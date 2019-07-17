Футбол

Стала известна зарплата украинского полузащитника в «Аталанте»Чемпионат 08:45

Новичок «Аталанты» украинский полузащитник Руслан Малиновский будет получать € 1 млн в год, сообщает Footboom. По размеру зарплаты Малиновский стал третьим игроком клуба после Алехандро Гомеса (€ 1,6 млн) и Дувана Сапаты (€ 1,5 млн). Издание отмечает, что по контракту предусмотрены бонусы.
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FootBoom: Малиновский будет получать в «Аталанте» 1 млн евро. Больше – только Гомес и Сапата

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СМИ: Малиновский будет зарабатывать в «Аталанте» миллион евро за сезон

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Стала известна зарплата украинского полузащитника в «Аталанте»

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