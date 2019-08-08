Общество

Стала известна зарплата российских космонавтовГазета.Ru 10:05

Уточняется, что оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у непосредственно космонавта — 63,8 тыс. рублей. Инструктор-космонавт получает 88,45 тыс. рублей. В "Роскосмосе" подчеркнули, что заработная плата российских космонавтов соответствует оплате труда астронавтов NASA.
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Назван размер зарплаты космонавтов в России

URA.Ru11:02

СМИ раскрыли зарплату космонавтов

Телеканал 360°11:16

Назван размер зарплаты космонавтов в России

Московский Комсомолец09:31

Стала известна зарплата российских космонавтов

Газета.Ru10:05

Стала известна зарплата космонавтов

News.ru09:52

СМИ назвали размер зарплаты российских космонавтов

RT на русском11:10

Стала известна зарплата космонавтов в России

Известия08:52
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Происшествия

Пожилая хабаровчанка сутки отпугивала медведя рыком в трясине

Обновлено в 09:27
Политика

В Совфеде обвинили США в попытках вмешаться в выборы в Мосгордуму

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что власти США и их сторонники пытаются оказать влияние на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Минобороны сообщило о жертвах взрыва на полигоне под Архангельском

Обновлено в 06:22
Происшествия

СК назвал причину ДТП с автобусом под Новороссийском

Следственный комитет назвал причину смертельного ДТП с рейсовым автобусом под Новороссийском.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Атамбаев доставлен в МВД Киргизии

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев доставлен в главное следственное управление министерства внутренних дел республики.
Обновлено в 11:14
Армия и оружие

Минобороны Финляндии заявило о влиянии России на Запад

Минобороны Финляндии обвинило Россию в постоянном "гибридном влиянии" на Запад.
Обновлено в 07:05
Транспорт

Беглов поручил достроить поликлинику и путепровод

По информации портала, еще в 2017 году в городе Красное Село должны были ввести в эксплуатацию поликлинику на 600 посещений в смену, однако по вине подрядчиков здание так и не было сдано.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Милла Йовович заявила о третьей беременности

Голливудская актриса Милла Йовович заявила о третьей беременности.
Обновлено в 00:45
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Представлен смартфон Samsung Galaxy Note10

Как и ожидалось, сегодня ночью компания Samsung официально представила смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10+.
Обновлено в 08:08
Общество

Жительница подмосковных Химок родила третью двойню подряд

Обновлено в 11:09
Происшествия

В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты»

Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.
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Наука

ГМ-лимфоциты победили ВИЧ у подопытных мышей

Своими исследованиями ученые смогли изъять вирус из клеток третей части подопытных мышей, благодаря антиретровирусной терапии LASER ART, которая снижает репликацию ВИЧ и может распределяться по тканям организма, где ВИЧ находится в состоянии покоя.
Обновлено в 07:21
Энергетика

«Северному потоку-2» пообещали срыв сроков и подорожание

Отсутствие разрешения от Дании на строительство участка «Северного потока-2» может повлечь за собой задержку в реализации проекта и увеличит его стоимость.
Обновлено в 10:21
Кино

Актеры Нагиев и Назаров снимутся в продолжении сериала «Кухня» на СТС

Новости о съемках продолжения сериала «Кухня» появились в прошлом месяце.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Яшин получил новый административный арест на 10 суток

Обновлено в 11:22
Общество

В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей

Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено в 10:37
Здоровье

В Татарстане запустили проект «Мобильные поликлиники»

Министерство здравоохранения Татарстана запустило проект «Мобильные поликлиники» для проведения диспансеризации сельского населения, сообщает ведомство.
Обновлено в 08:14
Общество

У берегов России впервые обнаружили «сельдяного короля»

У берегов России впервые обнаружили сельдяного короля - полуглубоководную рыбу, длина которой может доходить до 11 м. Пока ученые гадают, как он сюда попал, жители опасаются, что легенды о том, что появление сельдяного короля предвещает цунами, окажутся правдивы.
Обновлено в 11:04
Происшествия

Сдавшемуся властям активисту Сергею Фомину предъявили обвинение

Ранее сообщалось, что Фомину хотят предъявить обвинение в организации массовых беспорядков в столице 27 июля.
Обновлено в 08:28
Политика

«Атамбаев не воровал, он заработал»: факты об экс-президенте Киргизии

На политическую работу Атамбаев пришел уже в 1983 году: занимал разные должности в Верховном Совете Киргизской ССР, потом был зампредом Первомайского райисполкома города Фрунзе (сейчас это Бишкек).
Обновлено в 11:01
Политика

Зеленский призвал Турцию изменить ситуацию в регионе Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Турция смогут изменить в свою пользу ситуацию в черноморском регионе.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

МЧС предупреждает о ливне и сильном ветре в Москве

Ливень и шквалистый ветер ожидаются в четверг вечером в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.
Обновлено в 09:39
Общество

Сквер у Театра драмы вернут в собственность Екатеринбурга

Обновлено в 03:55
Общество

Смерч из летающих муравьёв на Украине сняли на видео

Нашествие летающих муравьёв заметили под украинским Мелитополем. Видео необычного явления опубликовали в социальных сетях очевидцы.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Киллер признался в причастности к убийству Михаила Круга

Член банды «Тверских волков» Александр Агеев признался, что участвовал в убийстве певца Михаила Круга, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено вчера в 06:51
Общество

Роскачество предложило приравнять вино к сельхозпродуктам

Мы как Роскачество считаем, что вино должно стать сельскохозяйственным продуктом и соответствующим образом регулироваться", - сказал Лоевский журналистам после экскурсии по винзаводу "Массандра", с которого стартовал аудит винодельческих предприятий Крыма в рамках проекта "Винный гид России".
Обновлено в 07:24
Экономика

«Почта банк» откроет отделения в «Магните»

«Почта банк» после открытия отделений в магазинах «Пятерочка» начнет работать в сети «Магнит», проект в пилотном режиме запустят осенью в Челябинской, Ярославской и Костромской областях.
Обновлено в 04:55
Общество

ФАС возбудила дело из-за рекламы ветклиники о кастрации неверных мужей

УФАС в Санкт-Петербурге возбудило дело в отношении общества защиты животных "Ответ" из-за размещенной рекламы о кастрации.
Обновлено в 10:45
Армия и оружие

В посольстве США на Украине отметили «храбрость» Зеленского

Посольство США на Украине похвалило за «храбрость и сдержанность» президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Врачи поставят протез руки избитой девочке из Ингушетии

Обновлено в 07:46
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