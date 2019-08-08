Нападающий Ромелу Лукаку будет получать €9 млн в год в миланском "Интере" после перехода из "Манчестер Юнайтед", сообщает Corriere dello Sport. По информации издания, 8 августа футболист подпишет пятилетний контракт с итальянским клубом.

Происшествия В офисе ФБК проходит обыск, счета фонда заблокированы На прошлой неделе следствие возбудило уголовное дело об отмывании денег ФБК — речь идет о сумме 1 млрд руб. По версии следствия, с января 2016-го по декабрь 2018 года сотрудники ФБК и другие неназванные люди, имеющие отношение к фонду, получили от третьих лиц крупную сумму в рублях и иностранной валюте.

Транспорт В Госдуме предложили запретить водить такси без гражданства РФ В тексте документа говорится о том, что в такси запретят работать мигрантам без гражданства РФ и российских прав.

Происшествия Пассажирский автобус рухнул с обрыва в Новороссийске Рейсовый автобус съехал с дороги и упал в кювет под Новороссийском.

Происшествия Под Челябинском семья отравилась неизвестным веществом В Челябинской области организована проверка по факту отравления неизвестным веществом семьи из города Карталы.

Экономика В Росстате сообщили о росте цен на хлеб За первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в России выросла на 7,7% по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.

Армия и оружие Минобороны подписало контракт на модернизацию Су-34 По словам собеседника издания, Министерство обороны приняло решение о начале работ по созданию модернизированной версии бомбардировщика Су-34 и подписало соответствующий контракт с компанией "Сухой".

Кино Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.

Авто Ford отзывает новые Explorer и Lincoln Aviator Целью отзыва является устранение недостатков в приборной панели и установка недостающих пластиковых элементов.

Происшествия В ФСИН рассказали о многочисленных нарушениях в СИЗО «Кресты» Заместитель начальника ФСИН России Валерий Максименко заявил, что проведённая проверка в СИЗО «Кресты» в Санкт-Петербурге выявила большое количество нарушений.

Происшествия Двое водителей погибли в тройном ДТП на КАД Петербурга Двое водителей легковых автомобилей погибли на Кольцевой автодороге Санкт-Петербурга утром 8 августа.

Политика Эрдоган снова заявил о непризнании присоединения Крыма Турция никогда не признавала и не признает присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия Трамп прибыл в Эль-Пасо, где в результате стрельбы погибли 22 человека Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в город Эль-Пасо в штате Техас, где в результате стрельбы в субботу погибли 22 человека.

Футбол «Кристал Пэлас» сделал новое предложение ЦСКА по трансферу Чалова Лондонский футбольный клуб "Кристал Пэлас" улучшил предложение по трансферу форварда ЦСКА и сборной России Федора Чалова до 23 миллионов фунтов, сообщается в микроблоге Sky Sports в Twitter.

Шоу-бизнес Милла Йовович заявила о третьей беременности Голливудская актриса Милла Йовович заявила о третьей беременности.

Шоу-бизнес Лиза Галкина ради эффектного кадра одолжила машинку у братика Судя по всему, Лиза одолжила ее у своего родного братика Гарри, который, как известно, без ума от подобной техники.

Происшествия СКР задержал обвиняемого в массовых беспорядках Фомина Следователи задержали обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве Сергея Фомина, который ранее находился в розыске, говорится в сообщении ведомства.

Наука Геологическая служба США предсказала крупное извержение вулкана Геологическая служа США выпустила предупреждение о катастрофическом извержении гавайского вулкана Килауэа, сообщает Live Science.