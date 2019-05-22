Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля ZettaРИА Новости вчера в 18:57
По прогнозам компании, сегмент компактных электромобилей, на который выходит Zetta, может вместить до 15 тысяч проданных автомобилей в год в России. Экспортные продажи, отмечает Щуровский, по предварительным соглашениям, могут составить порядка десяти тысяч машин.
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Стоимость нового российского электрокара раскрыта до официального выхода на рынок
CarsWeek.ruвчера в 23:33
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Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
Обновлено вчера в 18:41
Общество
Роскомнадзор запросил Instagram об утечке данных 49 млн пользователей
По информации интернет-портала TechCrunch, данные 49 млн учетных записей в Instagram, в том числе принадлежащие знаменитостям и известным брендам, были размещены в открытом доступе в интернете.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
Кроме Табарова, который был признан организатором группировки, к тюремным срокам приговорили еще 14 наркоторговцев.
Обновлено в 03:52
Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Полпред Цуканов назвал ответственных за протесты в Екатеринбурге
Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства православного храма в Екатеринбурге.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Возбуждено дело о махинациях с землей в Дагестане на 370 млн рублей
Фигурантам дела вменяют в вину причинение ущерба государству в размере более 370 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе Следственного комитета республики.
Обновлено в 04:43
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Футбол
Семин считает, что Кубок важен для всех команд
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед финалом Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что этот титул важен для команды.
Обновлено в 03:46
Политика
Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского
Как рассказали «Украинской правде» источники в команде Зеленского, дипломат ранее давала согласие быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины с Россией, а не заместителем главы администрации президента.
Обновлено в 02:01
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Mercedes с блатными номерами насмерть сбил женщину в центре Воронежа
Вечером 21 мая неподалеку от здания Главпочтамта на проспекте Революции в центре Воронежа белый Mercedes-Benz сбил женщину, переходившую дорогу.
Обновлено в 02:04
Авто
Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер
Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Рокфеллер обогнал нынешних богачей
Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса
В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора
Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.
Обновлено в 03:51
Политика
Премьер-министр Украины подаст в отставку
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду, 22 мая, подаст заявление о своей отставке в Верховную Раду.
Обновлено в 04:37
Общество
ФАС передала правоохранителям дело экс-губернатора Челябинской области
Выявить нарушение удалось во время проверки ФАС. Теперь материалы дела передали в правоохранительные органы.
Обновлено в 02:52
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие
Зеленский сменил главу Генштаба ВС Украины
Пост занял генерал-лейтенант Хомчак Президент Украины Владимир Зеленский продолжает активную деятельность после инаугурации, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 16:37
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Обновлено вчера в 15:48
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Вилли Токарев экстренно госпитализирован
Российский певец Вилли Токарев госпитализирован и находится в реанимации в одной из столичных клиник, сообщил телеграм-канал Mash.
Обновлено в 04:28
Политика
Встречу вице-канцлера Австрии с «россиянкой» объяснили наркотиками
Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе допустил, что политик находился под действием одурманивающих препаратов во время предполагаемой встречи с некой «россиянкой», сообщает Kronen Zeitung.
Обновлено в 02:50
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Ливийская авиация атаковала позиции армии Хафтара
Военно-воздушные силы правительства национального согласия Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 04:46
Происшествия
В лаборатории в «Сколково» произошел разлив брома
В лаборатории на территории инновационного центра «Сколково» произошел разлив брома, сообщил ТАСС источник в среду, 22 мая.
Обновлено в 04:44