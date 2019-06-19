Стала известна сумма трансфера Влашича в ЦСКАГазета.Ru 11:02

с чего всё началось

Московский ЦСКА объявил о договоренности с ливерпульским "Эвертоном" о трансфере полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за столичный клуб на правах аренды, сообщает "Советский спорт".

Спорт день за днем

Политика Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в знак протеста покинул зал пленарных заседании из-за отказа парламентариев принять законопроект депутатов ЛДПР об упрощении получения гражданства РФ для иностранных граждан русского происхождения.

Политика Кучма назвал условие снятия блокады Донбасса Бывший президент Украины Леонид Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса.

Политика На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.

Футбол Шюррле может перейти в один из московских клубов Представители 28-летнего хавбека контактировали с неназванным московским клубом, сообщает Fussball Transfers со ссылкой на Sport Bild.

Финансы ЦБ предложил списывать долг по ипотеке после изъятия жилья В ЦБ пояснили, что остаток задолженности после продажи заложенного жилья на торгах может образоваться, если цена недвижимости не покрывает всего долга.

Общество «Проект» нашел элитную недвижимость у семьи замглавы Минобороны Семье заместителя министра обороны Тимура Иванова, который курирует строительную сферу ведомства, принадлежит дом в поселке «Успенское» площадью 1,6 тысячи кв. метров с участком в 10 тысяч кв. метров.

Политика Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек Совместная следственная группа (JIT), сформированная Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, на пресс-конференции назвала имена четырех человек, которые подозреваются в крушении Boeing в Донбассе в 2014 г. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Футбол «Арсенал» дебютирует в Лиге Европы в Азербайджане или Македонии Тульский "Арсенал" узнал имена своих потенциальных соперников по квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.

Экономика Сбербанк начал доставлять посылки Сбербанк запустил пилотный проект отправки и приема посылок, сообщила РБК пресс-служба банка.

Технологии Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси» «Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.

Политика Госдума приняла закон о выращивании конопли и опийного мака Сегодня, 19 июня, депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, разрешающий выращивание опийного мака в научных и учебных целях, а также для производства лекарственных препаратов.

Происшествия ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.

Энергетика Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин Правительство разъяснило ситуацию с ростом цен на бензин в связи с противоречивыми трактовками данных Росстата по их динамике.

Шоу-бизнес Малахов показал состояние Алибасова после выписки Телеведущий Андрей Малахов показал видео беседы с продюсером Бари Алибасовым в его квартире после выписки.

Происшествия На Урале загорелся склад в воинской части Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Общество Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили «Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.

Авто Новый Geely Atlas для России проходит дорожные испытания Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.

Транспорт Воронежские маршрутчики потребовали повысить цену проезда Напомним, о повышении стоимости проезда в Воронеже говорили ещё в конце прошлого года.

Футбол Федун сообщил, что «Спартак» расстанется с Боккетти Владелец московского Спартака Леонид Федун назвал третьего футболиста, который покинет команду этим летом.

Политика Оксфорд получил крупнейшее в истории британских университетов пожертвование Как отмечает BBC, это рекордное пожертвование в истории британских университетов.

Общество Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.

Футбол Сёмин признался, что не знает новичка «Локомотива» Мурило Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что пока ничего не знает о новичке команды Серкейре Мурило.