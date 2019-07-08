Авто
Стала известна стоимость лимузина AurusTvoe-avto.com вчера в 12:51
Презентация седана Aurus Senat проходила в рамках автосалона в Москве в конце августа прошлого года. В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи. Ранее сообщалось, что предзаказы на автомобиль принимают, при внесении суммы предоплаты около 1,5 млн рублей.
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с чего всё началось
"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.РИА Новостивчера в 04:15
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Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
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Политика
СК региона проверит действия мэра Нижнеудинского района во время ЧС
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил обращение в СК РФ по Иркутской области для проведения проверки для установления факта противоправных деяний мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины
Обновлено вчера в 20:28
Экономика
В правительстве одобрили сдачу пустых бутылок за деньги в магазинах
Минприроды и Минпромторг поддержали инициативу сдавать пустые бутылки в магазины.
Обновлено в 00:21
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено вчера в 17:57
Здоровье
Диетолог посоветовала не кормить детей сосисками каждый день
Из рациона маленьких детей нужно исключить жареное и копченое и не кормить сосисками каждый день, рассказала РИА Новости врач-диетолог НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного Депздрава Виктория Егорова.
Обновлено в 00:07
Интернет
Waymo тайком запустила тестирование бесплатного Wi-Fi в роботакси
Компания Waymo, входящая в холдинг Alphabet, запустила в тестовом режиме бесплатный Wi-Fi в своих роботакси в Финиксе (штат Аризона), где с декабря прошлого года функционирует её сервис перевозок пассажиров с использованием самоуправляемых автомобилей.
Обновлено в 00:13
Происшествия
Посещение секс-фестиваля закончилось для 52-летней женщины инфарктом
В английском графстве Вустершир 52-летняя женщина посетила трехдневный фестиваль свингеров Swingfields Festival и получила сердечный приступ, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Из-за жары в Хабаровском крае повысился риск лесных пожаров
В Хабаровском крае повысился риск лесных пожаров.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии удалят правую кисть
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что семилетней девочке из Ингушетии придётся ампутировать руку.
Обновлено вчера в 11:08
Футбол
Три российских клуба интересуются полузащитником сборной Уругвая
Сразу три российских клуба заинтересованы в полузащитнике «Сампдории» Гастоне Рамиресе.
Обновлено вчера в 09:29
Политика
Кремль жестко отреагировал на оскорбление Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал оскорбления в адрес Владимира Путина на грузинском телевидении «большим позором для грузин».
Обновлено вчера в 06:47
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Трамп отказался от британского посла
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается более иметь какие-либо дела с послом Великобритании Кимом Дэрроком.
Обновлено вчера в 16:07
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 2000 и видеокарты Radeon RX 5700 подешевели
Цены на видеокарты Radeon RX 5700 снизил сам производитель накануне старта их продаж, который запланирован на 7 июля.
Обновлено 07 июля в 10:49
Происшествия
Сына экс-главы волгоградского СК обвиняют в неповиновении ФСБ
Против сына бывшего главы волгоградского следственного комитете возбуждено дело за неповиновение сотрудникам ФСБ.
Обновлено вчера в 15:38
Общество
Пиратские сайты предложили удалять целиком
Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения в Индии
В штате Ассам на северо-востоке Индии почти 13 тысяч человек оказались в зоне наводнения, которое началось из-за непрекращающихся вторые сутки ливней.
Обновлено в 00:02
Происшествия
SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship
Пожар произошел в понедельник на площадке для испытаний космического корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, сообщила газета Florida Today.
Обновлено вчера в 16:29
Технологии
Экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, берегах и аэродромах
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Составлен рейтинг российских регионов по уровню доходов населения
За основу было взято соотношение медианных среднедушевых месячных доходов жителей субъекта Федерации (медиана – это уровень, при котором 50 % населения имеет доходы выше него, а 50 % – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено вчера в 01:47
Политика
Путин посетит Екатеринбург 9 июля
Президент России Владимир Путин во вторник будет работать в Екатеринбурге, где примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ и пообщается со студентами Уральского университета.
Обновлено вчера в 05:57
Футбол
Алексей Сутормин стал игроком «Зенита»
В прошлом сезоне футболист выступал за "Оренбург". В июне Сутормин заключил контракт с "Рубином", но потом решил перейти в "Зенит".
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»
Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено 07 июля в 20:11
Общество
В Роструде перечислили причины для отказа работнику в отпуске
В Роструде подчеркнули, что работодатели не имеют права не предоставлять ежегодный отпуск в течение двух лет подряд, а также не предоставлять его работникам младше 18 лет или тем, кто работает на вредных для здоровья предприятиях.
Обновлено вчера в 21:20
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено вчера в 14:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева навестила Игоря Николаева и его молодую жену в Юрмале
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Алла Пугачева на отдыхе Звездная дружба привела в восторг их подписчиков.
Обновлено вчера в 12:05
Футбол
Неймар сообщил Леонардо о желании покинуть ПСЖ
Нападающий ПСЖ Неймар сообщил спортивному директору Леонардо о своем желании покинуть клуб этим летом, сообщает UOL.
Обновлено вчера в 17:21