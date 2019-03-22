Футбол
Стали известны даты полуфинальных матчей Кубка РоссииСоветский спорт 06:03
Стали известны дата и время начала первых матчей полуфиналов Кубка России. Первая игра между Локомотивом и Ростовом состоится 3 апреля и пройдет в Москве.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Армия и оружие
Новые корабли ВМС Украины оказались ржавыми и устаревшими
Обновлено вчера в 19:40
Армия и оружие
Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НМ
Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии.
Обновлено в 06:46
Экономика
Чубайс заявил о полном выполнении миссии «Роснано»
"Роснано" планирует обсудить с Центробанком России расширение возможностей для инвестирования негосударственных пенсионных фондов в возобновляемую энергетику, где гарантией выполнения работ и возврата инвестиций с доходностью станет договор на поставку мощностей, сообщил глава госкомпании Анатолий Чубайс.
Обновлено в 06:55
Политика
Страны ЕС назвали условие отсрочки Brexit
Лидеры стран-участниц Европейского Союза заявили, что отсрочка Brexit возможна при том условии, что британский парламент поддержит соглашение Лондона с Брюсселем.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Генсек Совета Европы призвал сохранить членство России в организации
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд после встречи с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в пятницу подчеркнул важность сохранения членства России в организации.
Обновлено в 12:15
Здоровье
В ВОЗ дали рекомендации по употреблению воды
Эксперт отметил низкую вероятность отравления водой при обычных условиях Координатор ВОЗ по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон заявил, что у организации нет единой рекомендации по потреблению воды, поскольку эта норма очень индивидуальна.
Обновлено в 04:34
Спорт
Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:35
Политика
Зачем Медведев встретился с украинскими политиками Медведчуком и Бойко
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко, которого часто обвиняют в пророссийских взглядах, прибыл в Москву, где встретился с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Политика
ООН: статус Голанских высот не изменился
«Ситуация очень конкретно отображена в резолюции Совбеза ООН и в соответствующей резолюции Генассамблеи — статус Голанских высот не изменился», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Вице-мэра Майкопа задержали за взятку
Заместитель главы администрации Майкопа задержан и помещен в изолятор за взятку, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК по Республике Адыгея.
Обновлено в 12:45
Происшествия
СК предъявил обвинения по делу о незаконных полетах на бизнес-джетах
12 марта стало известно, что СК изъял четыре бизнес-джета по делу об уклонении от таможенных платежей, на следующий день фигурантов дела отправили под домашний арест.
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Мордовии заключенные совершили акты членовредительства из-за насилия
Заключенные из Чечни совершили акты членовредительства в мордовской колонии в качестве протеста против насилия со стороны надзирателей.
Обновлено в 09:24
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
National Interest о главных отличиях Су-57 от F-35
По мнению журналиста американского издания, российский истребитель Су-57 превосходит F-35 не только по дальности полета и скорости, но и по маневренности, однако уступает своему американскому конкуренту по скрытности.
Обновлено в 10:31
Происшествия
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 62 человек
Число жертв взрыва на химзаводе в китайской провинции Цзянсу возросло до 62 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес
Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону
Обновлено вчера в 16:26
Авто
Россияне в 2018 году купили около миллиона автомобилей с АКП
Новые легковые автомобили с АКПП в 2018 году нашли в России 941 тыс. покупателей, заняв 56,3% от общего объема российского авторынка.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
США расширили санкции в отношении Ирана
Власти США приняли решение ввести санкции в отношении еще 14 физических лиц и 17 организаций в Иране, причастных, по мнению Вашингтона, к ядерным разработкам Тегерана.
Обновлено в 09:48
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом
По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Общество
Медведев призвал штрафовать за отказ обслуживать пенсионеров
Штрафы могут составить от 15 до 100 тысяч рублей. Ранее Госдума одобрила закон о повышении пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 07:01
Экономика
Набиуллина: производители жертвуют маржой из-за повышения НДС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС Производители жертвуют частью маржи для сохранения клиентов на фоне повышения НДС, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 11:36
Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у берегов Крыма
Самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V в 10:00 мск поднялся с базы Суда Бей на Крите и направился в сторону Черного моря.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Подростки с пистолетом напали на офис микрозаймов на Белы Куна
В пятницу, 22 марта, около четырёх часов дня вооружённые пистолетом два подростка напали на офис микрозаймов, расположенный на улице Белы Куна.
Обновлено в 12:49
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП).
Обновлено в 08:23
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Энергетика
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти в январе 2019
Общая среднесуточная добыча в странах ОПЕК достигла 30,806 млн б / с. В том числе Ирак добывал почти 4,67 млн б / с. Всего в январе 2019 года в РФ добыто 47,9 млн тонн нефти и газового конденсата — на 3,6% больше, чем в январе 2018 года.
Обновлено в 12:09