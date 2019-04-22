Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен ЫнаРБК 14:30

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка встречи Путина и Ким Чен Ына завершается, однако официально Кремль не называл точную дату переговоров: они состоятся «до конца апреля», уточнил Песков.

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Общество ФНС разъяснила правила налогообложения теплиц Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.

Политика Кравчук посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.

Шоу-бизнес Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери В Москве 22 апреля проходит прощание с актрисой Ириной Цывиной, сообщает издание "Вокруг ТВ".

Происшествия В суд Петербурга поступило дело об избиении школьника за педофилию В Санкт-Петербурге во Фрунзенский районный суд поступило уголовное дело против двух горожан, которые обвиняются в пытках и избиении школьника за противоправные действия в отношении своей сестры.

Культура НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.

Шоу-бизнес Во время выступления Пугачева забыла слова песни Вместе со старшей дочерью Кристиной Орбакайте примадонна спела для гостей несколько своих любимых композиций.

Общество В СМИ2 сменится генеральный директор Генеральный директор одного из крупнейших в Рунете новостных агрегаторов СМИ2 Анна Иванова покинет пост.

Политика Что известно о супруге избранного президента Украины Елене Зеленской Пока украинский ЦИК подводит итоги второго тура президентских выборов, на Украине и в России активно обсуждают будущую первую леди страны Елену Зеленскую.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

Экономика Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Технологии Новые алгоритмы Яндекса очистят интернет от фото и видео 18+ В целом, алгоритмы сервиса могут распознавать текст на отсканированных изображениях и фотографиях, классифицировать их и определять лица людей на фото.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте опубликовала снимок с подросшей дочерью Клавдией Певица Кристина Орбакайте опубликовала новый совместный снимок со своей подросшей дочерью Клавдией.

Спорт Видео выступления Загитовой на шоу Тутберидзе опубликовано в сети Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Краснодаре, передает "Советский спорт".

Политика Вассерман рассказал, чем закончится президентство Зеленского Известный публицист и эрудит Анатолий Вассерман поделился своим мнением о новом президенте Украины Владимире Зеленском.

Футбол «Арсенал» готовится к матчу со «Спартаком» в Новогорске Футболисты тульского "Арсенала" начали подготовку к матчу двадцать пятого тура Чемпионата России по футболу против московского "Спартака".

Армия и оружие Российских моряков оставили без суточных за походы в Сирию Севастопольский гарнизонный военный суд иск моряков отклонил, так как в приказе министра обороны от 2011 года следует, что военные не получают суточных за участие в походах кораблей, передает "Уралинформбюро".

Политика Порошенко получил от США гарантии неприкосновенности Избирательная команда и предвыборный штаб Владимира Зеленского, одержавшего победу на президентских выборах на Украине, получила предупреждение от правительства США, суть которого заключается в неприкосновенности Петра Порошенко, являющегося бывшим президентом страны, сообщает «Комсомольская правда».

Армия и оружие В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем Американские специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали Пентагон начать подготовку к возможному конфликту США с Россией и Китаем.