Футбол

Роша официально перешел из «Спартака» в «Крузейро»Vprognoze.ru 04:25

Игрок «Спартака» Педро Роша перешел в бразильский клуб. На официальном сайте «красно-белых» появилась информация, что игрок будет защищать цвета «Крузейро» на правах аренды. Соглашение между клубами действительно до конца года.
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Роша уехал из «Спартака» в аренду. Чей путь он повторит – Боккетти или Попова?

Советский спорт09:48

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейру»

Спорт-Экспресс06:24

«Крузейро» имеет приоритетное право выкупа Роши за € 11,5 млн

Чемпионат12:04

Вице-президент бразильского «Крузейро» рассказал об интересе «Спартака» к несколькими игрокам

Sport.ru06:14

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Sport24.ru05:41

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Sports.ru06:57

«Спартак» заработает на аренде Роши 750 тысяч евро

Матч ТВ11:15
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Кино

Лиза Монеточка вошла в десятку самых перспективных молодых россиян

Обновлено в 12:08
Происшествия

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

В Пресненском суде столицы прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.
Обновлено в 12:23
Общество

Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено в 07:22
Футбол

Пеле госпитализировали в Париже

Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Энергетика

Цены на бензин не смогли зафиксировать в России

Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Отчим ответит в суде за насилие и убийство пятилетней девочки в Сочи

Обновлено в 09:30
Хоккей

Дмитрий Кугрышев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»

Обновлено в 10:59
Культура

Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль

Правительство установило 1 сентября в качестве срока, до которого в соответствии с законодательством РФ должна быть утверждена проектная документация на ряд объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета.
Обновлено в 06:55
Общество

Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжить

Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие

В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»

Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

В Ингушетии идут обыски у лидеров протеста

В Ингушетии идут обыски и допросы лидеров протестных акций.
Обновлено в 04:06
Баскетбол

Хвостов выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира

Хвостов в матче с "Химками" получил разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.
Обновлено в 08:15
Политика

В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях

Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 10:42
Общество

Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади

В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.
Обновлено в 12:07
Кино

Киноакадемия США получила предупреждение от Минюста из-за Netflix

Академия кинематографических искусств и наук США получила предупреждение от министерства юстиции страны.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль

Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.
Обновлено в 12:35
Экономика

Воробьёв прокомментировал открытие завода Mercedes в Подмосковье

Обновлено в 09:25
Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 1:0

Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
Обновлено в 11:34
Общество

Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей

Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Политика

Соловьев ответил на угрозы Ковтуна о «гостях» в Керченском проливе

Владимир Соловьев ответил на громкое заявление Ковтуна, напомнив, что после разрыва соглашения о дружбе Украины и России статус Азовского моря потерял определенность.
Обновлено в 03:47
Общество

Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании мэра Евпатории

Мэр Евпатории Андрей Филонов задержан по подозрению в превышении служебных полномочий, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Пожар произошел на комбинате «Красная нить» в Петербурге

Пожар произошел на фабрике "Красная нить" на Гельсингфорсской улице в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.
Обновлено в 12:37
Финансы

Минфин продал в среду ОФЗ на 83 млрд рублей

Минфин на первых во втором квартале 2019 года недельных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 3 апреля продал бумаг на 83,051 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

ВКС РФ нанесли удары по боевикам в Идлибе

ВКС России нанесли сегодня авиаудар по позициям боевиков на западе сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 08:49
Происшествия

В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Авто

Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen

Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро

3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
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