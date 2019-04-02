Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7Интерфакс 00:34

В минувшие выходные принадлежащий авиакомпании «Глобус» (входит в S7) Epic LT № RA-2151G был задействован под частные нужды главы и совладелицы S7 Group Наталии Филевой.

с чего всё началось

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