Футбол

Стала известна зарплата Лукаку в «Интере»Газета.Ru 05:49

Нападающий Ромелу Лукаку будет получать €9 млн в год в миланском "Интере" после перехода из "Манчестер Юнайтед", сообщает Corriere dello Sport. По информации издания, 8 августа футболист подпишет пятилетний контракт с итальянским клубом.
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