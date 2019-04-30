Футбол

Стала известна стоимость билетов на финал Кубка РоссииМатч ТВ вчера в 13:03

Стала известна стоимость билетов на финальный матч Олимп-Кубка России, который пройдет в Самаре 22 мая. Цена самого дешевого билета — 250 рублей, самого дорогого — 1000 рублей. Ранее стало известно, что финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет 22 мая в Самаре.
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Билеты на финал Кубка России в Самаре стоят от 250 до 1000 рублей

Sport24.ruвчера в 12:50

Стоимость билетов на финал Кубка России составит от 250 до 1 тыс. рублей

Чемпионатвчера в 13:09

Стала известна стоимость билетов на финал Кубка России

Матч ТВвчера в 13:03

Стала известна стоимость билетов на финал Кубка России

Sportbox.RUвчера в 13:03

Стоимость билетов на финальный матч Кубка России, который пройдет в Самаре, составит от 250 до 1000 рублей

СитиТрафиквчера в 23:41

Началась продажа билетов на финал Кубка России по футболу

ТАССвчера в 12:37

Билеты на финал Кубка России на «Самара Арене» стоят от 250 рублей

Бомбардир.рувчера в 13:27
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Как накажут водителя за неправильную перевозку собаки или кошки

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