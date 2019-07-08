"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.

с чего всё началось

Презентация седана Aurus Senat проходила в рамках автосалона в Москве в конце августа прошлого года. В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи. Ранее сообщалось, что предзаказы на автомобиль принимают, при внесении суммы предоплаты около 1,5 млн рублей.

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