Стала известна стоимость нового российского электромобиля ZettaРИА Новости вчера в 18:57

По прогнозам компании, сегмент компактных электромобилей, на который выходит Zetta, может вместить до 15 тысяч проданных автомобилей в год в России. Экспортные продажи, отмечает Щуровский, по предварительным соглашениям, могут составить порядка десяти тысяч машин.

Экономика Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.

Общество Роскомнадзор запросил Instagram об утечке данных 49 млн пользователей По информации интернет-портала TechCrunch, данные 49 млн учетных записей в Instagram, в том числе принадлежащие знаменитостям и известным брендам, были размещены в открытом доступе в интернете.

Происшествия В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок Кроме Табарова, который был признан организатором группировки, к тюремным срокам приговорили еще 14 наркоторговцев.

Политика Полпред Цуканов назвал ответственных за протесты в Екатеринбурге Полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов прокомментировал протесты вокруг строительства православного храма в Екатеринбурге.

Происшествия Возбуждено дело о махинациях с землей в Дагестане на 370 млн рублей Фигурантам дела вменяют в вину причинение ущерба государству в размере более 370 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 22 марта в пресс-службе Следственного комитета республики.

Происшествия Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.

Футбол Семин считает, что Кубок важен для всех команд Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед финалом Олимп-Кубка России против "Урала" отметил, что этот титул важен для команды.

Политика Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского Как рассказали «Украинской правде» источники в команде Зеленского, дипломат ранее давала согласие быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины с Россией, а не заместителем главы администрации президента.

Происшествия Mercedes с блатными номерами насмерть сбил женщину в центре Воронежа Вечером 21 мая неподалеку от здания Главпочтамта на проспекте Революции в центре Воронежа белый Mercedes-Benz сбил женщину, переходившую дорогу.

Авто Аналог кроссовера Hyundai Creta от Kia получил роскошный интерьер Салон нового компактного кроссовера KIA на базе Hyundai Creta, который только недавно вышел на финальные тесты, рассекречен фотошпионами.

Экономика Рокфеллер обогнал нынешних богачей Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.

Армия и оружие Восемь боевиков ВСУ попали в плен к защитникам Донбасса В районе населённого пункта Новотроицкое грузовик с восемью боевиками ВСУ отклонился от намеченного маршрута и попал в плен к военнослужащим Народной милиции ДНР.

Происшествия Совет Федерации лишил Арашукова статуса сенатора Совет Федерации принял решение о лишении находящегося в СИЗО Рауфа Арашукова статуса сенатора от Карачаево-Черкесии, поскольку он не предоставил декларацию о доходах в положенный срок.

Политика Премьер-министр Украины подаст в отставку Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в среду, 22 мая, подаст заявление о своей отставке в Верховную Раду.

Общество ФАС передала правоохранителям дело экс-губернатора Челябинской области Выявить нарушение удалось во время проверки ФАС. Теперь материалы дела передали в правоохранительные органы.

Армия и оружие Зеленский сменил главу Генштаба ВС Украины Пост занял генерал-лейтенант Хомчак Президент Украины Владимир Зеленский продолжает активную деятельность после инаугурации, сообщает "Российская газета".

Шоу-бизнес Вилли Токарев экстренно госпитализирован Российский певец Вилли Токарев госпитализирован и находится в реанимации в одной из столичных клиник, сообщил телеграм-канал Mash.

Политика Встречу вице-канцлера Австрии с «россиянкой» объяснили наркотиками Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе допустил, что политик находился под действием одурманивающих препаратов во время предполагаемой встречи с некой «россиянкой», сообщает Kronen Zeitung.

Политика Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.

Политика В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.

Армия и оружие Ливийская авиация атаковала позиции армии Хафтара Военно-воздушные силы правительства национального согласия Ливии нанесли авиаудары по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.