Футбол
Стала известна зарплата «японского Месси» в «Реале»Спорт-Экспресс 14:45
Стала известна зарплата новичка "Реала" Такэфусы Кубо. Как сообщает AS, 18-летний японец будет получать в мадридском клубе 2 миллиона евро в год без учета вычета налогов. С вычетом зарплата составит порядка 1,2 миллиона.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:11, Вашингтон
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Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
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Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
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Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
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Политика
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Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
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Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
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Неизвестный подбросил дымовую шашку к месту, где проходит саммит G20
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Шоу удалось: как Алибасов заработал 26 миллионов на своей болезни
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Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
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Песков допустил реанимацию «нормандского формата»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, учитывая пожелания нового главы государства на Украине Владимира Зеленского, можно вести речь о реанимации «нормандского формата», призванного стабилизировать ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 13:16
Происшествия
По делу «Рольфа» обыски прошли по 27 адресам
Накануне следователи провели обыски в офисах компании в Москве и Петербурге По делу в отношении руководства автодилера "Рольф" было вынесено не менее 27 постановлений об обысках по разным адресам.
Обновлено в 04:55
Политика
Кадыров разделил мнение Путина про предателей
Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение
В США приговорили к пожизненному заключению Джеймса Алекса Филдса, который в 2017 году наехал на толпу ультраправых и леворадикальных активистов.
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Шоу-бизнес
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Бывший солист поп-группы «Ласковый май» Юрий Шатунов рассказал, что попал в больницу перед началом концерта в Новороссийске.
Обновлено в 13:08
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
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Копия картины Рубенса в уральском музее оказалась подлинником
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МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
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Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
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Политика
Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение
Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.
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