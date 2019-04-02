Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7Интерфакс 00:34

В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник. Крушение произошло во время следования в немецкий город Эгельсбах.
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с чего всё началось

Обломки сложились в плоский штопор

Пилот Андрей Дикун во время посадки, вероятно, снизил скорость машины до критической величины и допустил таким образом ее сваливание в плоский штопор. В этот момент летчик мгновенно потерял контроль над самолетом, а его полет, по сути, превратился в падение.
Коммерсантъвчера в 16:14

Подробнее о событии

СМИ назвали версию крушения самолета с совладелицей S7

РИА Новости03:58

СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой

Известиявчера в 22:50

Названа версия крушения самолета с совладелицей S7

Газета.Ru02:31

Летчик-испытатель сомневается, что к падению самолета Филевой привела лишь ошибка пилота

Народные новости06:22

Ошибка пилота — пока основная версия причины авиакатастрофы, в которой погибла совладелица компании S-7 Наталья Филева

Эхо Москвы03:00

Причиной крушения самолета совладелицы S7 Group могла быть ошибка пилота

Коммерсантъ02:48

«Коммерсантъ» назвал возможную причину крушения самолета Филевой

РБКвчера в 21:01
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Политика

На Украине посчитали, сколько стоили голоса за Зеленского и Порошенко

ЦИК Украины посчитала, сколько каждый кандидат потратил на избирательную программу и разделила на количество голосов.
Обновлено в 06:19
Единоборства

Нурмагомедов рассказал о звонке Путина

Российский боец MMA Хабиб Нурмагомедов на встрече со студентами РЭУ имени Плеханова в Москве рассказал о звонке президента РФ Владимира Путина сразу после победы над Конором Макгрегором.
Обновлено в 06:16
Политика

Самолет главы МИД Германии приземлился со сломанным колесом

Очередную неполадку выявили у правительственного лайнера ФРГ, на котором глава МИД Хайко Маас прилетел из Нью-Йорка.
Обновлено вчера в 12:21
Политика

Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации результатов выборов

Обновлено в 05:37
Происшествия

В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки

Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.
Обновлено в 03:52
Энергетика

НОВАТЭК заключил первые соглашения о поставках газа с «Арктик СПГ-2»

Обновлено в 05:20
Здоровье

Для жителей Башкирии из районов организуют трансфер в медицинские учреждения

Для жителей сел будут организованы трансферы в медицинские учреждения.
Обновлено в 05:33
Технологии

«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер «Колмогоров»

Фото: Артур Лебедев / ТАСС "Группа Тинькофф" (TCS Group Holding) начнет использовать в работе мощности собственного суперкомпьютера.
Обновлено в 02:48
Экономика

Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты

Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Телеканал «360» опубликовал кадры потасовки.
Обновлено в 06:04
Общество

В Польше священники сожгли книги о Гарри Поттере

Обновлено вчера в 15:11
Здоровье

В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом

Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 20:13
Энергетика

Новак сообщил о сокращении добычи нефти в марте по договору ОПЕК+

Министр рассказал, что к концу марта Россия вышла на уровень сокращения добычи нефти в 225 тыс. барр./сутки без учета Соглашения о разделе продукции (СРП) и 190 тыс. барр./сутки с учетом СРП.
Обновлено в 02:59
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине

Шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко после обработки 97,48% протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов главы государства.
Обновлено вчера в 21:18
Общество

В Ленобласти спасли краснокнижную нерпу весом 10 килограммов

На берегу Финского залива возле города Сосновый Бор Ленинградской области местные жители обнаружили детеныша балтийской нерпы.
Обновлено в 04:59
Общество

Госдума разрешает ВИЧ-инфицированным усыновлять детей

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий при определенных обстоятельствах быть усыновителями лицам, имеющими ВИЧ-инфекцию или вирус гепатита С, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено в 05:02
Политика

Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО

65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено 31 марта в 11:19
Происшествия

В музее Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание

В подвале музея Новоиерусалимского монастыря в Истре произошло возгорание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Обновлено в 05:52
Политика

МИД РФ посвятил первоапрельскую шутку выборам на Украине

Министерство иностранных дел России посвятило первоапрельскую шутку выборам на Украине.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

Алексей Текслер встретился с Валерием Гартунгом

Напомним, ранее Алексей Текслер провел официальную встречу с председателем Заксобрания региона Владимиром Мякушом, на которой обсуждались актуальные задачи исполнительной и представительной власти Челябинской области.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»

Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25
Финансы

Минфин опубликовал прогноз курса рубля к доллару до 2036 года

В период с 2025 по 2030 год — 70,7 рубля и 71,5 рубля соответственно, а в период с 2031 по 2036 год по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие

США прекратили поставки Турции по F-35 из-за планов купить С-400

Обновлено вчера в 15:16
Армия и оружие

Появилось видео дуэли российских атомных подлодок на Камчатке

Обновлено в 04:10
Экономика

Вступил в силу новый порядок расчета скидки по ОСАГО

С 1 апреля 2019 года изменяется порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который определяет размер скидки по ОСАГО за безаварийное вождение или, наоборот, надбавки за ДТП.
Обновлено 31 марта в 17:01
Авто

Названы самые популярные подержанные кроссоверы в России

За первые два месяца текущего года на вторичном российском рынке было реализовано 155 535 подержанных кроссоверов и внедорожников, это на 0,5% больше показателей годичной давности.
Обновлено в 02:48
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, а также до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Футбол

«Спартак» заплатил посредникам более 9 миллионов евро в 2018 году

Больше всего на услуги агентов потратил «Спартак» (более 9 миллионов евро), на втором месте – ЦСКА (почти 4 миллиона евро), на третьем – «Зенит» (около 3 миллионов евро).
Обновлено в 06:24
Спорт

Команда Резцовой выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону

Биатлонистки Елизавета Каплина, Анастасия Морозова, Кристина Резцова и Екатерина Мошкова, представляющие на чемпионате России ХМАО-Югру, выиграли женскую эстафету.
Обновлено в 05:51
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Наталия Валерьевна Филёва
Российский предприниматель
Российская бизнесвумен, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». В 2018 году была 4-ой среди 50 богатейших женщин России по версии журнала «Форбс» с состоянием 600 млн долларов.
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