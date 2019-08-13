Футбол
Стала известна желаемая зарплата Рибери в новом клубеГазета.Ru 09:56
Французский полузащитник Франк Рибери хочет подписать с будущим клубом соглашение, рассчитанное на два сезона с зарплатой €8 млн в год, сообщает Futbol Arena.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:38, Вашингтон
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Обновлено в 10:27
Кино
Роберт Де Ниро и Шайа Лабаф сыграют в драме «После изгнания»
Роберт Де Ниро и Шайа Лабаф исполнят главные роли в криминальной драме «После изгнания».
Обновлено в 10:22
Финансы
Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой
Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.
Обновлено в 04:37
Футбол
Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Росгидромет подтвердил скачок радиации в Северодвинске в день ЧП
Датчики Росгидромета зафиксировали превышение радиационного фоне в Северодвинске до 16 раз в день аварии на полигоне под Неноксой, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства.
Обновлено в 05:00
Политика
Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве
Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:32
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу
Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
Обновлено в 09:55
Происшествия
Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали
Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:42
Политика
Конгрессмен поддержал протестующих в Москве
Конгрессмен призвал Кремль «освободить политзаключённых и позволить оппозиционным кандидатам участвовать в выборах, не нарушая их права».
Обновлено в 02:55
Общество
Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва»
Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".
Обновлено в 04:53
Экономика
США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря
Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Катя Гусева рассказала все о романе с Филиппом Киркоровым
Телеведущая Катя Гусева рассказала о взаимоотношениях с Филиппом Киркоровым, матери его детей, о его изменах и фаворитках.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР
В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Россия и Украина - братья»: Ракицкий выложил трогательное видео с Дзюбой
Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором его партнер по команде Артем Дзюба выражает ему поддержку.
Обновлено в 09:16
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Обновлено в 02:21
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Политика
Адвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины
Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.
Обновлено в 05:07
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Общество
Оппозиционеры подали заявку на шествие 24 августа
Координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму от команды Дмитрия Гудкова Александр Соловьев и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию Москвы уведомление о проведении шествия 24 августа.
Обновлено в 10:58
Футбол
Нападающий Роналду рассказал, чем он отличается от Месси
Обновлено в 08:42
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено в 11:26
Армия и оружие
Пентагон: ситуация с С-400 не отразилась на операциях с базы Инджирлик
Представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга для журналистов заявил, что разногласия между Вашингтоном и Анкарой из-за ЗРК С-400 не сказываются на количестве военных операций с турецкой базы Инджирлик.
Обновлено в 10:29
Политика
Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра
Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.
Обновлено вчера в 14:47
Футбол
Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram
Обновлено в 10:21
Общество
Доля семей среднего класса не превышает 20% по всей России
Эксперты подразумевали под семьями среднего класса тех, кто способен купить себе квартиру, автомобиль, а после выплаты кредитов и других ежемесячных обязательных расходов у семейства должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов на одного человека.
Обновлено вчера в 11:13
Общество
«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов
«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06