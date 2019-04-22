Политика
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен ЫнаРБК 14:30
В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.
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Общество
В Японии начали продавать консервы с воздухом эпохи императора Акихито
Консервы с воздухом завершающейся 30 апреля этого года эпохи Хэйсэй ("Установления мира") поступили в продажу в японском городе Сэки (остров Хонсю).
Обновлено в 20:53
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Авто
Выпущена облегченная версия вездехода «Бурлак»
Назначением машины является перемещение небольшого количества людей и одной тонны груза.
Обновлено в 22:00
Политика
Немецкий министр решил привлечь Россию к «защите мировых благ»
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил о важной роли России в вопросе "защиты мировых благ" и обеспечении продовольственной безопасности.
Обновлено в 19:37
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04
Общество
Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру
Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия
На Кипре пойман первый в истории страны серийный убийца
Как отмечают СМИ, это первый серийный убийца в истории страны.
Обновлено в 22:12
Политика
В Госдуме назвали отвратительными шутки Comedy Club про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительны из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 14:08
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено в 20:43
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» попросили перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» в премиальных форматах (IMAX, Luxe, Dbox, 4DX, Doldy Atmos) на 25 апреля, когда премьера состоится во всем мире.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду в Северодвинске
В Северодвинске во вторник, 23 апреля, на воду спустят атомную подводную лодку специального назначения 09852 «Белгород», которая должна стать первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
Обновлено в 21:10
Политика
Зеленский обратился к странам бывшего СССР
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Политика
На Украине рассказали о биографии Елены Зеленской
В настоящее время супруга кандидата в президенты трудится в качестве автора в юмористической студии "Квартал-95", владельцем которой является сам Зеленский.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Религия
У православных наступила Страстная неделя
По православному календарю, наступила особая неделя – Страстная, последняя неделя перед великим праздником Пасхи Христовой, или Светлого Христова Воскресения.
Обновлено в 07:23
Здоровье
Абрикос признан наиболее полезным фруктом для печени
Обновлено в 08:07
Культура
В Москве пройдет I Международный саммит коллекционеров
Первый международный саммит коллекционеров состоится 23 апреля в рамках официального гала-открытия новой арт-платформы Cube (в феврале в здании отеля Ritz-Carlton, Moscow была открыта штаб-квартира, там работают выставочное пространство, девять галерей и арт-магазин Cubed).
Обновлено в 04:35
Гаджеты
Эксперт рассказал, почему не следует заряжать смартфон до 100%
По словам Рябинина, снимать смартфон с зарядки следует при достижении 90% заряда батареи.
Обновлено в 21:35
Происшествия
Россельхознадзор выявил новую схему контрабанды яблок из Белоруссии
Россельхознадзором выявлена новая схема незаконного ввоза свежих яблок неустановленного происхождения в Россию из Белоруссии.
Обновлено в 13:27
Происшествия
Южнокорейский вертолет случайно залетел в КНДР
Южнокорейский пожарный вертолет по ошибке нарушил государственную границу Северной Кореи при тушении лесных пожаров, передает "Репхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.
Обновлено в 22:02
Общество
Тысячи кемеровчан выступили против сноса бассейна «Лазурный»
За несколько часов с момента создания интернет-петиция против сноса бассейна «Лазурный» в Кемерове уже собрала около четырёх тысяч подписей кемеровчан, которые выступили против закрытия единственного большого бассейна в городе.
Обновлено в 21:19
Армия и оружие
В Китае заявлено о возможном недостаточном уровне электроники на Су-34
Китайские СМИ публикуют заявления представителей экспертной среды, которые напоминают о столкновении двух Су-34 ВКС России на Дальнем Востоке.
Обновлено в 07:38
Политика
В штабе Зеленского резко ответили на поздравление Януковича
Обновлено в 07:08
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
Обновлено в 15:32
Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 21:19
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить футболиста Кокорина
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова устроила пафосную фотосессию на Красной площади
Анастасия Решетова уже не в первый раз делает крутые снимки на Красной площади.
Обновлено в 06:25
Наука
Искусственные лимфоузлы помогут победить рак
У мышей с меланомой, которым вводили клетки из «искусственных лимфоузлов», опухоли оставались стабильными, а сами животные доживали до 40 дней.
Обновлено 20 апреля в 06:37