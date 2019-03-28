Футбол
Стала известна зарплата Сульшера в «МЮ»Спорт-Экспресс вчера в 15:58
"Манчестер Юнайтед" подписал полноценный контракт с Уле Гуннаром Сульшером в четверг, 28 марта. Как утверждает The Sun, заработная плата 46-летнего норвежского специалиста составит 8,7 миллионов евро за сезон. Он занимает третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров премьер-лиги.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Интернет
«Яндекс» отказался от счетчиков Mediascope
По данным Mediascope за январь, «Яндекс» был третьим по размеру аудитории интернет-холдингом в России (измеритель учитывает аудиторию возрастом 12–64 года, пользователей мобильной и десктопной версий; в городах с населением от 100 тыс. человек) — 42,2 млн пользователей.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Защита обжаловала арест Михаила Абызова
Защита бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова обжаловала его арест, сообщает пресс-служба Басманного суда.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Италии 50 человек пострадали при столкновении поездов
На севере Италии столкнулись два пассажирских поезда. По последним данным, различные травмы получили около 50 человек.
Обновлено в 03:59
Общество
Васильева призвала деликатно решать проблемы учителей
Деликатно решать проблему, связанную с личной жизнью учителей, призвала министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Сбивший в Москве двух человек водитель Gelandewagen сдался полиции
Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, устроивший в Москве ДТП с двумя погибшими, сдался полиции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:03
Политика
Лавров начал переговоры с главой МИД Турции шуткой про танцы
Обновлено в 04:50
Общество
Петербург и Москва возглавили рейтинг регионов по гендерному равенству
Санкт-Петербург, Москва и Республика Калмыкия вошли в тройку регионов РФ по гендерному равенству в различных сферах жизни согласно исследованию, сообщила ведущий научный сотрудник института экономики РАН Марина Баскакова на круглом столе в Мосгордуме.
Обновлено в 05:45
Финансы
Российский рынок акций растет на открытии торгов
Российский рынок акций растет по основным индексам на открытии торгов. Это следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 03:21
Игры
Снова на Пандору: Gearbox анонсировали Borderlands 3
Напомним, что Borderlands — серия научно-фантастических шутеров от первого лица, действие которых происходит на вымышленной планете Пандора.
Обновлено в 05:51
Авто
Электрический гиперкар Lotus дебютирует в следующем месяце
Электрический гиперкар Lotus, разработка которого ведется совместно с Williams Advanced Engineering, могут представить уже в следующем месяце.
Обновлено в 04:22
Экономика
Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на срок «Северного потока-2»
Глава Минэнерго России Александр Новак ответил на вопрос о влиянии Дании на сроки реализации проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 05:02
Политика
США считают, что Россия не сможет вернуть выданные Венесуэле деньги
Россия не сможет получить обратно инвестированные в Венесуэлу средства, пока боливарианской республикой правит Николас Мадуро, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс в ходе видеоконференции.
Обновлено вчера в 23:25
Космос
Найдена вторая галактика без темной материи
Астрономы подтвердили почти полное отсутствие темной материи в галактике NGC 1052-DF2 и нашли рядом с ней похожую — NGC 1052-DF4.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Липецкие депутаты приняли отставку мэра Сергея Иванова
Депутаты городского совета Липецка на внеочередном заседании согласовали добровольную отставку мэра Сергея Иванова.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Найденный мертвым сбежавший контрактник был пьян
Военный, тело которого нашли после побега из войсковой части в Тверской области, был пьян.
Обновлено в 04:47
Авто
На перелицованный Geely Atlas наблюдается ажиотажный спрос
Автомобиль представляет собой перелицованную версию Geely Atlas, который доступен на российском рынке.
Обновлено в 05:13
Гаджеты
Опубликован первый чертеж нового iPhone XI
Обновлено в 05:16
Финансы
Долговая нагрузка россиян приближается к историческому пику 2014 года
Уровень долговой нагрузки населения приближается к историческому пику 2014 года.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
НАТО предлагает Грузии восстановить ВМФ
Генсек НАТО сослался на мнение военных экспертов, убежденных в том, что Грузии следует восстановить ВМФ для лучшей совместимости со стандартами альянса.
Обновлено в 06:08
Политика
Экс-депутат подал иск против закона об оскорблении власти и его автора
На своей странице в Facebook Гудков написал, что подал иск против нового закона, его автора – сенатора Андрея Клишаса и подписанта документа – вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Обновлено в 05:27
Хоккей
«Авангард» не пустил маскота «Салавата Юлаева» на арену в Балашихе
Казанский клуб сообщил, что хозяева не пустили на свою арену маскота «Ак Барса».
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификацию
Федерация футбола Турции приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию хавбека клуба "Амедспор" Мансура Чалара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов за пять лет
Вашингтон с 2014 года потратил на украинскую армию более 1,3 миллиарда долларов, рассказал "Известиям" пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика
Винодельня семей Мантурова и Чемезова выпустила первое вино
Обновлено в 06:18
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Политика
США и НАТО введут новые санкции против России
Через неделю Соединенные Штаты и НАТО совместно объявят о новых ограничительных мерах, направленных против Российской Федерации.
Обновлено вчера в 07:02