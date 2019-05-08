Политика
Стала известна судьба оставшихся в Крыму украинских МиГ-29Lenta.ru 00:56
Около десяти истребителей МиГ-29 ВВС Украины, оставшиеся в Крыму на базе «Бельбек» с 2014 года, безвозвратно потеряны как боевые единицы, заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
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«Отжили свое»: в Госдуме назвали «хромыми утками» брошенные в Крыму украинские МиГ-29
ТК Звездавчера в 20:46
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