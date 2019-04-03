Роша официально перешел из «Спартака» в «Крузейро»Vprognoze.ru 04:25

Игрок «Спартака» Педро Роша перешел в бразильский клуб. На официальном сайте «красно-белых» появилась информация, что игрок будет защищать цвета «Крузейро» на правах аренды. Соглашение между клубами действительно до конца года.

Роша официально перешел из «Спартака» в «Крузейро»

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