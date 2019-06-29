Политика

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле СкрипалейLenta.ru 17:41

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
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с чего всё началось
Денис Сергеев, который предположительно является сотрудником Главного управления Генштаба Вооруженных сил России, во время своего пребывания в Лондоне в марте 2018 года избегал пользоваться интернетом по Wi-Fi и выходил в интернет только по мобильной сети, пишет
 Би-би-си со ссылкой на данные, предоставленные организацией Bellingcat.
РБК16:22

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