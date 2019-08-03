Политика

Стала известна зарплата ЗеленскогоLenta.ru вчера в 23:22

В управлении пояснили, что 5460 гривен (14 тысяч рублей) из указанной суммы составляют налоги и сборы. Отмечается, что предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко получал такую же зарплату.
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Названа зарплата Зеленского на посту президента Украины

Life.ru00:10

Назван оклад Зеленского

News.ruвчера в 23:59

СМИ назвали зарплату Зеленского

Газета.Ruвчера в 23:43

Названа зарплата Зеленского на посту президента

РИА Новостивчера в 23:55

Стала известна зарплата Зеленского

Lenta.ruвчера в 23:22

Без надбавок: Зеленскому не выплачивают премию за работу президентом

РЕН ТВвчера в 20:59

Названа зарплата Владимира Зеленского

ТК Звездавчера в 20:36
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Политика

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Россияне устроили драку в самолете и попали на видео

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что преграда на пути установления добрых отношений с Россией – расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера - "мертва".
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Если пенсионер вышел на пенсию до 2016 года (в 2015 году или ранее) и продолжает работать, ему августовский перерасчет сделан из расчета стоимости пенсионного балла, действовавшего в 2015 году, то есть до вступления в силу закона об индексации пенсий только неработающим пенсионерам.
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Умерла певица Александра Стрельченко

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Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров

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Суд арестовал студента ВШЭ по делу о беспорядках 27 июля

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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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