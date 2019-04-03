Футбол
Роша официально перешел из «Спартака» в «Крузейро»Vprognoze.ru 04:25
Игрок «Спартака» Педро Роша перешел в бразильский клуб. На официальном сайте «красно-белых» появилась информация, что игрок будет защищать цвета «Крузейро» на правах аренды. Соглашение между клубами действительно до конца года.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:42, Ашберн
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде столицы прошло первое заседание по делу футболистов Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также проходящих с ними по делу Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.
Обновлено в 12:23
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 06:15
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
На съемках в Монголии скоропостижно скончался любимый миллионами зрителей актер Алексей Булдаков.
Обновлено в 07:22
Футбол
Пеле госпитализировали в Париже
Бразильского футболиста Пеле госпитализировали в Париже, сообщает RMC Sport. Об этом также пишет AFP со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:34
Энергетика
Цены на бензин не смогли зафиксировать в России
Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 02:39
Хоккей
Дмитрий Кугрышев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым»
Обновлено в 10:59
Культура
Боровицкую башню реконструируют для прохода в Кремль
Правительство установило 1 сентября в качестве срока, до которого в соответствии с законодательством РФ должна быть утверждена проектная документация на ряд объектов капитального строительства, финансируемых из бюджета.
Обновлено в 06:55
Общество
Россияне назвали минимальный доход, чтобы выжить
Россияне назвали минимальный доход, необходимый для выживания, передает РБК.
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
В Донбассе миной убило пулеметчицу ВСУ с позывным «Ведьма»
Президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке выразил скорбь в связи с убийством на юго-востоке страны воевавшей с 2016 года в составе батальона "Донбасс" украинской националистки Яны Червоной, носившей позывной "Ведьма".
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
В Ингушетии идут обыски у лидеров протеста
В Ингушетии идут обыски и допросы лидеров протестных акций.
Обновлено в 04:06
Баскетбол
Хвостов выбыл до конца сезона и может пропустить чемпионат мира
Хвостов в матче с "Химками" получил разрыв крестообразной связки колена и повреждение мениска.
Обновлено в 08:15
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о новых антироссийских санкциях
Два американских сенатора Крис Ван Холлен и Марко Рубио внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 10:42
Общество
Минтранс отказался установить габариты для бесплатной ручной клади
В марте Минтранс сообщал о необходимости установить минимальные габариты бесплатной ручной клади для всех авиакомпаний.
Обновлено в 12:07
Кино
Киноакадемия США получила предупреждение от Минюста из-за Netflix
Академия кинематографических искусств и наук США получила предупреждение от министерства юстиции страны.
Обновлено в 06:58
Армия и оружие
Тело солдата, убитого 37 лет назад, вернули в Израиль
Израилю было возвращено тело военнослужащего, который погиб в Ливане в бою при деревне Султан-Якуб 37 лет назад.
Обновлено в 12:35
Футбол
Урал — Арсенал (Тула) 1:0
Историческое событие произошло в первом полуфинальном матче Кубка России по футболу между "Уралом" и "Арсеналом".
Обновлено в 11:34
Общество
Bloomberg рассказал о проблемах миллиардеров-долгожителей
Богатые люди испытывают большие проблемы из-за увеличения продолжительности жизни и, соответственно, возрастающей вероятности втягивания в тяжбы с наследниками, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:58
Политика
Соловьев ответил на угрозы Ковтуна о «гостях» в Керченском проливе
Владимир Соловьев ответил на громкое заявление Ковтуна, напомнив, что после разрыва соглашения о дружбе Украины и России статус Азовского моря потерял определенность.
Обновлено в 03:47
Общество
Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании мэра Евпатории
Мэр Евпатории Андрей Филонов задержан по подозрению в превышении служебных полномочий, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Пожар произошел на комбинате «Красная нить» в Петербурге
Пожар произошел на фабрике "Красная нить" на Гельсингфорсской улице в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС.
Обновлено в 12:37
Финансы
Минфин продал в среду ОФЗ на 83 млрд рублей
Минфин на первых во втором квартале 2019 года недельных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 3 апреля продал бумаг на 83,051 миллиарда рублей, следует из сообщений ведомства.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
ВКС РФ нанесли удары по боевикам в Идлибе
ВКС России нанесли сегодня авиаудар по позициям боевиков на западе сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 08:49
Происшествия
В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми
В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Авто
Mercedes-Benz показал салон маленького Gelandewagen
Новый Mercedes-Benz GLB расположится в модельном ряду марки между GLA и GLC.
Обновлено в 08:22
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05