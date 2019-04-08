Политика
Стала известна стоимость дебатов Зеленского и ПорошенкоТВ Центр вчера в 15:40
Стоимость дебатов действующего главы Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского, по предварительным данным, составит порядка 5,9 миллиона гривен (218 тысяч долларов).
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Здоровье
В Оренбуржье суд удовлетворил прокурорский иск к Минздраву
Прокурор направил иск в суд, и тот согласился с доводами надзорного ведомства в полном объеме.
Обновлено в 00:16
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, его отпустили под подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.
Обновлено в 02:21
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено вчера в 06:44
Политика
Генпрокуратура заявила о нарушениях в летном отряде «Россия»
Инспекция показала и наличие нарушений «при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов».
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Уфе самолет вынужденно сел из-за приступа эпилепсии у пассажирки
Обновлено вчера в 23:34
Общество
Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда
Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение "публичных мероприятий с нарушением установленного порядка".
Обновлено в 01:04
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено 07 апреля в 02:40
Кино
В Лос-Анджелесе скончался актер Сеймур Кэссел
В калифорнийском Лос-Анджелесе на 85-м году жизни скончался известный голливудский актер Сеймур Кэссел, снявшийся за свою карьеру в более чем 190 фильмах.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Авто
Range Rover Velar получил спецсерию BASE
Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Транспорт
Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса
Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» шокирован результативностью Кучерова в НХЛ
Форвард "Тампы" установил новый рекорд по результативности в одной "регулярке" среди российских хоккеистов, улучшив достижение другого знаменитого представителя России в НХЛ Александра Могильного.
Обновлено в 02:17
Общество
Глава Хакасии обвинил энергетиков в шантаже
Власти Хакасии сегодня, 9 апреля, заявили о том, что принимают экстренные меры в связи с отключением электроэнергии на котельных в Черногорске и Усть-Абаканском районе.
Обновлено в 02:27
Интернет
Microsoft Edge на основе Chromium доступен для скачивания
Новая версия Microsoft Edge базируется на движке Chromium, что позволяет ему использовать расширения для Chrome.
Обновлено вчера в 15:02
Космос
Россия получит спутник нового типа для ГЛОНАСС в течение года
Первый спутник нового типа для системы ГЛОНАСС будет изготовлен в конце 2019 года или в начале 2020-го.
Обновлено в 01:37
Авто
Компания Hyundai показала внешность нового бюджетного кроссовера
Корейский автопроизводитель продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кроссоверу Hyundai Venue, мировая премьера которого состоится 16 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:20
Политика
«Роскосмос» содействовал проверке Генпрокуратуры
«Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей»,— говорится в пресс-релизе госкорпорации.
Обновлено в 02:36
Путешествия
Татарстанцев сняли с самолета на Канарах из-за ветрянки
Семью из Татарстана сняли с самолета, отправлявшегося с острова Тенерифе, из-за заболевания детей.
Обновлено вчера в 03:06
Футбол
Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 05:56
Футбол
Азар не собирается покидать «Челси»
Капитан лондонского "Челси" Эден Азар заявил, что не собирается покидать клуб.
Обновлено вчера в 19:35
Экономика
Госдума до 12 апреля примет закон о крабовых аукционах
Госдума планирует рассмотреть законопроект о крабовых аукционах во втором, решающем, и третьем, окончательном, чтении уже на этой неделе, до 12 апреля.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
Виктор Сухоруков выписывается из больницы в понедельник
67-летний Народный артист России Виктор Иванович Сухоруков, попавший в больницу с производственной травмой (повредил руку во время спектакля), выписывается из клиники уже сегодня, 8 апреля.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического значения
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 году оказался минимальным за всю постсоветскую историю.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Россияне в опросе WWF назвали самый неэкологичный регион страны
Российское отделение WWF (Всемирного фонда дикой природы) провело исследование экологического поведения граждан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы исследования.
Обновлено в 01:24
Общество
Эксперты назвали наиболее уязвимый слой населения в РФ
Из-за изменений в пенсионном законодательстве самыми уязвимыми слоями населения нашей страны могут стать граждане предпенсионного возраста - мужчины 60-64 лет и женщины 55-59 лет.
Обновлено в 00:10
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13