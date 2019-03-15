Футбол

Стали известны четвертьфинальные пары Лиги ЕвропыГазета.Ru 08:14

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".
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«Арсенал» и «Наполи» поменялись домашними матчами в Лиге Европы из-за «Челси»

Чемпионат09:26

Стали известны четвертьфинальные пары Лиги Европы

Газета.Ru08:14

Кто выиграет Лигу Европы? Букмекеры обновили коэффициенты после жеребьевки 1/4 финала

Sport24.ru09:39

«Арсенал» сыграет с «Наполи» в Лиге Европы, «Челси» встретится со «Славией»

Матч ТВ08:14

«Наполи» против «Арсенала» и другие пары 1/4 финала Лиги Европы

Спорт-Экспресс08:14

«Арсенал» проведет первый матч с «Наполи» в Англии из-за «Челси»

Советский спорт09:34

«Арсенал» поменялся домашними матчами с «Наполи» в Лиге Европы из-за «Челси»

Sports.ru08:21
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Происшествия

Суд отказался арестовать депутата Госдумы Белоусова по делу о взятке

Ленинский суд Екатеринбурга отказался арестовать депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова, обвиняемого по делу о крупной взятке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Пиар-менеджер певицы Началовой рассказала о состоянии артистки

Пиар-менеджер певицы Юлии Началовой Анна Исаева рассказала о состоянии артистки.
Обновлено в 09:08
Политика

В России не проведут авиасалон МАКС в 2019 году

Обновлено в 08:31
Происшествия

На Красной площади задержали мужчину при попытке прорваться к Мавзолею

Обновлено в 04:38
Происшествия

Власти Новой Зеландии назвали атаку на мечети терактом

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение на мечети в Крайстчерче терактом.
Обновлено в 02:53
Экономика

Переводы с карты на карту в России впервые обогнали снятие наличных

Объем переводов с карты на карту в России в 2018 году впервые в истории превысил объем операций по снятию наличных, следует из статистики Центробанка.
Обновлено в 09:09
Политика

Россия потребовала более уважительного отношения к послу в Белоруссии

В Москве ожидают более уважительного отношения пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза к российскому послу в Минске Михаилу Бабичу.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Между катастрофами Boeing в Эфиопии и Индонезии обнаружена связь

Обновлено в 02:25
Происшествия

У брошенной в квартире с мусором девочки нашлись родственники

Обновлено в 08:54
Происшествия

Летевший в Москву Boeing 737-800 экстренно сел в Сыктывкаре

Самолет Boeing 737-800, летевший из Мирного в Москву, был вынужден экстренно приземлиться в аэропорту Сыктывкара.
Обновлено в 06:51
Политика

Порошенко поблагодарил врагов Украины

Произнося речь в рамках предвыборной кампании в Закарпатье, президент Украины Петр Порошенко оговорился и "поддержал" врагов страны.
Обновлено в 09:18
Армия и оружие

Военных США наказали за справление нужды на памятник в Риге

Обновлено в 08:17
Общество

Юный химик из Красноярска получил подарок от Владимира Путина

Школьник из Красноярска Александр Ременников получил в подарок от президента Владимира Путина набор юного химика, передает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Сокровища фонда Музея имени Андрея Рублева сгорели в Москве

Пожар, произошедший в минувшие выходные на складе лакокрасочных изделий на 1-й Магистральной улице в Москве, уничтожил экспонаты научно-вспомогательного фонда Музея имени Андрея Рублева.
Обновлено в 06:33
Политика

В список наблюдателей ОБСЕ на выборы на Украине попали 24 россиянина

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ включило 24 граждан РФ в состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах на Украине.
Обновлено в 07:45
Политика

Крым встретил делегацию журналистов из девяти стран

Делегация иностранных журналистов из девяти государств прибыла на полуостров с ознакомительным визитом.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Выкинувший с балкона кота уралец получил год колонии

Обновлено в 09:23
Политика

У посольства РФ в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова

Обновлено в 09:14
Экономика

Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ

Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 07:48
Происшествия

В Киеве избили журналистку из-за дорогой шубы

Обновлено в 09:14
Политика

США вводят визовые санкции против Международного уголовного суда

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон вводит ограничения на выдачу виз для персонала Международного уголовного суда.
Обновлено в 09:40
Спорт

Паралимпийский комитет России восстановили в правах

Паралимпийский комитет России (ПКР) был официально восстановлен в правах.
Обновлено в 09:02
Политика

Госдеп предупредил о большой акции националистов в Киеве

Госдеп предупредил граждан США о предстоящей масштабной акции националистов в центре Киева. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:22
Происшествия

В офис ФБК пришли следователь и приставы

Следователь и 2 пристава пришли с повестками и требованием удалить "Димона". pic.twitter.com / r2iiu5A8sA — Ilya (@ ilyapahomov) 15 марта 2019 г. Ранее стало известно, что пятерых сотрудников ФБК вызвали на допрос по делу бывшего директора фонда Романа Рубанова, который объявлен в розыск.
Обновлено в 05:01
Происшествия

В Москве мужчина выпал из окна офиса «Газпрома»

В Москве при падении из окна 30-го этажа офиса «Газпрома» погиб мужчина.
Обновлено в 08:19
Политика

В Симферополе прошли шествие и митинг в честь 5-летия Крымской весны

В Симферополе начались праздничные мероприятия, посвященные пятой годовщине общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 06:05
Политика

Анатолий Гагарин покинул мэрию Екатеринбурга

Замглавы ушел по собственному желанию Замглавы Екатеринбурга Анатолий Гагарин покинул пост.
Обновлено в 09:05
Наука

Обнаружена генетическая связь между Россией и Испанией

Ученые восстановили ДНК древних жителей Испании и обнаружили генетическую связь с выходцами из Прикаспийских степей, которые переселились на Иберийский полуостров, заменив местных мужчин.
Обновлено в 06:01
Происшествия

В торговом центре на западе Москвы произошла массовая драка

Обновлено в 03:55
Политика

Путин встретится с губернатором Волгоградской области

Обновлено в 05:37
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