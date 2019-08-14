Экономика
Названа средняя зарплата сотрудника РоскосмосаВечерняя Москва вчера в 17:47
Госкорпорация «Роскомос» подсчитала, что средняя зарплата сотрудника компании составляет 396 тысяч рублей. Для сравнения: в 2017 году показатель составлял 382 тысячи рублей.
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Экономика
Глава ВТБ рассказал Путину, кому банк перестал выдавать кредиты
Президент России Владимир Путин на встрече обсудил с главой ВТБ Андреем Костиным вопросы потребительского кредитования.
Обновлено в 08:31
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян госпитализирован
Обновлено в 07:35
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
Обновлено в 07:34
Экономика
Сбербанк: рост потребкредитования еще не исчерпан
Рост потребительского кредитования еще не исчерпан, данные Сбербанка, Росстата, ЦБ и кредитных бюро не подтверждают опасения, которые высказывали ранее.
Обновлено в 04:21
Транспорт
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
Заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина пояснила, что этот вопрос обсуждался в конце июня на круглом столе в контексте национального проекта "Экология", речь шла о проблеме чистого воздуха.
Обновлено в 07:50
Культура
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Авто
АвтоВАЗ не сертифицировал Lada Granta для учеников и инвалидов
Некоторые СМИ поспешили сделать вывод, что АвтоВАЗ получил ОТТС на учебную модификацию и версию для людей с ограниченными возможностями, однако дело, кажется, совершенно в другом.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Гаджеты
В США запретили провозить в самолетах некоторые ноутбуки MacBook Pro
Авиационные власти США объявили о запрете на провоз некоторых ноутбуков MacBook Pro, выпущенных в 2015-2017 годах.
Обновлено в 03:15
Экономика
Посол КНР: Китай и Россия к 2024 году намерены достичь товарооборота в $200 млрд
Китай и Россия поставили перед собой цель к 2024 году увеличить товарооборот до $200 млрд.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили еще одно обвинение по двум уголовным делам.
Обновлено в 07:43
Здоровье
Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде
Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова помирилась с отцом
Кажется, отношения в семье знаменитого теннисиста налаживаются. Непростые отношения с отцом Алеся не скрывала никогда.
Обновлено в 08:15
Политика
Песков: Пожарные в Сибири работают до «седьмого пота»
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд времен мирового кризиса 2008 года
Ипотечный долг в США достиг исторического максимума, побив рекорд времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Обновлено в 08:05
Политика
Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов обвинил Запад в водной блокаде Крыма. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
Обновлено в 08:36
Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
Обновлено в 04:28
Политика
Кремль связал назначение Беглова губернатором с его опытом
Президент России Владимир Путин при назначении Александра Беглова на пост врио губернатора Санкт-Петербурга ориентировался на опыт и профессиональные качества кандидата, а не на его партийную принадлежность.
Обновлено в 08:26
Экономика
В России зафиксировали снижение продаж мяса
Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Экономика
ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
Обновлено в 07:22
Общество
В России стали чаще жаловаться на нарушения в сфере услуг
Большая часть жалоб, поступающих в Роспотребнадзор, касается нарушений в сфере услуг, заявила глава ведомства Анна Попова на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 06:06
Политика
Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
Власти Украины передали нидерландской стороне материалы дела против трех россиян и одного украинца.
Обновлено в 07:38