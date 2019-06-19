Футбол

Стала известна сумма трансфера Влашича в ЦСКАГазета.Ru 11:02

Московский ЦСКА объявил о договоренности с ливерпульским "Эвертоном" о трансфере полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за столичный клуб на правах аренды, сообщает "Советский спорт".
Читать в источнике
с чего всё началось
ЦСКА объявил
 на официальном сайте о договоренности с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, в прошлом сезоне выступавшего за московский клуб на правах аренды.
РБК07:44

Подробнее о событии

Влашич стал полноценным игроком ЦСКА

Советский спорт07:16

Влашич: счастлив и горд, что подписал контракт с великим клубом

РИА Новости10:03

ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»

РБК07:44

СМИ узнали сумму трансфера Влашича в ЦСКА

Матч ТВ10:34

Источник: ЦСКА заплатил за Влашича 15,6 миллионов евро

Спорт-Экспресс09:09

«И от такого игрока «Эвертон» просто отказался?!». В Англии удивлены продажей Влашича в ЦСКА

Sport24.ru08:45

Стало известно, во сколько ЦСКА обошёлся трансфер Влашича

Чемпионат08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:41, Вашингтон
Политика

Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.
Обновлено в 08:32
Политика

Кучма назвал условие снятия блокады Донбасса

Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 11:24
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 07:37
Футбол

Шюррле может перейти в один из московских клубов

Представители 28-летнего хавбека контактировали с неназванным московским клубом, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.
Обновлено в 10:51
Финансы

ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья

В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.
Обновлено в 05:25
Общество

«Проект» нашел элитную недвижимость у семьи замглавы Минобороны

Семье заместителя министра обороны Тимура Иванова, который курирует строительную сферу ведомства, принадлежит дом в поселке «Успенское» площадью 1,6 тысячи кв. метров с участком в 10 тысяч кв. метров.
Обновлено в 05:33
Политика

Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек

Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Автора ролика с горящим SSJ-100 уволили из полиции

Обновлено в 07:15
Футбол

«Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии

Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 08:58
Экономика

Сбербанк начал доставлять посылки

Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.
Обновлено в 09:47
Технологии

Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
Обновлено вчера в 12:36
Политика

Госдума приняла закон о выращивании конопли и опийного мака

Сегодня, 19 июня, депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, разрешающий выращивание опийного мака в научных и учебных целях, а также для производства лекарственных препаратов.
Обновлено в 07:14
Происшествия

ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья

Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.
Обновлено в 05:46
Энергетика

Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин

Правительство разъяснило ситуацию с ростом цен на бензин в связи с противоречивыми трактовками данных Росстата по их динамике.
Обновлено вчера в 15:44
Шоу-бизнес

Малахов показал состояние Алибасова после выписки

Телеведущий Андрей Малахов показал видео беседы с продюсером Бари Алибасовым в его квартире после выписки.
Обновлено в 10:55
Происшествия

На Урале загорелся склад в воинской части

Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 09:32
Общество

Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили

«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Футбол

Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании по футболу

Обновлено в 10:16
Авто

Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания

Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Транспорт

Воронежские маршрутчики потребовали повысить цену проезда

Напомним, о повышении стоимости проезда в Воронеже говорили ещё в конце прошлого года.
Обновлено в 11:36
Происшествия

Погибшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина наградили медалью посмертно

Обновлено в 08:23
Футбол

Федун сообщил, что «Спартак» расстанется с Боккетти

Владелец московского Спартака Леонид Федун назвал третьего футболиста, который покинет команду этим летом.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Политика

Оксфорд получил крупнейшее в истории британских университетов пожертвование

Как отмечает BBC, это рекордное пожертвование в истории британских университетов.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала обручальное кольцо

Обновлено в 11:29
Общество

Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 10:50
Футбол

Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.
Обновлено в 11:34
Космос

Потенциально пригодные для жизни планеты открыты у звезды Тигардена

Обновлено в 10:02
Общество

Ученый прокомментировал появление ядовитых пауков в Подмосковье

Обновлено в 07:56
Происшествия

Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста

Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Никола Власич
Хорватский футболист
Хорватский футболист, атакующий полузащитник клуба «Эвертон» и сборной Хорватии, на правах аренды выступающий за московский ЦСКА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное