Общество

Стала известна зарплата российских космонавтовГазета.Ru 10:05

Уточняется, что оклад у кандидата в космонавты составляет 60,9 тыс. рублей, у непосредственно космонавта — 63,8 тыс. рублей. Инструктор-космонавт получает 88,45 тыс. рублей. В "Роскосмосе" подчеркнули, что заработная плата российских космонавтов соответствует оплате труда астронавтов NASA.
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Стала известна зарплата космонавтов в России

Чем больше полетов в космос совершил сотрудник, тем также выше зарплата. За один полет космонавт и инструктор получают до выхода на пенсию ежемесячную надбавку к окладу — 55%, за два полета — 75%, за три полета и более — 120%.
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Московский Комсомолец09:31

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РИА Новости12:10

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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:14, Вашингтон
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