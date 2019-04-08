Стала известна стоимость дебатов Зеленского и ПорошенкоLife.ru 21:23

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Общество В России может появиться норма учебной нагрузки для школьников Эксперты Общероссийского народного фронта предлагают Роспотребнадзору разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников.

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