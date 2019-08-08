Общество
Стала известна зарплата российских космонавтовГазета.Ru 10:05
Уточняется, что оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у непосредственно космонавта — 63,8 тыс. рублей. Инструктор-космонавт получает 88,45 тыс. рублей. В "Роскосмосе" подчеркнули, что заработная плата российских космонавтов соответствует оплате труда астронавтов NASA.
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с чего всё началось
Чем больше полетов в космос совершил сотрудник, тем также выше зарплата. За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.Известия08:52
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