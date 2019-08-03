Политика

Стала известна зарплата Зеленского на посту президента УкраиныРИА Новости вчера в 23:55

"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т. п.) президенту Украины не установлено", — отметили в управделами. В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
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Стали известны зарплаты Зеленского и Порошенко

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