Политика
Стала известна стоимость дебатов Зеленского и ПорошенкоLife.ru 21:23
Дебаты между президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским обойдутся в 218 тысяч долларов. Об этом сообщил руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.
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Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено в 08:59
Политика
Более половины россиян выступают против закона о неуважении к власти
По результатам исследования "Левада-центра", 64% российских граждан считают, что законы о наказании за распространение фейковых новостей и неуважение к власти призваны не допустить критики руководства страны, 23% участников опроса убеждены, что эти законы необходимы для обеспечения достоверности новостей в интернете и СМИ.
Обновлено в 07:12
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено в 18:44
Политика
В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников
"В результате активизации работы служб собственной безопасности правоохранительных органов в 2018 году выявлено больше коррумпированных сотрудников органов внутренних дел на 1,6 % (рост с 956 до 971), СК России – на 38,1 % (с 21 до 29), ФСБ России – более чем в 2 раза (с 17 до 39)", - отмечается в докладе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:08
Политика
США предложили ввести новые пошлины на ряд товаров из Евросоюза
США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза в качестве ответной меры на субсидирование ЕС своей авиапромышленности.
Обновлено в 21:21
Авто
В России Mitsubishi и Jeep повысили цены на свои автомобили
Обновлено в 08:55
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Московской биржи утром 8 апреля обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта (плюс 0,5 процента).
Обновлено в 03:32
Общество
В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников
Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В Приморье солдат подорвался на мине
В Приморье на военном полигоне, расположенном близ села Сергеевка, погиб военнослужащий срочной службы, призванный из Башкирии.
Обновлено в 21:41
Политика
Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что жена видела его пьяным только до свадьбы.
Обновлено в 16:46
Футбол
Челси — Вест Хэм 2:0
«Челси», набрав 66 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице английского национального чемпионата.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тысяч рублей
Обновлено вчера в 17:14
Политика
На Украине предложили перейти от декоммунизации к дерусификации
Глава украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович озвучил предложение продолжить кампанию по декоммунизации кампанией по дерусификации.
Обновлено в 11:30
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено вчера в 18:45
Экономика
Премьер-министр Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна в настоящий момент «зажата долгом».
Обновлено в 19:26
Общество
В России может быть введен налог на весельные лодки
Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.
Обновлено 06 апреля в 05:44
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура подала на развод с мужем
Главная балерина «Большого» Анастасия Винокур вместе с мужем принесла в суд заявление о разводе.
Обновлено в 11:27
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Общество
Рязанцев предупредили о фальсифицированной икре
Рязанцев предупредили о фальсифицированной икре. Об этом информирует сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено в 07:09
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Обновлено в 10:28
Недвижимость
Банк «Дом.рф» начинает выдавать семейную ипотеку по новым правилам
Клиентам банка, которые уже воспользовались программой по старым условиям, достаточно подписать дополнительное соглашение, чтобы расширить действие льготной ставки на весь срок кредита.
Обновлено в 08:45
Авто
5 автомобильных лайфхаков, о которых знают не все водители
Обновлено в 08:20
Экономика
Visa введет льготный тариф для микробизнеса
Международная платежная система Visa введет льготный тариф для торговых точек с ежегодным оборотом до 10 млн руб. в год.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Нефтяники пожаловались Медведеву на ограничения по старым трубам
Запрет на использование бывших в употреблении труб, введенный Росприроднадзором, ведет к большим дополнительным расходам и грозит повышением аварийности, заявляют нефтяники, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 22:04
Шоу-бизнес
Кикабидзе не придет на похороны Данелии
Обновлено в 15:05
Футбол
Головин объяснил, почему выбрал «Монако» вместо «Челси»
Напомним, полузащитник перешел в «Монако» из московского ЦСКА 27 июля 2018 года за 30 миллионов евро, став самым дорогим российским футболистом в истории.
Обновлено в 13:55