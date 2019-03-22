Футбол

Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка РоссииСоветский спорт 06:03

Стали известны дата и время начала первых матчей полуфиналов Кубка России. Первая игра между Локомотивом и Ростовом состоится 3 апреля и пройдет в Москве.
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Определены даты полуфинальных матчей Кубка России по футболу

ТАСС06:32

Обнародованы дата и время начала первых полуфинальных матчей Кубка России

Sport24.ru05:12

Стала известна дата первого полуфинала Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом»

Матч ТВ05:44

Стала известна дата первого полуфинала Кубка России между «Локомотивом» и «Ростовом»

Sportbox.RU05:44

Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка России

РИА Новости05:44

Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка России

Советский спорт06:03

Первые матчи полуфинала Кубка России пройдут 3-4 апреля, ответные – 15-го

Sports.ru05:44
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Спорт

Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Обновлено в 09:24
Политика

Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

Новейший российский вертолет заметили в Сирии

Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ принял участие в операции в Сирии.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие

Два Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы России

Два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы, сообщили в Миноборны.
Обновлено вчера в 05:05
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт

Эмилия Кларк в возрасте 24 лет вскоре после окончания съёмок первого сезона "Игры престолов" перенесла инсульт и несколько операций на мозге.
Обновлено в 08:57
Хоккей

Оформивший первый в карьере хет-трик Барбашев стал звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес

Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища

Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища На могиле певицы появилась черно-белая кошка.
Обновлено в 06:05
Экономика

Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
Обновлено в 09:20
Экономика

Thomas Cook объявил о покупке российского туроператора «Библио-Глобус»

Обновлено в 09:47
Политика

Евросоюз потребовал освободить осужденного в России украинца Гриба

В Евросоюзе призвали немедленно освободить гражданина Украины Павла Гриба, которого в России приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире

Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Петербурге подростки со стрельбой ограбили ростовщиков

Разбойное нападение со стрельбой произошло днем 22 марта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:14
Футбол

Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020

Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол

Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», высказался о своем будущем.
Обновлено в 08:32
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Рогозин: МБР «Сармат» «порвет в клочья» любую систему ПРО

Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые о новой МБР «Сармат» сообщил президент России Владимир Путин в минувшем году.
Обновлено в 10:56
Спорт

Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть спринт в Хольменколлене

Сегодня, 22 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.
Обновлено в 07:48
Политика

В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие

National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35

По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено в 10:31
Происшествия

Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку в ЯНАО

В ближайшее время из Салехарда вылетит другой борт «Ямала», который доставит пассажиров Ми-8 в пункт назначения.
Обновлено в 05:11
Здоровье

В Петербурге два часа из мальчика делали девочку

Обновлено в 10:19
Общество

Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов

Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
Обновлено в 04:31
Политика

Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено вчера в 08:32
Общество

Познер объяснил отношение в России к женщинам как ко второму сорту

Обновлено в 04:25
Экономика

Госдума приняла закон о повышении пенсий до прожиточного минимума

Депутаты Государственной Думы РФ в третьем чтении приняли закон об индексации пенсий сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Глава Росгеологии отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку. Об этом 21 марта сообщили в Минэкономразвития, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей

Обновлено вчера в 06:17
Шоу-бизнес

Стали известны результаты вскрытия тела Началовой

PR-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева сообщила официальные результаты вскрытия тела исполнительницы.
Обновлено вчера в 07:59
Общество

Студент придумал оригинальный способ сорвать съемки телешоу с помощью порно

Строительная бригада, участвующая в съемках, работала с раннего утра и постоянно будила его.
Обновлено в 11:03
Экономика

ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых

Отсюда в СМИ появились сообщения об угрозе блокировок счетов таких предпринимателей.
Обновлено в 10:56
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