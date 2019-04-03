Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном мореREGNUM 00:23
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
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с чего всё началось
«Не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому что мы считаем, что Россия угрожает альянсу на всем восточном фланге, а не только на севере»,— сказала госпожа Хатчисон на брифинге в Вашингтоне.Коммерсантъвчера в 23:37
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