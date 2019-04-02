Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7Интерфакс 00:34

Пилот Андрей Дикун во время посадки, вероятно, снизил скорость машины до критической величины и допустил таким образом ее сваливание в плоский штопор. В этот момент летчик мгновенно потерял контроль над самолетом, а его полет, по сути, превратился в падение.

с чего всё началось

В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник. Крушение произошло во время следования в немецкий город Эгельсбах.

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