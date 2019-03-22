Футбол
Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка РоссииСоветский спорт 06:03
Стали известны дата и время начала первых матчей полуфиналов Кубка России. Первая игра между Локомотивом и Ростовом состоится 3 апреля и пройдет в Москве.
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Спорт
Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Обновлено в 09:24
Политика
Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Новейший российский вертолет заметили в Сирии
Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ принял участие в операции в Сирии.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Два Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы России
Два российских истребителя Су-27 вынудили американский бомбардировщик B-52 удалиться от российской границы, сообщили в Миноборны.
Обновлено вчера в 05:05
Кино
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк перенесла инсульт
Эмилия Кларк в возрасте 24 лет вскоре после окончания съёмок первого сезона "Игры престолов" перенесла инсульт и несколько операций на мозге.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес
Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища
Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища На могиле певицы появилась черно-белая кошка.
Обновлено в 06:05
Экономика
Медведев поручил подготовить закон, либерализующий валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил оперативно подготовить поправки в Уголовный кодекс по либерализации ответственности за валютные нарушения.
Обновлено в 09:20
Политика
Евросоюз потребовал освободить осужденного в России украинца Гриба
В Евросоюзе призвали немедленно освободить гражданина Украины Павла Гриба, которого в России приговорили к шести годам колонии за содействие терроризму.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире
Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Петербурге подростки со стрельбой ограбили ростовщиков
Разбойное нападение со стрельбой произошло днем 22 марта во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:14
Футбол
Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020
Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол
Влашич – о своем будущем в ЦСКА: «Все решится после молодежного Евро»
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», высказался о своем будущем.
Обновлено в 08:32
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
В Москве, Липецке и Санкт-Петербурге проводят обыски по делу о хищении средств гособоронзаказа, изымаются документы.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Рогозин: МБР «Сармат» «порвет в клочья» любую систему ПРО
Как ранее сообщало ИА REGNUM, впервые о новой МБР «Сармат» сообщил президент России Владимир Путин в минувшем году.
Обновлено в 10:56
Спорт
Букмекеры оценили шансы Логинова выиграть спринт в Хольменколлене
Сегодня, 22 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене (Норвегия) состоится мужская спринтерская гонка на 10 км с двумя огневыми рубежами.
Обновлено в 07:48
Политика
В ООН озвучат отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Денис Храмов в комментарии изданию «РИА Новости» сообщил, что комиссия ООН определила свое отношение к заявке России по расширению шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35
По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку в ЯНАО
В ближайшее время из Салехарда вылетит другой борт «Ямала», который доставит пассажиров Ми-8 в пункт назначения.
Обновлено в 05:11
Здоровье
В Петербурге два часа из мальчика делали девочку
Обновлено в 10:19
Общество
Forbes назвал 15 изменивших восприятие России в мире бизнесменов
Журнал Forbes подготовил рейтинг 15 российских бизнесменов, которые построили успешный бизнес с нуля и изменили своей работой представление о России.
Обновлено в 04:31
Политика
Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму
Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено вчера в 08:32
Экономика
Госдума приняла закон о повышении пенсий до прожиточного минимума
Депутаты Государственной Думы РФ в третьем чтении приняли закон об индексации пенсий сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Глава Росгеологии отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку. Об этом 21 марта сообщили в Минэкономразвития, пишет ТАСС.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес
Елена Степаненко прятала от Петросяна и суда 25 миллионов рублей
Обновлено вчера в 06:17
Шоу-бизнес
Стали известны результаты вскрытия тела Началовой
PR-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева сообщила официальные результаты вскрытия тела исполнительницы.
Обновлено вчера в 07:59
Общество
Студент придумал оригинальный способ сорвать съемки телешоу с помощью порно
Строительная бригада, участвующая в съемках, работала с раннего утра и постоянно будила его.
Обновлено в 11:03
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Отсюда в СМИ появились сообщения об угрозе блокировок счетов таких предпринимателей.
Обновлено в 10:56