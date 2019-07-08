Авто
Стала известна стоимость лимузина AurusTvoe-avto.com вчера в 12:51
Презентация седана Aurus Senat проходила в рамках автосалона в Москве в конце августа прошлого года. В начале этого года обещали назвать стоимость автомобиля и начать его продажи. Ранее сообщалось, что предзаказы на автомобиль принимают, при внесении суммы предоплаты около 1,5 млн рублей.
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с чего всё началось
"Точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет озвучена в день открытия шоурума, предварительно она будет около 18 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.РИА Новостивчера в 04:15
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Кто может пострадать от новых ограничительных мер против Грузии Спешно принимаемые санкции Москвы против Тбилиси могут оказаться неожиданно жесткими, причем в первую очередь в отношении российских игроков.
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Экономика
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В Армении собираются восстановить единственный в мире радиооптический телескоп, способный обозревать небо сразу в двух диапазонах.
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Швейцарские лётчики перепутали фестиваль
В Швейцарии пилотажная группа Patrouille Suisse случайно выступила не на том фестивале, где её ждали, пишет News.ru.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект первой частной автомагистрали в России «Меридиан», которая должна соединить Европу и Китай.
Обновлено вчера в 03:06
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Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
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Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактом
Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Общество
Площадку перед корпусом УрФУ срочно благоустроили перед визитом Путина
В Екатеринбурге рабочие срочно благоустроили площадку возле одного из корпусов Уральского федерального университета.
Обновлено вчера в 22:48
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Пушков поддержал идею ввести санкции против Грузии
В своем микроблоге в Twitter Пушков сообщил, что поддерживает инициативу Госдумы о введении экономических санкций в отношении Грузии.
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Ресурс HardwareLuxx сообщает, что компания MSI готовит не менее семи нереференсных видеокарт Radeon RX 5700 и RX 5700 XT.
Обновлено вчера в 15:31
Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Общество
Названы регионы России с самыми высокими доходами населения
Эксперты определили российские регионы с самыми высокими и низкими доходами населения.
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В Петербурге обнаружили 168 тонн поддельного алкоголя и 15 тонн спирта
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Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.
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Обновлено в 00:55
Общество
В Магадане ввели штраф за кормление голубей
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Deutsche Bank сократит коллектив на 18 тысяч сотрудников
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Теплоход с 300 иностранцами сел на мель в Рыбинском водохранилище
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Обновлено вчера в 11:20
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с ДНР и ЛНР
Украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции после саммита Украина — ЕС назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса.
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Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено вчера в 18:23