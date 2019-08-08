Футбол
Стала известна сумма трансфера Давида Луиса в «Арсенал»Газета.Ru 03:55
Лондонский "Арсенал" заплатит £8 млн за трансфер защитника "Челси" Давида Луиса, сообщает Mirror. По информации издания, соглашение с бразильским футболистом будет рассчитано на два года. В СМИ сообщалось, что Луис пропустил тренировку "Челси" из-за желания стать игроком "канониров".
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:57, Вашингтон
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