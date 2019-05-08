Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29Lenta.ru 00:56

Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

Происшествия В центре Москвы обнаружили тело полицейского с огнестрельным ранением Тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением обнаружено рядом с Историческим музеем на Красной площади в Москве.

Происшествия Семь туристов погибли на Алтае при сходе лавины При сходе лавины в республике Алтай погибли семь туристов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Политика В Германии заявили о «разбитой вдребезги» дружбе с США Немецкий журналист Даниэль Бресслер заявил, что неожиданная отмена визита госсекретаря США Майка Помпео в Берлин показала, что дружба двух стран "разбита вдребезги".

Политика Савченко предложила себя на пост министра обороны Украины Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что может быть полезна новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому в качестве министра обороны или главы МИДа.

Политика Актер Мерзликин заявил, что незаконно пересек украинскую границу Российский актер Андрей Мерзликин, которому киевские власти запретили въезд на территорию страны, рассказал о пересечении государственной границы Украины по рапсовому полю.

Игры Apex Legends планирует охватить китайские мобильные устройства По информации, игра, созданная Respawn Entertainment, вероятно, будет выпущена на мобильной платформе и посетит китайский рынок.

Происшествия МАК: черный ящик SSJ-100 сильно поврежден Специалисты Межгосударственного авиационного комитета сообщили о состоянии бортовых самописцев SSJ-100, сгоревшего после аварийной посадки в московском аэропорту Шереметьево.

Авто Kia скоро представит конкурента Hyundai Creta Основными конкурентами Kia Trailster станут следующие модели: Hyundai Creta, Nissan Kicks, Renault Captur, Tata Harrier и MG Hector.

Футбол «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов "Ливерпуль" выходит в финал Лиги чемпионов второй сезон подряд В прошлом сезоне английский клуб встречался в финале с мадридским "Реалом" и проиграл ему со счетом 1:3.

Армия и оружие В Киеве предложили установить ядерные мины на границе с Россией Военный эксперт киевского Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий предложил разместить на границе Украины и России пояс ядерных мин. Свое мнение он выразил в эфире ObozTV.

Происшествия Суд огласит приговор Кокорину и Мамаеву Пресненский суд Москвы огласит приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве.

Происшествия В Германии при столкновении поезда с грузовиком пострадали 20 человек Двадцать человек пострадали в результате столкновения поезда с грузовиком в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии, сообщила телерадиокомпания NDR.

Общество Школьное питание в России проверят на дискриминацию Издание отмечает, что ранее в Волгограде мать троих детей Лилит Петросян пожаловалась на дискриминацию ее ребенка, который вынужден питаться кашей из рациона льготников, в то время как «обычные» дети получают котлеты с гарниром.

Политика Украина усилила охрану границы из-за российских байкеров Украинские пограничники усилили меры безопасности на границе накануне Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, в частности, чтобы не допустить въезда в страну российских байкеров, сообщила в среду пресс-служба государственной пограничной службы страны.

Экономика ЦБ определился со сроком запуска оплаты покупок по QR-коду Для переводов в адрес юрлиц будут использоваться QR-коды двух типов — статические, в которых будет закодирован счет магазина, и динамические, которые будут формироваться с учетом суммы покупки, например на дисплее кассового аппарата, сообщили еще четыре источника РБК на платежном рынке.

Происшествия «Его знал каждый школьник». За что главарю банды из Коми грозит пожизненное Почти 700 свидетелей, 200 обысков и 60 очных ставок — следователи несколько лет по крупицам собирали уголовное дело Юрия Пичугина и его предполагаемых сообщников, обвиняемых в создании одной из самых безжалостных и влиятельных банд Республики Коми.

Авто Классический BMW 2002 подвергся существенной модернизации Вам не нужно быть истинным поклонником BMW, чтобы знать и ценить классическую модель баварского бренда, которая была настоящей звездой шоссейных гонок.

Гаджеты Microsoft готовит .NET 5 с поддержкой macOS, Linux и Android После релиза NET Core 3.0 в этом году компания Microsoft выпустит платформу .NET 5, которая станет серьёзным улучшением системы разработки в целом.

Общество Опубликована карта праздничных салютов в честь Дня Победы Для запуска салютов используют пусковые установки калибром от 105 до 310 миллиметров.

Шоу-бизнес Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.

Происшествия В Шереметьево высадили пассажиров еще одного SSJ-100 из-за запаха гари Утверждается, что пассажиры почувствовали запах гари, после чего началась паника. В результате всех вывели из самолета.