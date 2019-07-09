Мать телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габуния, который оскорбил Владимира Путина, была шокирована последующими событиями. Об этом нам рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.

с чего всё началось

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку

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