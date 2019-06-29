Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле СкрипалейLenta.ru 17:41
Независимые источники заявили «Би-би-си», что он руководил операцией в Солсбери и связывался с командованием в Москве. Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
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с чего всё началось
Денис Сергеев, который предположительно является сотрудником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, во время своего пребывания в Лондоне в марте 2018 года избегал пользоваться интернетом по Wi-Fi и выходил в интернет только по мобильной сети, пишет Би-би-си со ссылкой на данные, предоставленные организацией Bellingcat.РБК16:22
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