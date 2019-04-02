Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7Интерфакс 00:34

В качестве причины крушения бизнес-джета, при котором погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник. Крушение произошло во время следования в немецкий город Эгельсбах.
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Обломки сложились в плоский штопор

В минувшие выходные принадлежащий авиакомпании «Глобус» (входит в S7) Epic LT № RA-2151G был задействован под частные нужды главы и совладелицы S7 Group Наталии Филевой.
Коммерсантъвчера в 16:14

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«Коммерсантъ» назвал возможную причину крушения самолета Филевой

РБКвчера в 21:01

Самолет с совладелицей российской авиакомпании S7 мог разбиться из-за ошибки пилота

Эхо Москвы00:16

«Ъ» назвал основную версию крушения самолета, на котором летела совладелица S7

Газета.Ruвчера в 21:44

СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7

РИА Новостивчера в 23:24

СМИ выяснили основную версию крушения самолета совладелицы S7

Народные новости00:26

«99%, что это не вина пилота»: Эксперт рассказал о причинах крушения самолета, где погибла Наталья Филева

Царьградвчера в 18:29

Обломки сложились в плоский штопор

Коммерсантъвчера в 16:14
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Общество

Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в Германии извлекли из-под обломков

Частный самолёт разбился накануне при заходе на посадку во Франкфурте-на-Майне.
Обновлено вчера в 10:01
Политика

Советник Зеленского заявил о бессмысленности дебатов с Порошенко

Бывший министр финансов Украины и советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что не видит смысла в дебатах с действующим лидером страны Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 17:21
Финансы

Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года

На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено вчера в 10:55
Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Общество

Автор фильма «Ложь Матильды» подал иск к Алексею Учителю

Автор фильма "Ложь Матильды" Руслан Алиев подал иск к режиссеру "Матильды" Алексею Учителю о компенсации морального вреда за его оскорбительный комментарий, потребовав три миллиона рублей в качестве компенсации, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
Обновлено вчера в 11:52
Общество

Житель Таиланда выиграл в лотерею почти миллион долларов

Работающий на одном из пляжей Таиланда спасатель выиграл в лотерею почти миллион долларов США (30 миллионов бат).
Обновлено в 00:02
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Политика

Мадуро назначил нового министра энергетики Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил новым главой министерства энергетики Игоря Гавирия, об этом он заявил в телевизионном обращении к нации.
Обновлено вчера в 20:37
Политика

Парламент Великобритании отверг альтернативные варианты «Брексита»

В Палате общин парламента Великобритании состоялось голосование по поводу четырех альтернативных вариантов «Брексита».
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие

В Бурятии стартовал окружной этап «Танкового биатлона»

В 2018 году на международном турнире по танковому биатлону, который проходил на полигоне Алабино в Московской области, лучшими были признаны военнослужащие из 5-й отдельной танковой бригады, которая дислоцируется в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 22:59
Армия и оружие

НАТО намерено усилить присутствие в Черном море

Обновлено вчера в 05:38
Кино

Стало известно о съемках художественного фильма о жизни Юлии Началовой

Обновлено вчера в 12:16
Армия и оружие

Видео: «Ураганы» обрушили массированный удар по противнику под Челябинском

Российские артиллеристы обратили в пыль объекты условного противника во время учений на полигоне под Челябинском.
Обновлено вчера в 23:23
Политика

Президент Алжира пообещал уйти в отставку

Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика обещает уйти в отставку до истечения полномочий 28 апреля 2019 года, 1 апреля передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 13:25
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ

Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Хоккей

Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»

Обновлено вчера в 22:51
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Общество

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
Обновлено в 00:01
Авто

Гелик и Suzuki Jimny устроили соревнование по перетягиванию каната

Mercedes-AMG G 63 оснащается четырехлитровым V8 с двумя турбинами мощностью 585 л.с. (850 Н·м), а Suzuki Jimny – полуторалитровым атмосферником, который выдаёт 102 л.с. (130 Н·м).
Обновлено вчера в 06:29
Происшествия

В Уфе задержали бывшего вице-премьера правительства

Следствие полагает, что в 2015 году министр и по совместительству вице-премьер регионального правительства организовал продажу двух земельных участков в Уфе.
Обновлено вчера в 12:46
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Общество

Петербург возглавил рейтинг самых везучих регионов России

Как бы ни было странно, но среди самых везучих регионов Москва оказалась всего на 4 месте.
Обновлено вчера в 09:35
Здоровье

В Минздраве сообщили об увеличении числа людей с аутизмом

Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
Обновлено вчера в 20:48
Экономика

«Севергрупп» договорилась о покупке 41,9% «Ленты» почти за $730 млн

«Севергрупп», осуществляющая деятельность по управлению активами в интересах Алексея Мордашова, объявила о подписании обязывающих соглашений с Luna Inc. (инвестиционная компания, принадлежащая TPG Group) и ЕБРР о покупке GDR на акции ритейлера «Лента».
Обновлено вчера в 17:43
Общество

«Аэрофлот» не пустил в эконом-класс женщину со сломанной ногой

Женщина в коляске со сломанной ногой не могла купить билет на самолет в эконом-класс, хотя, как она утверждает, уже пять раз после перелома она летали рейсами «Аэрофлота».
Обновлено вчера в 20:22
Общество

Стерлигов открыл магазин для бедных с хлебом за 440 рублей

Мои добрые дети сделали для вас магазин, где все натуральные крестьянские продукты едва ли не в два раза дешевле, чем в наших же магазинах в Москве.
Обновлено вчера в 01:54
Гаджеты

Названа дата начала продаж смартфона-браслета Nubia Alpha

Компания Nubia заявила, что продажи уникального устройства – смартфона-браслета Alpha – начнутся 8 апреля.
Обновлено вчера в 09:43
Общество

КИО планирует отказаться от судов по поводу планировок

Комитет по имущественным отношениям в скором времени откажется от судебных тяжб в вопросах временных планировок помещений.
Обновлено в 00:32
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Наталия Валерьевна Филёва
Российский предприниматель
Российская бизнесвумен, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». В 2018 году была 4-ой среди 50 богатейших женщин России по версии журнала «Форбс» с состоянием 600 млн долларов.
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