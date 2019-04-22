Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен ЫнаРБК 14:30

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
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Появились подробности визита лидера КНДР во Владивосток

Общественное телевидение Приморья21:15

Известна точная дата встречи Ким Чен Ына и Путина

Deita.ru18:10

КНДР сообщила о скорых переговорах Ким Чен Ына с Путиным

Интерфакс18:22

В КНДР анонсировали визит Ким Чен Ына в Россию

Парламентская газета18:00

ЦТАК подтвердило предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию

Коммерсантъ17:58

В КНДР подтвердили предстоящие переговоры Ким Чен Ына и Путина

Известия19:14

«Лебединое озеро» и «Очи черные»: раскрыта программа визита лидера КНДР во Владивосток

PrimaMedia.ru09:59
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Общество

В Японии начали продавать консервы с воздухом эпохи императора Акихито

Консервы с воздухом завершающейся 30 апреля этого года эпохи Хэйсэй ("Установления мира") поступили в продажу в японском городе Сэки (остров Хонсю).
Обновлено в 20:53
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Авто

Выпущена облегченная версия вездехода «Бурлак»

Назначением машины является перемещение небольшого количества людей и одной тонны груза.
Обновлено в 22:00
Политика

Немецкий министр решил привлечь Россию к «защите мировых благ»

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил о важной роли России в вопросе "защиты мировых благ" и обеспечении продовольственной безопасности.
Обновлено в 19:37
Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04
Общество

Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру

Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

На Кипре пойман первый в истории страны серийный убийца

Как отмечают СМИ, это первый серийный убийца в истории страны.
Обновлено в 22:12
Политика

В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Политика

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Кино

Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»

Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» попросили перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» в премиальных форматах (IMAX, Luxe, Dbox, 4DX, Doldy Atmos) на 25 апреля, когда премьера состоится во всем мире.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду в Северодвинске

В Северодвинске во вторник, 23 апреля, на воду спустят атомную подводную лодку специального назначения 09852 «Белгород», которая должна стать первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
Обновлено в 21:10
Политика

Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу

В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Политика

На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской

В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Религия

У православных наступила Страстная неделя

По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено в 07:23
Здоровье

Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени

Обновлено в 08:07
Культура

В Москве пройдет I Международный саммит коллекционеров

Первый международный саммит коллекционеров состоится 23 апреля в рамках официального гала-открытия новой арт-платформы Cube (в феврале в здании отеля Ritz-Carlton, Moscow была открыта штаб-квартира, там работают выставочное пространство, девять галерей и арт-магазин Cubed).
Обновлено в 04:35
Гаджеты

Эксперт рассказал, почему не следует заряжать смартфон до 100%

По словам Рябинина, снимать смартфон с зарядки следует при достижении 90% заряда батареи.
Обновлено в 21:35
Происшествия

Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии

Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Происшествия

Южнокорейский вертолет случайно залетел в КНДР

Южнокорейский пожарный вертолет по ошибке нарушил государственную границу Северной Кореи при тушении лесных пожаров, передает "Репхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Обновлено в 22:02
Общество

Тысячи кемеровчан выступили против сноса бассейна «Лазурный»

За несколько часов с момента создания интернет-петиция против сноса бассейна «Лазурный» в Кемерове уже собрала около четырёх тысяч подписей кемеровчан, которые выступили против закрытия единственного большого бассейна в городе.
Обновлено в 21:19
Армия и оружие

В Китае заявлено о возможном недостаточном уровне электроники на Су-34

Китайские СМИ публикуют заявления представителей экспертной среды, которые напоминают о столкновении двух Су-34 ВКС России на Дальнем Востоке.
Обновлено в 07:38
Политика

В штабе Зеленского резко ответили на поздравление Януковича

Обновлено в 07:08
Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

Обновлено в 15:32
Экономика

СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»

Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 21:19
Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» посетить футболиста Кокорина

Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова устроила пафосную фотосессию на Красной площади

Анастасия Решетова уже не в первый раз делает крутые снимки на Красной площади.
Обновлено в 06:25
Наука

Искусственные лимфоузлы помогут победить рак

У мышей с меланомой, которым вводили клетки из «искусственных лимфоузлов», опухоли оставались стабильными, а сами животные доживали до 40 дней.
Обновлено 20 апреля в 06:37
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