с чего всё началось

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Шоу-бизнес Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.

Происшествия Кокорин и Мамаев смогут отбывать срок в одной колонии Ранее Вести.Ru сообщали о том, что разрешение на отбытие тюремного срока получили братья Кокорины.

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