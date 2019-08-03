Политика

Стала известна зарплата ЗеленскогоLenta.ru вчера в 23:22

В управлении пояснили, что 5 460 гривен (14 тысяч рублей) из указанной суммы составляют налоги и сборы. Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
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Стала известна зарплата президента Зеленского

URA.Ru00:15

СМИ узнали зарплату Зеленского на посту президента Украины

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Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

РИА Новостивчера в 23:55

Стала известна зарплата Зеленского на посту президента

RT на русском00:44

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Газета.Ruвчера в 23:43

Стала известна зарплата Зеленского

Lenta.ruвчера в 23:22

Без надбавок: Зеленскому не выплачивают премию за работу президентом

РЕН ТВвчера в 20:59
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
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В США сообщили детали новых антироссийских санкций

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Крупный пожар в центре Москвы локализован

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Политика

Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ

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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль сообщила РИА Новости, что её дядя связывался с семьёй 26 июня.
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Политика

Telegraph: США могут отказать Великобритании в торговой сделке из-за цифрового налога

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Общество

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Рост прибыли Chevron во 2-м квартале превысил прогнозы

Добыча нефти и газа Chevron во втором квартале увеличилась на 9,1%, до 3,08 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
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Общество

Мэрия Москвы согласовала 100-тысячные митинги

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Политика

На Украине вступили в силу спецпошлины на товары из РФ

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Происшествия

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Крис Сайборг: «Хочу принести свои извинения Уайту»

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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