Происшествия
Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7Интерфакс 00:34
В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник. Крушение произошло во время следования в немецкий город Эгельсбах.
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с чего всё началось
Пилот Андрей Дикун во время посадки, вероятно, снизил скорость машины до критической величины и допустил таким образом ее сваливание в плоский штопор. В этот момент летчик мгновенно потерял контроль над самолетом, а его полет, по сути, превратился в падение.Коммерсантъвчера в 16:14
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Политика
На Украине посчитали, сколько стоили голоса за Зеленского и Порошенко
ЦИК Украины посчитала, сколько каждый кандидат потратил на избирательную программу и разделила на количество голосов.
Обновлено в 06:19
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Нурмагомедов рассказал о звонке Путина
Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в Москве рассказал о звонке президента РФ Владимира Путина сразу после победы над Конором Макгрегором.
Обновлено в 06:16
Политика
Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным колесом
Очередную неполадку выявили у правительственного лайнера ФРГ, на котором глава МИД Хайко Маас прилетел из Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки
Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.
Обновлено в 03:52
Здоровье
Для жителей Башкирии из районов организуют трансфер в медицинские учреждения
Для жителей сел будут организованы трансферы в медицинские учреждения.
Обновлено в 05:33
Технологии
«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер «Колмогоров»
Фото: Артур Лебедев / ТАСС "Группа Тинькофф" (TCS Group Holding) начнет использовать в работе мощности собственного суперкомпьютера.
Обновлено в 02:48
Экономика
Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты
Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.
Обновлено в 06:04
Общество
В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере
Обновлено вчера в 15:11
Здоровье
В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом
Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 20:13
Энергетика
Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+
Министр рассказал, что к концу марта Россия вышла на уровень сокращения добычи нефти в 225 тыс. барр./сутки без учета Соглашения о разделе продукции (СРП) и 190 тыс. барр./сутки с учетом СРП.
Обновлено в 02:59
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине
Шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко после обработки 97,48% протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов главы государства.
Обновлено вчера в 21:18
Общество
В Ленобласти спасли краснокнижную нерпу весом 10 килограммов
На берегу Финского залива возле города Сосновый Бор Ленинградской области местные жители обнаружили детеныша балтийской нерпы.
Обновлено в 04:59
Общество
Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 05:02
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Происшествия
В музее Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание
В подвале музея Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:52
Политика
МИД РФ посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине
Министерство иностранных дел России посвятило первоапрельскую шутку выборам на Украине.
Обновлено вчера в 11:53
Политика
Алексей Текслер встретился с Валерием Гартунгом
Напомним, ранее Алексей Текслер провел официальную встречу с председателем Заксобрания региона Владимиром Мякушом, на которой обсуждались актуальные задачи исполнительной и представительной власти Челябинской области.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Финансы
Минфин опубликовал прогноз курса рубля к доллару до 2036 года
В период с 2025 по 2030 год — 70,7 рубля и 71,5 рубля соответственно, а в период с 2031 по 2036 год по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие
США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО
С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.
Обновлено 31 марта в 17:01
Авто
Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России
За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.
Обновлено в 02:48
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, а также до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Футбол
«Спартак» заплатил посредникам более 9 миллионов евро в 2018 году
Больше всего на услуги агентов потратил «Спартак» (более 9 миллионов евро), на втором месте – ЦСКА (почти 4 миллиона евро), на третьем – «Зенит» (около 3 миллионов евро).
Обновлено в 06:24
Спорт
Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону
Биатлонистки Елизавета Каплина, Анастасия Морозова, Кристина Резцова и Екатерина Мошкова, представляющие на чемпионате России ХМАО-Югру, выиграли женскую эстафету.
Обновлено в 05:51