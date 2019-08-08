Чем больше полетов в космос совершил сотрудник, тем также выше зарплата. За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.

с чего всё началось

Уточняется, что оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у непосредственно космонавта — 63,8 тыс. рублей. Инструктор-космонавт получает 88,45 тыс. рублей. В "Роскосмосе" подчеркнули, что заработная плата российских космонавтов соответствует оплате труда астронавтов NASA.

Политика Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT.

Политика Депутат Рады заявил о невозможности возвращения Крыма Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин заявил, что вопрос возвращения Крыма Украине закрыт.

Шоу-бизнес Звезда сериала «Мажор» Карина Разумовская родила первенца Чуть больше года назад поклонники Карины Разумовской с удивлением узнали, что она тайно вышла замуж за бывшего одноклассника, Егора Бурдина.

Футбол БАТЭ одержал победу над «Сараево», «Заря» сыграла вничью в Софии В квалификации Лиги Европы состоялись очередные матчи третьего раунда. БАТЭ в гостях нанес поражение боснийскому «Сараево».

Футбол Тун — Спартак 2:3 «Спартак» объявил стартовый состав на матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Туном».

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Политика В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.

Происшествия Появилось видео с места аварии под Новороссийском Видео с места смертельного ДТП опубликовал на YouTube-канале Следственный комитет России.

Политика Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.

Общество Шестилапый щенок лабрадора появился на свет в Великобритании Шестилапый щенок появился на свет в семье медицинской сестры Лорен Сэлмон в городе Кент в Великобритании, лабрадор родился на восьмой неделе.

Энергетика Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.

Общество В Москве экстренно прервали эфиры федеральных каналов из-за шторма Вещание федеральных каналов на несколько минут прервали из-за сообщения о штормовом предупреждении.

Шоу-бизнес Аллу Вербер похоронят в Торонто Именно в Торонто Алла Вербер открыла свой первый модный бутик "Katia of Italy", который назвала в честь своей любимой дочери Екатерины.

Футбол «Бавария» в товарищеском матче забила 23 гола "Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо.

Происшествия Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

Экономика Черный хлеб резко подорожал в России Росстат говорит о том, что больше всего подскочила цена на черный хлеб - 9,6 процента, белый хлеб стал дороже на 8,3 процента, а серый - на 7,4 процента.

Футбол Энди Кэрролл вернулся в «Ньюкасл» Последним клубом английского футболиста был "Вест Хэм", однако летом игрок стал свободным агентом. ⚫️⚪️ #CarrollComesHome pic.twitter.com/tgUVWnAYK1 — Newcastle United FC (@NUFC) August 8, 2019 Напомним, что Кэрролл является воспитанником "Ньюкасла" и играл за "сорок" с 2005 по 2011 год.

Происшествия Милиция разогнала митингующих сторонников Атамбаева в центре Бишкека Сотрудники правоохранительных органов задержали сегодня, 8 августа, Алмазбека Атамбаева и вывезли его из резиденции в селе Кой-Таш в пригороде Бишкека, где бывший президент Киргизии и его сторонники оборонялись почти сутки.

Общество В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес В Барселоне женщинам разрешили купаться топлес Испанские мужчины под соусом равноправия обеспечили себе прекрасное зрелище.

Общество В России впервые заметили сельдяного короля В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.

Политика Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.