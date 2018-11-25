Финансы
По новой программе Международного валютного фонда (МВФ) сумма первого транша для Украины составит $1,5 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru21:16
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 23:18, Ашберн
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено в 23:14
Финансы
Убытки «Россельхозбанка» за 2018 год составили 9,8 млрд рублей
Убытки «Россельхозбанка» по МСФО за девять месяцев 2018 года составили 9,8 млрд рублей, сообщается в отчетности кредитной организации.
Обновлено в 10:35
Финансы
Торги на Уолл-Стрит закрылись в минусе. Нефть утащила акции вниз
В первую очередь падение нефтяных котировок вызвало распродажи акций нефтегазовых компаний.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам достигла 7,32%
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду ноября составила 7,32% против 7,18% за первую декаду месяца.
Обновлено вчера в 08:31
Финансы
Кудрин призвал не отказываться от доллара
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает нецелесообразным и даже рискованным полный отказ России от использования доллара в международной торговле.
Обновлено вчера в 12:30
Финансы
Объём золота в российских резервах в октябре вырос на 1,4%
В октябре 2018 года объём золота в международных резервах России увеличился на 1,4% или на 0,9 млн тройских унций (около 28 тонн) золота, следует из материалов Центробанка РФ.
Обновлено вчера в 07:42
Финансы
Нижегородская область разместила облигационный заём на 10 млрд рублей
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, министерство финансов региона в полном объеме разместило облигационный заём на 10 млрд рублей.
Обновлено вчера в 06:48
Финансы
Минфин может увеличить объем размещения ОФЗ на следующий неделе
Минфин России может увеличить объем предложения ОФЗ на аукционе на следующей неделе.
Обновлено вчера в 00:02
Финансы
Всемирный банк предоставит Танзании кредит $125 млн для электрификации
Министерство финансов и экономического планирования Танзании подписало соглашение со Всемирным банком о предоставлении кредита в размере 125 миллионов долларов США, который позволит правительству расширить электроснабжение в стране.
Обновлено вчера в 12:35
Финансы
Орешкин пообещал плавное укрепление рубля до 2036 года
Министерство экономического развития РФ ожидает плавного укрепления рубля в реальном выражении вплоть до 2036 года.
Обновлено вчера в 06:09
Финансы
Биткоин установил очередной антирекорд
Курс биткоина в пятницу, 23 ноября, упал на 7,6 процента и сейчас торгуется по 4244 доллара, передает Bloomberg.
Обновлено вчера в 07:39
Финансы
НПФ попросили ЦБ сохранить систему резервирования фондов
Ассоциация Негосударственных пенсионных фондов «Альянс пенсионных фондов» (АНПФ) попросила ЦБ сохранить формирование резервов по обязательному пенсионному страхованию, следует из письма главы АНПФ Сергея Белякова директору департамента коллективных инвестиций и доверительного управления ЦБ Кириллу Пронину (копия письма есть в распоряжении RNS).
Обновлено вчера в 12:09
Финансы
Белорусский банк решил присоединиться к российскому аналогу SWIFT
22 ноября 2018 года стало известно о решении ОАО «Белгазпромбанк» присоединиться к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ, которая является российским аналогом SWIFT.
Обновлено вчера в 02:25
Финансы
Райффайзенбанк за 9 месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6%
Райффайзенбанк за девять месяцев 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 18,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 27,418 миллиарда рублей, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено вчера в 02:11
Финансы
Кому положены 5 тысяч рублей?
Да, в бюджете есть графа: «Расходы на единовременную выплату 5 тыс. рублей. в 2019 г. – 26,2 млн рублей».
Обновлено в 21:05