Французский полузащитник Франк Рибери хочет подписать с будущим клубом соглашение, рассчитанное на два сезона с зарплатой €8 млн в год, сообщает Futbol Arena.

Финансы Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% было ошибочным, это одна из причин низкого экономического роста, заявил в интервью РБК председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

Футбол Путин наградил тренера «Локомотива» Семина орденом Александра Невского Президент России Владимир Путин наградил тренера «Локомотива» Юрия Семина орденом Александра Невского.

Происшествия Росгидромет подтвердил скачок радиации в Северодвинске в день ЧП Датчики Росгидромета зафиксировали превышение радиационного фоне в Северодвинске до 16 раз в день аварии на полигоне под Неноксой, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ведомства.

Политика Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Армия и оружие Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.

Происшествия Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Конгрессмен поддержал протестующих в Москве Конгрессмен призвал Кремль «освободить политзаключённых и позволить оппозиционным кандидатам участвовать в выборах, не нарушая их права».

Общество Сотрудники Доренко ушли с радио «Говорит Москва» Бывшие подчиненные покойного журналиста Сергея Дорекно ушли с радиостанции "Говорит Москва", передает "Московский комсомолец" со ссылкой на заявление в телеграм-канале "Подъем".

Экономика США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.

Шоу-бизнес Катя Гусева рассказала все о романе с Филиппом Киркоровым Телеведущая Катя Гусева рассказала о взаимоотношениях с Филиппом Киркоровым, матери его детей, о его изменах и фаворитках.

Происшествия Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.

Футбол «Россия и Украина - братья»: Ракицкий выложил трогательное видео с Дзюбой Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором его партнер по команде Артем Дзюба выражает ему поддержку.

Политика Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.

Финансы Курс доллара опустился ниже 65 рублей В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Политика Адвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.

Политика Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Общество Оппозиционеры подали заявку на шествие 24 августа Координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму от команды Дмитрия Гудкова Александр Соловьев и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию Москвы уведомление о проведении шествия 24 августа.

Кино Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).

Армия и оружие Пентагон: ситуация с С-400 не отразилась на операциях с базы Инджирлик Представитель Пентагона в ходе телефонного брифинга для журналистов заявил, что разногласия между Вашингтоном и Анкарой из-за ЗРК С-400 не сказываются на количестве военных операций с турецкой базы Инджирлик.

Политика Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте Георгий Мурадов.

Общество Доля семей среднего класса не превышает 20% по всей России Эксперты подразумевали под семьями среднего класса тех, кто способен купить себе квартиру, автомобиль, а после выплаты кредитов и других ежемесячных обязательных расходов у семейства должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов на одного человека.