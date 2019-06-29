с чего всё началось

Независимые источники заявили «Би-би-си», что он руководил операцией в Солсбери и связывался с командованием в Москве. Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.

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