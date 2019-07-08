Авто

Стала известна стоимость лимузина AurusTvoe-avto.com вчера в 12:51

Презентация седана Aurus Senat проходила в рамках автосалона в Москве в конце августа прошлого года. В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи. Ранее сообщалось, что предзаказы на автомобиль принимают, при внесении суммы предоплаты около 1,5 млн рублей.
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с чего всё началось

Aurus Senat Sedan будет стоить около 18 миллионов рублей

"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
РИА Новостивчера в 04:15

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Минпромторг оценил седан Aurus в 18 млн рублей

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Aurus Senat Sedan будет стоить около 18 миллионов рублей

РИА Новостивчера в 04:15
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Политика

Зеленский рассказал об ожиданиях Украины по транзиту российского газа

Киев надеется достичь соглашения с Россией по транзиту газа через украинскую территорию в сентябре этого года, заявил президент Украины Владимир Зеленский 8 июля на пресс-конференции по итогам саммита Украина–ЕС.
Обновлено вчера в 20:40
Политика

«Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста

Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено вчера в 16:57
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил максимальные ставки по рублевым и валютным вкладам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
Обновлено вчера в 09:10
Политика

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии

Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

Показано необычное применение «Змея Горыныча» в районе Марьинки

Обновлено в 01:53
Экономика

«Ведомости»: правительство предлагает повысить акцизы на вино

Правительство России предложило повысить с 2020 года ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рублей за 1 л, на игристые — с 36 до 40 рублей за 1 л. Это следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей

Обновлено вчера в 16:10
Наука

В Армении собираются восстановить уникальный радиооптический телескоп

В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
Обновлено 07 июля в 03:34
Музыка

Швейцарские лётчики перепутали фестиваль

В Швейцарии пилотажная группа Patrouille Suisse случайно выступила не на том фестивале, где её ждали, пишет News.ru.
Обновлено вчера в 12:22
Экономика

Медведев одобрил проект частной трассы из России в Китай

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали в России «Меридиан», которая должна соединить Европу и Китай.
Обновлено вчера в 03:06
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Экономика

Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом

Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено вчера в 10:44
Общество

Площадку перед корпусом УрФУ срочно благоустроили перед визитом Путина

В Екатеринбурге рабочие срочно благоустроили площадку возле одного из корпусов Уральского федерального университета.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

Пушков поддержал идею ввести санкции против Грузии

В своем микроблоге в Twitter Пушков сообщил, что поддерживает инициативу Госдумы о введении экономических санкций в отношении Грузии.
Обновлено вчера в 19:24
Общество

В Шереметьево рассказали о зарплатах грузчиков

Ранее газета "Ведомости" написала, что "Шереметьево хэндлинг" (занимается обработкой багажа) повысила зарплату грузчикам и другим сотрудникам с 45 тыс. до 200-210 тыс. рублей, чтобы решить проблему с коллапсом в обработке багажа, одна из причин которого - нехватка персонала.
Обновлено вчера в 07:10
Гаджеты

MSI готовит не менее семи карт на базе Radeon RX 5700

Ресурс HardwareLuxx сообщает, что компания MSI готовит не менее семи нереференсных видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT.
Обновлено вчера в 15:31
Авто

Renault обновила Duster первого поколения

Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Общество

Названы регионы России с самыми высокими доходами населения

Эксперты определили российские регионы с самыми высокими и низкими доходами населения.
Обновлено 07 июля в 18:30
Происшествия

В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта

Обновлено вчера в 23:15
Футбол

«Динамо» претендует на бразильского хавбека «Ганновера» Уоласа

Обновлено вчера в 11:18
Общество

Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске

Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.
Обновлено в 01:34
Происшествия

В зоне паводков в Иркутской области нашли живыми 37 человек

В зоне паводка в Иркутской области нашли живыми 37 человек, ранее объявленных в розыск.
Обновлено в 00:55
Общество

В Магадане ввели штраф за кормление голубей

Магаданские власти ввели в городе штраф за кормление птиц, его размер составляет от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия

Более 76 тысяч гектаров леса горит в Иркутской области

8 июля в Иркутской области было зафиксировано 113 лесных пожаров общей площадью 76,8 тыс. гектаров.
Обновлено вчера в 04:08
Экономика

Deutsche Bank сократит коллектив на 18 тысяч сотрудников

К 2022 году организация сократит свой штат приблизительно на 18 тысяч сотрудников и таким образом доведет общее количество служащих до 74 тысяч, передает "Россия 24".
Обновлено 07 июля в 23:39
Происшествия

Теплоход с 300 иностранцами сел на мель в Рыбинском водохранилище

Круизный теплоход с 300 иностранными туристами на борту сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с ДНР и ЛНР

Украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Украина — ЕС назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено вчера в 13:24
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Обновлено вчера в 18:23
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