Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7Интерфакс 00:34

В качестве причины крушения самолета, в результате которого погибла совладелица и председатель совета директоров авиакомпании S7, рассматривают ошибку пилота, сообщил во вторник "Коммерсант" со ссылкой на источник. Крушение произошло во время следования в немецкий город Эгельсбах.
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с чего всё началось

Обломки сложились в плоский штопор

Пилот Андрей Дикун во время посадки, вероятно, снизил скорость машины до критической величины и допустил таким образом ее сваливание в плоский штопор. В этот момент летчик мгновенно потерял контроль над самолетом, а его полет, по сути, превратился в падение.
Коммерсантъвчера в 16:14

Подробнее о событии

СМИ назвали версию крушения самолета с совладелицей S7

РИА Новости03:58

СМИ выяснили основную версию крушения самолета совладелицы S7

Народные новости00:26

Названа версия крушения самолета с совладелицей S7

Газета.Ru02:31

Ошибка пилота — пока основная версия причины авиакатастрофы, в которой погибла совладелица компании S-7 Наталья Филева

Эхо Москвы03:00

Причиной крушения самолета совладелицы S7 Group могла быть ошибка пилота

Коммерсантъ02:48

СМИ назвали версию крушения самолета Филевой

Российская газетавчера в 23:54

«Коммерсантъ» назвал возможную причину крушения самолета Филевой

РБКвчера в 21:01
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Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Политика

Россияне высказались об объединении России и Белоруссии

Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Авто

Британское ателье Overfinch представило очень черный Range Rover

Британское ателье Overfinch представило собственную версию Range Rover под названием Velocity — «темное» альтер эго оригинальной модели.
Обновлено в 03:33
Авто

Alfa Romeo показала гибридное купе Alfa Romeo GTV

Майк Мэнли, глава концерна немного остудил пыл и умерил амбиции автобренда, сообщив, что у FCA в данный момент нет в планах создания купе GTV, равно как и преемника Alfa Romeo 8С Competitionize.
Обновлено вчера в 18:04
Финансы

Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн

Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено вчера в 18:44
Армия и оружие

Легендарный трофей: захваченный хуситами Т-34-85 сняли на видео

Обновлено в 04:52
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено вчера в 03:39
Армия и оружие

Офицер Минобороны получил 19 лет колонии за участие в ИГ

Обновлено в 04:11
Политика

«Аномалия»: Порошенко манипулировал с голосами в Донбассе

«Страна.ua» объясняет «успех» Порошенко в Донбассе «по сути введенным» там военным положением и, как следствие, властвованием там подконтрольной президенту армии, а также манипуляциями «мертвыми душами» из неподконтрольных Украине территорий.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета

Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Кино

Звёзды «Игры престолов» начали прощаться с сериалом и своими героями

В сериале Кит сыграл ключевого героя — Джона Сноу.
Обновлено в 03:59
Финансы

Минфин дал прогноз по курсу рубля к доллару до 2036 года

Министерство финансов ожидает ослабления курса российского рубля к доллару США в течение следующих 17 лет - об этом говорится в составленном ведомством и утвержденном правительством бюджетном прогнозе.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки

Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram

Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram Режиссер рассказал, что телеведущая разыграла его на 1 апреля.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Обновлено в 04:28
Экономика

ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

Появилось видео дуэли российских атомных подлодок на Камчатке

Обновлено в 04:10
Происшествия

Саудовская Аравия назначила выплаты детям убитого журналиста Хашогги

Дети убитого журналиста Джамаля Хашогги получили ежемесячные пятизначные выплаты.
Обновлено в 02:35
Общество

Руководство «СЭПО» намерено сократить 470 сотрудников

Руководство саратовского завода ООО «СЭПО-ЗЭМ» (Саратовское электроагрегатное производственное объединение) планирует уволить 470 сотрудников с 1 июля.
Обновлено в 02:58
Недвижимость

Минстрой уточнил показатели ввода жилья в России в 2018 году

Ввод жилья в России в 2018 году, по уточненным данным, составил почти 75,7 миллиона квадратных метров, сообщил во вторник на заседании коллегии Минстроя глава ведомства Владимир Якушев.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

Называл дочь «жирной»: Отец рассказал о жизни Началовой с Ланским

Обновлено в 03:31
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к администрации в Рязани

Обновлено вчера в 11:54
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В Китае при взрыве газа на похоронах пострадали 66 человек

Обновлено в 01:57
Происшествия

Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео

Обновлено в 04:41
Спорт

Боец Руслан Магомедов пожизненно дисквалифицирован из-за допинга

Российского бойца UFC Руслана Магомедова пожизненно дисквалифицировали из-за двух нарушений антидопинговой политики USADA.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку

Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 04:30
Хоккей

Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 03:10
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина отменила гастроли из-за семейных обстоятельств

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Технологии

Депутаты предложили шифровать Рунет российской криптографией

В Комитете Госдумы по информационной политике составили поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете.
Обновлено в 03:59
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Наталия Валерьевна Филёва
Российский предприниматель
Российская бизнесвумен, председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7». В 2018 году была 4-ой среди 50 богатейших женщин России по версии журнала «Форбс» с состоянием 600 млн долларов.
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