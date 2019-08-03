Политика
Стала известна зарплата ЗеленскогоРИА Новости вчера в 23:55
"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) президенту Украины не установлено", — отметили в управделами. В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
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Политика
Милонов предложил ввести «правила для иностранных артистов»
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову подумать о введении «дополнительных правил для иностранных артистов», прибывающих в Россию, поскольку, по его мнению, те нередко «переступают границы» допустимого.
Обновлено вчера в 20:51
Происшествия
Крупный пожар случился в центре Москвы
В районе Замоскворечья в центре Москвы загорелась здание, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:35
Политика
Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом
Президент России Владимир Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Новая несогласованная акция за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдёт сегодня в центре столицы
Новая не согласованная с властями акция за допуск незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму пройдёт сегодня в центре столицы.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Месси дисквалифицировали на 3 месяца
Обновлено вчера в 20:28
Политика
В посольстве отреагировали на санкции США против России
Российское посольство в США прокомментировало антироссийские санкции, введенные Вашингтоном из-за дела Скрипалей.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
В США подсчитаны расходы на расследование спецпрокурора Мюллера
Расследование о якобы вмешательстве РФ в выборы в США в 2016 году бывший спецпрокурор Роберт Мюллер вел почти два года, однако свидетельств сговора между президентом США Дональдом Трампом и Москвой он так и не нашел.
Обновлено в 00:52
Наука
Названа главная причина развития рака
Обновлено 01 августа в 07:11
Финансы
Долг американцев поставил абсолютный рекорд
При подсчете не учитывались долги американцев по ипотечным кредитам, размер которых снова начал расти после небольшого снижения несколькими месяцами ранее.
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
В Саратове на ребенка в коляске упала с крыши болгарка
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие
Российские военные показали уничтожение оружия боевиков в Сирии
На кадрах видно, как военная авиация наносит удары по объектам и скоплениям террористов в провинции Идлиб.
Обновлено в 01:26
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» по буллитам
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
WSJ: Boeing 737 Max не возобновит полеты до 2020 года
Источник проинформировал о том, что использование самолетов Boeing 737 MAX снова будет возобновлено не раньше 2020 года.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено вчера в 09:59
Общество
Гороскоп на август. Что нас ждет после разворота Меркурия и Юпитера
Гороскоп говорит, что в августе успех придет к тем Тельцам, которые не будут бояться проявить личную инициативу и рисковать.
Обновлено 31 июля в 07:23
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Момент мощного землетрясения в Индонезии попал на видео
В Сети появилось видео мощного землетрясения у берегов индонезийского острова Суматра.
Обновлено вчера в 10:44
Армия и оружие
ВСУ вывели бригаду десантников из Донбасса из-за многократных краж
Начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий заявил, что командование ВСУ приняло решение о выведении из зоны боевых действий в Донбассе 25-ой отдельной воздушно-десантной бригада.
Обновлено в 00:10
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено 01 августа в 18:16
Армия и оружие
Т-14 «Армата»: монитор для «Птеродактиля»
На днях «Военное обозрение» опубликовало материал с обсуждением кадра из внутреннего (обитаемого) отсека танка Т-14 «Армата».
Обновлено в 01:43
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с наибольшим числом больных туберкулезом
Наиболее низкие показатели также зафиксировали в Белгородской области - 19,8 пациентов с туберкулезом на 100 тысяч человек, и Ненецком автономном округе, где на 100 тысяч населения пришлось 20,5 больных.
Обновлено вчера в 10:01
Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено вчера в 01:00
Наука
В Европе обвинили завод «Маяк» в радиоактивном заражении в 2017 году
Обновлено 31 июля в 08:29
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Гаджеты
Стартовали продажи смартфона Huawei Nova 5i Pro
Смартфон Huawei Nova 5i Pro поступает в официальные продажи.
Обновлено вчера в 09:34
Происшествия
Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве
Обновлено вчера в 05:31
Гаджеты
Apple запретила покупать криптовалюту и фишки в казино со своей карты
Кредитную карту, которую Apple выпустила совместно с Goldman Sachs, нельзя будет использовать для целого ряда покупок.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено вчера в 12:04