Происшествия
Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7Интерфакс 00:34
В качестве причины крушения бизнес-джета, при котором погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник. Крушение произошло во время следования в немецкий город Эгельсбах.
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с чего всё началось
В минувшие выходные принадлежащий авиакомпании «Глобус» (входит в S7) Epic LT № RA-2151G был задействован под частные нужды главы и совладелицы S7 Group Наталии Филевой.Коммерсантъвчера в 16:14
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«Ъ» назвал основную версию крушения самолета, на котором летела совладелица S7
Газета.Ruвчера в 21:44
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