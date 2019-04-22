Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен ЫнаРБК 14:30

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

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