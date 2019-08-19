Футбол
Стали известны детали контракта Кругового с «Зенитом»Gazeta.SPb 09:11
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Политика
Депутаты ГД прервут отпуска для изучения вмешательства в дела России
Депутаты Государственной думы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству в дела России.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В кабинете замгенпрокурора Украины нашли прослушку
В кабинете заместителя генпрокурора Украины Анжелы Стрижевской нашли прослушивающее устройство, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Жизнь после томоса. Филарет рассказал об общении с Порошенко
Глава раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было все равно, какой томос получит государство.
Обновлено в 05:20
Экономика
Минприроды предлагает ввести утилизацию 100% товаров и упаковки
Минприроды направило в правительство письмо с предложением ввести в России утилизацию 100% товаров и упаковки, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на текст документа.
Обновлено в 03:46
Футбол
«Краснодар» и «Олимпиакос» в Лиге чемпионов рассудит испанский арбитр
Испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро назначена на первый матч между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 08:31
Шоу-бизнес
Ирина Шейк вернула дочь Брэдли Куперу
Шейк и Купер разошлись как друзья: им удалось решить вопрос опеки над общей дочерью Леей.
Обновлено в 06:05
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
Минэкономразвития России предлагает вместо новой автодороги из Москвы в Казань построить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать трассу М7 Москва–Уфа.
Обновлено в 03:34
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Футбол
Судья Матюнин признал ошибку в матче «Зенит» — «Ахмат»
Главный арбитр встречи шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» — «Ахмат» (0:0) Алексей Матюнин прокомментировал свои решения.
Обновлено в 09:27
Кино
Кевин Смит снимет для Netflix аниме по мультсериалу «Хи-Мен»
Кевин Смит снимет для потокового сервиса Netflix аниме-сериал, в основу которого ляжет шоу «Хи-Мен и властелины вселенной».
Обновлено в 04:07
Политика
Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в Петербурге
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:08
Финансы
Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей
В понедельник, 19 августа, в 14.11 мск, курс доллара впервые с февраля превысил 67 руб.
Обновлено в 09:36
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Политика
РБК объявил об изменениях в руководстве редакции
Игорь Тросников и Елизавета Голикова покидают посты руководителей объединенной редакции РБК.
Обновлено в 09:31
Политика
Швейцарские истребители сопроводили самолет делегации Путина
Два истребителя швейцарских Военно-воздушных сил несколько минут сопровождали самолет специального летного отряда "Россия" в небе над Женевой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Политика
Стало известно, какие вопросы обсудят Путин и Макрон в форте Брегансон
Президент России Владимир Путин сегодня, 19 августа, посетит Францию с рабочим визитом и встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 00:29
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Самый низкий показатель рейтинга тишины (а значит, город наиболее шумный) у Киселевска из Кемеровской области — 4,3 балла.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним
Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече.
Обновлено в 04:52
Культура
На Пречистенке представят современное искусство Китая
Зрителям представят более 30 полотен-свитков, созданных в исторических традициях изобразительного искусства Китая.
Обновлено в 06:26
Политика
Депутат призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек призвал Украину снять продуктовую блокаду Крыма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:55
Происшествия
Растет число отравившихся подсолнечным маслом под Ульяновском
В больницы Ульяновской области поступили новые пострадавшие, которые отравились, предположительно, самодельным подсолнечным маслом.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Игры
Зомби и наноботы: Tencent анонсировала Synced: Off Planet
В преддверии открытия игровой выставки gamescom 2019 китайская компания Tencent анонсировала новый проект, над которым работает её шанхайская студия NEXT.
Обновлено в 09:07