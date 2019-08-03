Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента УкраиныРИА Новости вчера в 23:55
"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т. п.) президенту Украины не установлено", — отметили в управделами. В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
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Политика
Япония отказалась от антиядерных идей еще в 1956 году
Во время переговоров в 1956 году СССР предлагал Японии внести в текст Совместной декларации антиядерный пункт, но Токио не принял это предложение.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Участников несогласованной акции в центре Москвы посчитали
Ранее в субботу корреспонденты ТАСС сообщали, что на несогласованном мероприятии в центре столицы сотрудники полиции и Росгвардии задержали около десяти человек на Пушкинской площади и столько же на Трубной.
Обновлено в 09:09
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 01:47
Здоровье
Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики
Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:22
Футбол
Урал — Ростов 2:2
Обновлено в 08:52
Происшествия
Митинг в Петербурге начался с провокаций
Митинг солидарности с Москвой проходит на площади Ленина в Петербурге. Усилены наряды полиции и Росгвардии.
Обновлено в 07:27
Политика
Глава Пентагона надеется на размещение ракет в Азии
Обновлено в 07:40
Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Интернет
Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp
Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
Обновлено в 04:37
Происшествия
СК возбудил против ФБК дело об отмывании миллиарда рублей
Следственный комитет возбудил против некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК) уголовное дело об отмывании порядка миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 08:21
Спорт
Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон
17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
В США назвали условия для снятия санкций по делу Скрипалей
Госдепартамент США назвал условия, при которых Вашингтон отменит антироссийские санкции по делу Скрипалей.
Обновлено в 02:17
Кино
Стала известна дата выхода на экраны фильма об Элвисе Пресли
Обновлено в 08:21
Энергетика
Украина накопила в ПХГ более 16 млрд кубометров газа
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Украина накопила в подземных хранилищах более 16 млрд кубометров газа.
Обновлено в 07:15
Музыка
В бухте Капсель пройдет фестиваль «Таврида — Арт»
Обновлено в 03:23
Наука
В Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено 31 июля в 04:39
Политика
ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.
Обновлено 01 августа в 22:51
Культура
Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в фильме «Брат-3»
Шоумен Стас Барецкий заявил, что американская актриса Дженнифер Энистон согласилась сняться в его фильме «Брат-3», но запросила слишком большой гонорар.
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Президент РФ подписал закон о «дачной амнистии»
Стабилизация цен на бензин В соответствии с законом, который Президент подписал ранее, параметры демпфирующего механизма, направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, скорректированы.
Обновлено вчера в 15:26
Шоу-бизнес
Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram
Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
"На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.
Обновлено в 06:09
Недвижимость
России предсказали ипотечный бум
Объем выдачи ипотечных кредитов в России может достигнуть к 2024 году 4,7 триллиона рублей, превысив таким образом прогнозируемые итоги 2019-го более чем вдвое.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено вчера в 05:18
Футбол
Крылья Советов — Локомотив 0:0 (1-й тайм)
Нападающий "Локомотива" Эдер не сыграет в матче четвертого тура чемпионата России по футболу с самарскими "Крыльями Советов" из-за травмы руки, сообщается в микроблоге московского клуба в Twitter.
Обновлено в 08:45
Футбол
Российского футболиста «Левадии» выслали из Эстонии
Высланный из Эстонии россиянин оказался форвардом «Левадии» Евгением Кабаевым.
Обновлено в 08:40
Экономика
Российские миллиардеры с начала года стали на 36 млрд долларов богаче
За семь месяцев нынешнего года богатейшие предприниматели России увеличили свое состояние на 36,324 млрд долларов.
Обновлено вчера в 00:44