Футбол

Стала известна зарплата «японского Месси» в «Реале»Спорт-Экспресс 14:45

Стала известна зарплата новичка "Реала" Такэфусы Кубо. Как сообщает AS, 18-летний японец будет получать в мадридском клубе 2 миллиона евро в год без учета вычета налогов. С вычетом зарплата составит порядка 1,2 миллиона.
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«Реал» перехватил «японского Месси» у «Барселоны», предложив ему огромную зарплату

Sport24.ru16:02

Стала известна зарплата «японского Месси» в «Реале»

Газета.Ru15:57

«Японский Месси» будет получать в «Реале» в 5 раз больше, чем предлагала «Барса»

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Воспитанник «Барселоны» Кубо будет зарабатывать в «Реале» в пять раз больше, чем предлагали каталонцы

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Стала известна зарплата «японского Месси» в «Реале»

Спорт-Экспресс14:45

Стало известно, сколько в «Реале» будет получать «японский Месси»

Евро-футбол.ру15:07

«Реал» будет платить 18-летнему японцу Кубо 1,2 млн евро в год. «Барса» предлагала 250 тысяч

Sports.ru12:40
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:11, Вашингтон
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Врачи рассказали, как распознать рак на ранней стадии

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Неизвестный подложил дымовую шашку на улице в Осаке, где в настоящий момент проходит саммит «Большой двадцатки».
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По делу «Рольфа» обыски прошли по 27 адресам

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В США приговорили к пожизненному заключению Джеймса Алекса Филдса, который в 2017 году наехал на толпу ультраправых и леворадикальных активистов.
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Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
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В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

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