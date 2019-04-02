Происшествия
Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7Интерфакс 00:34
В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник. Крушение произошло во время следования в немецкий город Эгельсбах.
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с чего всё началось
В минувшие выходные принадлежащий авиакомпании «Глобус» (входит в S7) Epic LT № RA-2151G был задействован под частные нужды главы и совладелицы S7 Group Наталии Филевой.Коммерсантъвчера в 16:14
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Политика
Госдума разрешает охотиться из лука
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий ходить на охоту с луком, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 06:05
Политика
Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко
"Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:13
Происшествия
В здании Военной академии в Петербурге прогремел взрыв
В Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Петербурге произошел взрыв.
Обновлено в 07:13
Космос
NASA готовит высадку астронавтов на Луну к 2024 году
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
Серийный убийца приговорен в Москве к пожизненному заключению
Житель Москвы Бахтиёр Матякубов во вторник признан виновным в убийстве пяти женщин и приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорсуда.
Обновлено в 06:59
Общество
Госдума разрешит людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, разрешающий людям с ВИЧ усыновлять живущих с ними детей.
Обновлено в 05:50
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Спорт
Лазукин заменит Коляду на командном ЧМ
Обновлено в 04:53
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Транспорт
Власти Москвы утвердили названия четырех новых станций метрополитена
Президиум столичного правительства на очередном заседании во вторник присвоил наименование четырем строящимся и проектируемым станциям метрополитена.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Японском море за незаконный вылов крабов задержали иностранное судно
Приморские пограничники задержали в российских водах Японского моря иностранный рыболовецкий траулер.
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
На портрете знаменитости видны следы жестоких побоев: потеки крови и синяки.
Обновлено в 04:18
Происшествия
СМИ сообщили об отставке главного гаишника Москвы
Глава управления ГИБДД по Москве генерал-майор Виктор Коваленко написал заявление об уходе по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:25
Финансы
Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 3 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 3 апреля, составляет 65,4726 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:24
Футбол
Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 14 июля
На заседании общего собрания Российской премьер-лиги была согласована структура календаря чемпионата России по футболу в сезоне-2019/20.
Обновлено в 07:57
Происшествия
ФСБ провела обыски в подразделении президентской Службы спецобъектов
Обыски проведены в рамках уголовного дела о хищении 35 гектаров земли в Чеховском районе Московской области.
Обновлено в 00:26
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил недопуск на борт пассажирки со сломанной ногой
Ранее СМИ сообщили, что в московском аэропорту «Шереметьево» сотрудники «Аэрофлота» не пустили в самолет пассажирку со сломанной ногой.
Обновлено в 01:20
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
В Генпрокуратуре назвали отрасли с наибольшим числом картелей
В Дагестане был вскрыт факт сговора юридических лиц, участвующих в торгах по обслуживанию дорог, что не позволило сформировать конкурентную цену подлежащих выполнению работ и повлекло извлечение названными обществами дохода в размере 17,7 млрд рублей.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
Алена Водонаева рассталась с мужем
Косинус собрал чемоданы и переехал в Санкт-Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается комментировать ситуацию.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Бывший военный, Алекс Янгер занимает пост главы Ми-6 с 2014 года, срок его службы во внешней разведке приближается к 20 годам.
Обновлено в 06:59
Политика
Многодетные семьи получат налоговые льготы в этом году
Многодетные семьи уже в нынешнем году смогут воспользоваться новыми налоговыми льготами на имущество и землю.
Обновлено в 05:29
Космос
В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»
Президент РАН Александр Сергеев объявил о завершении миссии проекта «Радиоастрон» и отметил, что участники заседания Совета Российской академии наук по космосу предложили наградить участников проекта.
Обновлено в 06:13
Гаджеты
Новые iPhone получат более ёмкие батареи для зарядки наушников
Новые смартфоны iPhone получат возможность заряжать другие устройства, об этом сообщает авторитетный инсайдер Мин-Чи Куо.
Обновлено в 06:28
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам МиГ и «Туполева»
Суд вынес приговор в отношении бывшего заместителя гендиректора ПАО «Туполев» Егора Носкова и экс-руководителя «МиГ-Роста» Алексея Озерова.
Обновлено в 06:25