Футбол

Стала известна сумма, при которой «Реал» отпустит РамосаProstoProSport 05:08

Защитник «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб. Как сообщает As, мадридцы не планируют бесплатно отпускать игрока, и будут рассматривать предложения от 100 миллионов евро.
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СМИ узнали сумму, за которую «Реал» продаст Рамоса

Sportbox.RU04:28

«Реал» готов отпустить Рамоса за € 100 млн

Чемпионат04:08

СМИ: «Реал» отпустит Рамоса за 100 миллионов евро

Спорт-Экспресс04:52

Рамос раскритиковал президента «Реала» после ухода Роналду

Советский спорт06:50

«Реал» назвал цену Рамоса

Газета.Ru06:31

«Реал» готов продать Рамоса за 100 млн евро

Sport24.ru04:24

СМИ узнали сумму, за которую «Реал» продаст Рамоса

Матч ТВ04:28
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:52, Ашберн
Экономика

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Наименьший рост цен отмечен на поездах из Москвы до Санкт-Петербурга, Смоленска и Пскова, но и тут стоимость выросла более чем на 60 процентов.
Обновлено в 18:30
Происшествия

В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки

Пожар охватил несколько хозяйственных построек в поселке Инженерный-1 под Красногорском в Московской области.
Обновлено в 17:34
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:29
Экономика

Путин подписал пакет законов о продлении амнистии капиталов

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о третьем этапе амнистии капиталов.
Обновлено в 17:06
Здоровье

Жителей Долинского района призывают пройти диспансеризацию

В кабинете профилактики долинской городской поликлиники жители района старше 40 лет могут пройти бесплатную диспансеризацию.
Обновлено в 18:07
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Экономика

Клиенты НПФ смогут получать выплаты по старому пенсионному возрасту

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать выплаты по старым возрастным критериям.
Обновлено в 14:11
Политика

Порошенко просил США о помощи на выборах президента

Экс-президент Украины Петр Порошенко пожаловался на слабую помощь Вашингтона в ходе президентских выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:39
Общество

В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян

В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Будапеште затонуло прогулочное судно с тремя десятками человек

Обновлено в 19:14
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении

В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором

Обновлено в 11:22
Политика

Трамп примет решение о продлении СНВ-3 в 2020 году

Американский лидер Дональд Трамп примет решение о продлении действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Обновлено в 11:46
Наука

Ученые выяснили, что происходит с телом человека в «зоне смерти» на Эвересте

Обновлено в 15:05
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Оцерклевича новым главой госохраны страны.
Обновлено в 12:22
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено в 15:10
Футбол

«Зенит» в день рождения Аршавина показал 20 его лучших голов

Обновлено в 05:04
Театры

Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции

По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Минюст приостановил деятельность совета тейпов ингушского народа

Временно исполняющий обязанности руководителя совета Мурад Даскиев сказал, что деятельность будет продолжена.
Обновлено в 13:00
Экономика

Экономисты прогнозируют падение реальных доходов россиян в 2019 году

Эксперты ВШЭ и РАНХиГС в ходе заседания экономического клуба ФБК Grant Thornton высказали мнение, что в текущем году нет обоснованных причин для роста реальных доходов граждан России.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

В Эстонии обнаружили сбитый советский самолёт времён войны

Строители нашли под эстонским городом Тарту фрагменты сбитого советского самолета и останки лётчика.
Обновлено в 20:34
Транспорт

Из-за постороннего предмета на путях произошел сбой в московском метро

Причиной сбоя стало то, что пассажир уронил на путь посторонний предмет.
Обновлено в 16:14
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

"Изменение расходов по государственной программе включает: увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии в сумме 4 343,3 миллиона рублей", - следует из документа.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Снять иммунитет с российского сотрудника ООН хотят в Косово

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила намерен добиваться снятия иммунитета с российского сотрудника ООН.
Обновлено в 07:52
Здоровье

В Челябинской области возродили санитарную авиацию

Татарстанская компания обеспечила воздушными скорыми не только Челябинскую область, но и другие российские регионы, включенные в федеральную программу развития медицинской авиации на местах.
Обновлено вчера в 23:02
Политика

ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено в 14:14
Общество

Российская компания ввела премии для женщин за ношение коротких юбок

Обновлено в 11:58
Политика

Мадуро заявил о возможности мирного решения конфликта в Венесуэле

Обновлено 27 мая в 19:41
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Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
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Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
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