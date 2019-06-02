Футбол

Стала известна судьба Евсеева в «Уфе»Sportbox.RU 10:04

Томь — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, сегодня
Стадион «Труд»
Алексей Гасилин
11′
41′
Ионуц Неделчару
46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
70′
70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
71′
Сильвестр Игбоун
80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
86′
90′
Вячеслав Кротов
90′+4′
Александр Беленов
90′+5′
Александр Беленов
«Уфа» в гостях уступила «Томи» (0:1) в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2019/20. По сумме двух встреч башкирский коллектив сохранил прописку в высшем дивизионе страны. Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о будущем главного тренера команды Вадима Евсеева.
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Евсеев Вадим Валентинович
Российский футболист
Российский футболист, игравший на позициях правого и центрального защитника. Наиболее известен по выступлениям за московский «Локомотив», в составе которого дважды становился чемпионом России, а также принимал участие в розыгрышах Лиги чемпионов. Участник чемпионата Европы 2004 года. После окончания игровой карьеры - тренер.
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