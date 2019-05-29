Футбол

Стала известна сумма, при которой «Реал» отпустит РамосаProstoProSport 05:08

Защитник «Реала» Серхио Рамос может покинуть клуб. Как сообщает As, мадридцы не планируют бесплатно отпускать игрока, и будут рассматривать предложения от 100 миллионов евро.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рамос раскритиковал президента «Реала» после ухода Роналду

Советский спорт06:50

«Реал» назвал цену Рамоса

Газета.Ru06:31

«Реал» продаст своего лидера за 100 миллионов евро

Sport.ru04:43

СМИ узнали сумму, за которую «Реал» продаст Рамоса

Матч ТВ04:28

«Реал» готов продать Рамоса за 100 млн евро

Sport24.ru04:24

«Реал» готов отпустить Рамоса за € 100 млн

Чемпионат04:08

СМИ: «Реал» отпустит Рамоса за 100 миллионов евро

Спорт-Экспресс04:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Экономика

СМИ сообщили о двукратном росте цен на плацкарт

Общероссийское объединение пассажиров зафиксировало резкое повышение стоимости поездок в плацкартных вагонах на билеты в период с июня по июль 2019 года.
Обновлено в 18:30
Происшествия

Мать оставила двух детей в подмосковном хостеле

Подмосковная полиция разыскивает мать, которая накануне оставила двух маленьких детей, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 11:18
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Космос

Полное солнечное затмение ожидается в июле

ИА «Ореанда-Новости» В NASA напомнили о скором солнечном затмении, которое можно будет увидеть 2 июля 2019 года.
Обновлено в 10:55
Политика

Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Будапеште затонул прогулочный катер, есть жертвы

Обновлено в 18:57
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 17:29
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Гаджеты

Европейцы резко перестали покупать смартфоны Huawei

Напомним, недавно российский сервис объявлений «Юла» рассказал, что объявлений о перепродаже смартфонов Huawei стало больше на 11%.
Обновлено в 14:27
Театры

В Пензу с гастролями приедут кукольные театры из северной столицы

В Пензе пройдут гастроли кукольных театров, которые в разные годы стали обладателями премии «Золотая маска».
Обновлено в 08:56
Наука

Активность коры мозга у подростков с расстройством поведения повышена

В результате специалисты обнаружили у подростков с расстройством поведения аномальную активность коры головного мозга.
Обновлено в 19:02
Политика

В конгрессе США не исключили начала импичмента Трампа

Глава юридического комитета палаты представителей США Джеррольд Надлер заявил, что конгрессмены могут начать импичмент американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 14:57
Здоровье

Онкологию вписывают в нацпроект

Система ОМС трансформируется для лечения онкологических заболеваний согласно требованиям нацпроекта «Здравоохранение» — об этом в ходе заседания профильного круглого стола рассказала начальник управления модернизации системы обязательного медицинского страхования ФФОМС Ольга Царева.
Обновлено в 18:44
Футбол

«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено в 16:54
Космос

NASA назвало возможной причиной взрыва SpaceX проблемы с двигателем

По словам Кэйти Людерс — руководителя коммерческой пилотируемой программы в НАСА — пока известно, что причина сбоя кроется в работе двигателя SuperDraco.
Обновлено в 10:29
Финансы

Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.
Обновлено в 16:50
Культура

В Госдуме в конкурсе для рэперов «победил искусственный интеллект»

Москвичка Екатерина Юрченко под псевдонимом "ДирХантерКа" стала победительницей конкурса "Безграничный рэп", организованного комитетом Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи; жюри признало лучшей ее песню, созданную нейросетью.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Экс-участник «Дома-2» Алессандро Матераццо заплатил за пластику три миллиона рублей

Всего за красоту мужчине придется заплатить три миллиона рублей.
Обновлено в 18:16
Здоровье

В США выходили самого маленького в мире ребенка

"Сайби, которая при рождении весила всего 245 граммов, может считаться самым маленьким ребенком в мире, согласно официальному списку самых маленьких детей Университета Айовы", - говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 18:34
Политика

Порошенко просил США о помощи на президентских выборах

В Белом доме уточнили, что Трамп пожелал Зеленскому успеха, назвав выборы "важным моментом в истории Украины", а также отметив, что выборы прошли в демократическом ключе.
Обновлено в 16:00
Происшествия

С утра на станции Шиес снова начались задержания экоактивистов

Обновлено в 01:53
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено в 10:26
Авто

Седан Infiniti Q50 стал доступнее по специальной цене

Речь идёт о комплектации Luxe Pack 2, оснащённой 2,0-литровым мотором. Данная версия уже доступна для заказа у официальных дилеров бренда.
Обновлено в 06:10
Театры

Богомолов назначен худруком Театра на Малой Бронной

Константин Богомолов станет художественным руководителем Театра на Малой Бронной.
Обновлено в 04:54
Политика

США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана

Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев: «Без спиртного жена уже не может»

Буквально около недели назад Гоген Солнцев жаловался подписчикам на то, что его жена подралась в санатории, где отдыхала, и ее пришлось забрать домой.
Обновлено в 11:40
Политика

Путин подписал закон о доступе родственников в реанимацию

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.
Обновлено в 16:54
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Общество

Путин подписал закон о повышении штрафа за повторное незаконное подключение к энергосетям

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, увеличивающий размеры административных штрафов за повторное самовольное подключение к электрическим и тепловым сетям до 300 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 19:05
Футбол

«Анжи» не сможет играть в ФНЛ в следующем сезоне

«Анжи» не сможет выступить в ФНЛ в следующем сезоне.
Обновлено в 11:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Серхио Рамос
Испанский футболист
Испанский футболист, защитник и капитан клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведённых матчей после Икера Касильяса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Флорентино Перес
Испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клубов «Реал Мадрид». Журналом Forbes España признан лучшим CEO в Испании в 2017 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное