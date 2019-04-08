Политика

Стала известна стоимость дебатов Зеленского и ПорошенкоТВ Центр вчера в 15:40

Стоимость дебатов действующего главы Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского, по предварительным данным, составит порядка 5,9 миллиона гривен (218 тысяч долларов).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стала известна стоимость дебатов Зеленского и Порошенко

Life.ruвчера в 21:23

Дебаты Порошенко и Зеленского «подешевели» почти в пять раз

News.ruвчера в 14:57

В НОТУ уточнили данные о стоимости дебатов Порошенко и Зеленского

RT на русскомвчера в 14:29

Названа стоимость дебатов Зеленского и Порошенко

Газета.Ruвчера в 14:37

Гостелеканал Украины прокомментировал цифру в $6 млн за дебаты Порошенко и Зеленского

Известиявчера в 14:55

НОТУ уточнила данные о расходах на дебаты Зеленского и Порошенко

REGNUMвчера в 16:39

Порошенко решил разорить Зеленского: Стоимость дебатов на стадионе подскочила в 12 раз

Царьградвчера в 11:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 02:50, Ашберн
Здоровье

В Оренбуржье суд удовлетворил прокурорский иск к Минздраву

Прокурор направил иск в суд, и тот согласился с доводами надзорного ведомства в полном объеме.
Обновлено в 00:16
Общество

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, его отпустили под подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 05:04
Происшествия

Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.
Обновлено в 02:21
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено вчера в 06:44
Политика

Генпрокуратура заявила о нарушениях в летном отряде «Россия»

Инспекция показала и наличие нарушений «при подтверждении летной годности и продлении срока службы самолетов».
Обновлено в 02:06
Общество

Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина Хорошавину

Обновлено в 00:41
Происшествия

В Уфе самолет вынужденно сел из-за приступа эпилепсии у пассажирки

Обновлено вчера в 23:34
Общество

Счета спонсоров незаконных митингов заблокируют без суда

Документ позволяет руководителям МВД, ФСБ и самой финразведки, а также их региональных подразделений без суда блокировать счета и электронные кошельки, с которых финансируются терроризм, экстремизм, торговля наркотиками, организация и проведение "публичных мероприятий с нарушением установленного порядка".
Обновлено в 01:04
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено 07 апреля в 02:40
Кино

В Лос-Анджелесе скончался актер Сеймур Кэссел

В калифорнийском Лос-Анджелесе на 85-м году жизни скончался известный голливудский актер Сеймур Кэссел, снявшийся за свою карьеру в более чем 190 фильмах.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Авто

Range Rover Velar получил спецсерию BASE

Российские дилеры компании Jaguar Land Rover подготовили ограниченную партию внедорожников Range Rover Velar специальной серии BASE, которая отличается контрастной черной крышей и богатым набором опций, максимально востребованных в России, по цене от 3880000 рублей (с учетом скидки по программе Trade In).
Обновлено вчера в 09:19
Транспорт

Частные перевозчики отменяют льготу для пенсионеров из-за стресса

Руководитель новокузнецкого некоммерческого партнёрства частных перевозчиков «Автолайн» Евгения Корюкова сообщила, что с 11 апреля 2019 года отменяются льготы для пенсионеров по старости, «которые могли проехать в автобусах за 11 рублей».
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия

У Александра Шестуна забрали все

Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Хоккей

Форвард «Питтсбурга» шокирован результативностью Кучерова в НХЛ

Форвард "Тампы" установил новый рекорд по результативности в одной "регулярке" среди российских хоккеистов, улучшив достижение другого знаменитого представителя России в НХЛ Александра Могильного.
Обновлено в 02:17
Общество

Глава Хакасии обвинил энергетиков в шантаже

Власти Хакасии сегодня, 9 апреля, заявили о том, что принимают экстренные меры в связи с отключением электроэнергии на котельных в Черногорске и Усть-Абаканском районе.
Обновлено в 02:27
Происшествия

В Китае тигровая акула напала на дайвера-новичка и прокусила ей голову

Обновлено в 02:27
Интернет

Microsoft Edge на основе Chromium доступен для скачивания

Новая версия Microsoft Edge базируется на движке Chromium, что позволяет ему использовать расширения для Chrome.
Обновлено вчера в 15:02
Космос

Россия получит спутник нового типа для ГЛОНАСС в течение года

Первый спутник нового типа для системы ГЛОНАСС будет изготовлен в конце 2019 года или в начале 2020-го.
Обновлено в 01:37
Авто

Компания Hyundai показала внешность нового бюджетного кроссовера

Корейский автопроизводитель продолжает подогревать интерес к новому бюджетному кроссоверу Hyundai Venue, мировая премьера которого состоится 16 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 02:20
Политика

«Роскосмос» содействовал проверке Генпрокуратуры

«Руководство госкорпорации "Роскосмос" не только в курсе результатов проверки Генпрокуратурой предприятий промышленности, но и активно содействовало ей»,— говорится в пресс-релизе госкорпорации.
Обновлено в 02:36
Путешествия

Татарстанцев сняли с самолета на Канарах из-за ветрянки

Семью из Татарстана сняли с самолета, отправлявшегося с острова Тенерифе, из-за заболевания детей.
Обновлено вчера в 03:06
Футбол

Моуринью высказался о четвертьфинале ЛЧ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Португальский специалист Жозе Моуринью сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».
Обновлено вчера в 05:56
Футбол

Азар не собирается покидать «Челси»

Капитан лондонского "Челси" Эден Азар заявил, что не собирается покидать клуб.
Обновлено вчера в 19:35
Экономика

Госдума до 12 апреля примет закон о крабовых аукционах

Госдума планирует рассмотреть законопроект о крабовых аукционах во втором, решающем, и третьем, окончательном, чтении уже на этой неделе, до 12 апреля.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия

Виктор Сухоруков выписывается из больницы в понедельник

67-летний Народный артист России Виктор Иванович Сухоруков, попавший в больницу с производственной травмой (повредил руку во время спектакля), выписывается из клиники уже сегодня, 8 апреля.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического значения

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 году оказался минимальным за всю постсоветскую историю.
Обновлено вчера в 22:47
Общество

Россияне в опросе WWF назвали самый неэкологичный регион страны

Российское отделение WWF (Всемирного фонда дикой природы) провело исследование экологического поведения граждан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы исследования.
Обновлено в 01:24
Общество

Эксперты назвали наиболее уязвимый слой населения в РФ

Из-за изменений в пенсионном законодательстве самыми уязвимыми слоями населения нашей страны могут стать граждане предпенсионного возраста - мужчины 60-64 лет и женщины 55-59 лет.
Обновлено в 00:10
Общество

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зураб Григорьевич Аласания
Украинский журналист
Украинский журналист и медиаменеджер грузинского происхождения. Генеральный директор Национальной телекомпании Украины. Почетный деятель Украины! С 10 апреля 2017 года Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное