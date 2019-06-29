Политика
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле СкрипалейLenta.ru 17:41
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
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с чего всё началось
Денис Сергеев, который предположительно является сотрудником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, во время своего пребывания в Лондоне в марте 2018 года избегал пользоваться интернетом по Wi-Fi и выходил в интернет только по мобильной сети, пишет Би-би-си со ссылкой на данные, предоставленные организацией Bellingcat.РБК16:22
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Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
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