Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7Интерфакс 00:34

В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник. Крушение произошло во время следования в немецкий город Эгельсбах.
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с чего всё началось

Обломки сложились в плоский штопор

Пилот Андрей Дикун во время посадки, вероятно, снизил скорость машины до критической величины и допустил таким образом ее сваливание в плоский штопор. В этот момент летчик мгновенно потерял контроль над самолетом, а его полет, по сути, превратился в падение.
Коммерсантъвчера в 16:14

Подробнее о событии

СМИ выяснили основную версию крушения самолета совладелицы S7

Народные новости00:26

Названа версия крушения самолета с совладелицей S7

Газета.Ru02:31

Ошибка пилота — пока основная версия причины авиакатастрофы, в которой погибла совладелица компании S-7 Наталья Филева

Эхо Москвы03:00

Причиной крушения самолета совладелицы S7 Group могла быть ошибка пилота

Коммерсантъ02:48

СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7

РИА Новостивчера в 23:24

СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой

Известиявчера в 22:50

«Коммерсантъ» назвал возможную причину крушения самолета Филевой

РБКвчера в 21:01
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 03:42, Ашберн
Общество

В Германии закрылась последняя норковая ферма

Владелец закрыл производство на норковой ферме в Германии. В городе Раден закрылась последняя норковая ферма в стране, пишет VSE42.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

На Камчатке атомные подлодки устроили подводную дуэль

Подводную дуэль на Камчатке устроили атомные крейсера стратегического назначения Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 22:05
Политика

Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран

Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран.
Обновлено в 02:44
Общество

Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

Более 20% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации: 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика

Visa и Mastercard позаботились об удобстве россиян

Visa потребовала перейти на бесконтактные карты с 13 апреля 2019 года, Mastercard — с 12 апреля 2021 года.
Обновлено в 02:47
Транспорт

Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта

В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Происшествия

После погрома в редакции уральского «Коммерсанта» возбуждено дело

В отношении жителя Екатеринбурга, подозреваемого в совершении погрома в уральской редакции газеты «Коммерсант», возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.
Обновлено в 02:55
Политика

У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Футбол

Чалов признан лучшим игроком 21-го тура РПЛ

Нападающий ЦСКА Федор Чалов стал лучшим игроком 21-го тура РПЛ.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес

Анна Седокова опубликовала фото с усами

Обновлено вчера в 12:43
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Политика

Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении

Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах

Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
Обновлено вчера в 10:45
Культура

Юлия Варшавская заняла должность главреда Forbes Life и Forbes Woman

Главным редактором Forbes Woman стала журналистка и продюсер документального кино Юлия Варшавская; она также сменила на посту главреда приложения о стиле жизни Forbes Life Андрея Золотова, возглавлявший весь российский Forbes во время конфликта редакции издания с бывшим владельцем Александром Федотовым.
Обновлено в 03:13
Происшествия

Сотрудница полиции в Москве случайно выстрелила в себя из пистолета

"2 апреля сотрудница ОМВД по району Арбат, находясь в оружейной комнате отдела, в результате неосторожного обращения со служебным оружием (пистолет ПМ), причинила себе огнестрельное ранение", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 03:32
Экономика

Цена биткоина превысила $4,6 тыс

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июля 2018 года курс биткоина преодолел отметку в $8 тыс, но затем начал постепенное снижение.
Обновлено в 02:17
Гаджеты

Новые iPhone получат реверсивную беспроводную зарядку

С помощью реверсивной беспроводной зарядки новые iPhone смогут подключаться к другим устройствам либо питаться от AirPods с чехлом для беспроводной зарядки.
Обновлено в 03:11
Экономика

Минтруд перечислил самые высокооплачиваемые профессии

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки — они получают от 100 тысяч рублей.
Обновлено в 00:17
Хоккей

Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:38
Общество

Компания Пригожина подала на Навального в суд

Обновлено вчера в 08:10
Футбол

«Торпедо» объявило о начале продаж билетов на матч с «Шеффилдом»

«Торпедо» дало старт продажам билетов на товарищеский матч с «Шеффилдом», который состоится 22 июня.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Задержано иностранное судно, незаконно ловившее крабов в Японском море

Обновлено в 03:08
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Страны G7 одобрили выводы ОБСЕ о первом туре выборов на Украине

Страны G7 приветствовали выводы ОБСЕ о первом туре президентских выборов на Украине, назвав их «конкурентными и мирными».
Обновлено вчера в 18:12
Общество

Роспотребнадзор разработал проект нового СанПиНа

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиНа и методические рекомендации.
Обновлено в 03:04
Происшествия

На поминках рэпера Нипси Хассла произошла давка, есть раненые

Обновлено в 03:19
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Дети саудовского журналиста Джамаля Хашукджи получили недвижимость и денежные выплаты в Саудовской Аравии «в качестве компенсации» за смерть отца, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Племянницу Скрипаля побили в Ярославле

Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Общество

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест

Обновлено в 02:43
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Наталия Валерьевна Филёва
Российский предприниматель
Российская бизнесвумен, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». В 2018 году была 4-ой среди 50 богатейших женщин России по версии журнала «Форбс» с состоянием 600 млн долларов.
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