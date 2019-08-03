Политика
Стала известна зарплата ЗеленскогоLenta.ru вчера в 23:22
В управлении пояснили, что 5 460 гривен (14 тысяч рублей) из указанной суммы составляют налоги и сборы. Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
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Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Обновлено в 03:13
Политика
В США сообщили детали новых антироссийских санкций
Госдеп Соединенных Штатов официально заявил о том, что второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 19 августа и будет действовать около года.
Обновлено в 03:09
Гаджеты
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
Согласно отчету IDC, в 2018 году объем российского рынка смартфонов достиг рекордного значения — $7,56 млрд (474 млрд руб. по среднему курсу за прошлый год), было продано более 30 млн устройств.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Племянница Скрипаля рассказала о телефонном разговоре с ним
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Telegraph: США могут отказать Великобритании в торговой сделке из-за цифрового налога
Администрация президента США Дональда Трампа предупредила Великобританию о том, что Соединенные Штаты могут отказаться от заключения соглашения о свободной торговле между двумя странами, если Лондон введет налог на крупнейшие компании, предлагающие цифровые услуги.
Обновлено в 01:49
Гаджеты
Realme 8 августа представит смартфон с 64-Мп камерой
Обновлено вчера в 07:44
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Энергетика
Рост прибыли Chevron во 2-м квартале превысил прогнозы
Добыча нефти и газа Chevron во втором квартале увеличилась на 9,1%, до 3,08 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Мэрия Москвы согласовала 100-тысячные митинги
Обновлено вчера в 11:34
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Математик объяснила решение задачи, которая вызвала обсуждения в Сети
Заведующая кафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева дала правильный ответ на задачу, которая недавно появилась в соцсетях и вызвала бурную реакцию пользователей.
Обновлено вчера в 12:34
Гаджеты
Тестер EK-Leak Tester позволяет проверить герметичность СЖО
Компания EK Water Blocks, специализирующаяся на выпуске компонентов систем жидкостного охлаждения, представила устройство EK-Leak Tester.
Обновлено в 03:01
Интернет
Facebook собирается переименовать Instagram и WhatsApp
Американская социальная сеть Facebook собирается изменить название двух, принадлежащей ей, сервисов: Instagram и WhatsApp.
Обновлено в 02:00
Политика
На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ
С 1 августа 2019 г. на Украину запрещено ввозить цемент и фанеру из России, а остальные российские товары обложены пошлинами, сообщает телеканал 112.ua.
Обновлено 01 августа в 07:11
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Происшествия
WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года
Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В Германии изъята рекордная партия кокаина на миллиард долларов
Обновлено вчера в 14:03
Единоборства
Крис Сайборг: «Хочу принести свои извинения Уайту»
Экс-чемпионка UFC в полулегком дивизионе Крис Сайборг извинилась перед президентом UFC Дэйной Уайтом за публикацию видео, в котором обвиняет его во лжи.
Обновлено в 02:47
Происшествия
СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве
Обновлено вчера в 12:44
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Путин утвердил запрет на продление ареста бизнесменов без оснований
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продлевать срок ареста предпринимателям, если по уголовному делу в их отношении не производят активных следственных действий.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Как в мире отреагировали на выход США из ДРСМД
В пятницу США официально выходят из Договора о ракетах средней и меньшей дальности в одностороннем порядке.
Обновлено вчера в 05:35
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Небольшой дождь и до 18 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу
Днем температура воздуха в Москве поднимется до плюс 16-18 градусов, ночью похолодает до плюс 9-11 градусов.
Обновлено вчера в 23:17
Гаджеты
Раджа Кодури рассказал о ценах на новую графику Intel
В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
Обновлено вчера в 16:06