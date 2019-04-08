Стала известна стоимость дебатов Зеленского и ПорошенкоТВ Центр 15:40

Стоимость дебатов действующего главы Украины Петра Порошенко и кандидата в президенты Владимира Зеленского, по предварительным данным, составит порядка 5,9 миллиона гривен (218 тысяч долларов).

Общество Росгвардия ответила на обращение отставных сотрудников ОМОНа к Путину Ранее в социальных сетях и СМИ распространилось видео, на котором вышедшие в отставку сотрудники ОМОН обращаются к руководству страны с просьбой решить проблему с их выселением из служебного жилья и просят предоставить им жилое помещение до момента получения ими единовременной социальной выплаты.

Гаджеты HTC удаляет свои приложения из Google Play В общей сложности 14 приложений HTC были удалены из Play Store за последние три месяца.

Происшествия Арестован руководитель крупнейшего подрядчика РЖД по ремонту вагонов «Самойлов подозревается в получении взятки в размере 1,06 млн руб. от компании-подрядчика из Кемерово», — рассказал РБК источник в Следственном комитете России.

Происшествия Массовое отключение электричества произошло в Калининграде В Калининграде произошла серьезная энергетическая авария, в результате которой часть города осталась без света.

Политика В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

Происшествия В Уфе самолет вынужденно сел из-за приступа эпилепсии у пассажирки Самолёт, летевший из Москвы в Новосибирск, вынужденно сел в Уфе из-за плохого самочувствия пассажирки, у которой предположительно случился эпилептический приступ, сообщили в уфимском аэропорту.

Футбол Футбольный арбитр сделал предложение коллеге во время матча Боковой арбитр четвертой футбольной лиги Румынии Мариуш Матица сделал предложение ассистентке арбитра Гьоргие Думе, передает "Советский спорт".

Политика Выход России из Совета Европы назвали потрясением для Европы Выход России из Совета Европы может стать потрясением для Европы, сообщил глава организации Турбьерн Ягланд.

Общество Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.

Путешествия Татарстанцев сняли с самолета на Канарах из-за ветрянки Семью из Татарстана сняли с самолета, отправлявшегося с острова Тенерифе, из-за заболевания детей.

Происшествия На туристической базе в Приамурье медведь напал на женщину Женщина, пострадавшая при нападении медведя на туристической базе в Приамурье, находится в тяжелом состоянии в реанимации Амурской областной клинической больницы, ей ампутировали левую руку.

Политика Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.

Транспорт «Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.

Общество Будущий ребенок Меган Маркл установил рекорд В Великобритании зафиксировано рекордное количество ставок на пол, дату рождения и имя будущего ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри.

Политика Опрос показал, кому симпатизируют избиратели Бойко и Тимошенко Заместитель директора социологической службы центра имени Разумкова Михаил Мищенко заявил, что большинство голосовавших в первом туре за Юлию Тимошенко и Юрия Бойко во втором туре отдадут свой голос за Владимира Зеленского.

Происшествия Макгрегор подрался в баре в Ирландии Полиция Ирландии расследует очередной инцидент с участием бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, который, по информации Irish Mirror, напал на человека в пабе.

Общество Число браков в России опустилось до минимума с начала века Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.

Общество Хозяева маломерных судов ожидают нового транспортного налога Закон вступит в силу после принятия в третьем чтении, поэтому хозяевам лодок пока не стоит ждать уведомлений об уплате нового транспортного налога.

Экономика Регулятор считает кредиты на ипотечные кредиты рискованными По данным БКИ ОКБ, за 11 месяцев 2018 года средний размер кредита наличными, взятого незадолго до ипотечного, составлял около 544 тыс. руб. Летом 2018 года зампред ЦБ Василий Поздышев заявлял, что регулятор видит значительный рост количества схем, при которых увеличение потребительского кредитования связано со взлетом высокорисковой ипотеки.

Технологии Энтузиасты сумели обмануть Макдоналдс В Интернете опубликован видеоролик, в котором двое парней при помощи определенных действий получили одиннадцать гамбургеров бесплатно в «Макдоналдсе».