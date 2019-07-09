Политика
Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходкуРИА Новости 15:24
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
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с чего всё началось
Мать телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габуния, который оскорбил Владимира Путина, была шокирована последующими событиями. Об этом нам рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.Московский Комсомолец09:58
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Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»
В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков.
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Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Кино
Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд Netflix
Сериал "Очень странные дела" установил новый рекорд Netflix.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку
Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Петербуржец угрожал поджечь чиновников при сносе нелегального кафе
Днем 9 июля сотрудники комитета по контролю за имуществом прибыли в Южно-Приморский парк для сноса незаконного летнего кафе, сообщил 78.ru в пресс-службе ККИ.
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Общество
5 чиновников и депутатов Татарстана попали в рейтинг Forbes
Обновлено в 05:51
Хоккей
«Чикаго» обменял Йокихарью в «Баффало» на Нюландера
Состав «Чикаго» пополнил шведский нападающий Александер Нюландер, взамен «клинки» получили финского защитника Хенри Йокихарью.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес
Марина Александрова показала редкое фото своих детей
Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.
Обновлено в 05:25
Общество
В России разрабатывается сервис обжалования штрафов за нарушение ПДД
Цифровой сервис, делающий возможным обжалование водителями неверно выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения через интернет, разрабатывается в России, соответствующее приложение будет доступно пользователям единого портала госуслуг (ЕПГУ).
Обновлено в 14:00
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В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда
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Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
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Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
Обновлено в 15:53
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Младенец отказался от грудного молока и спас маме жизнь
В Ливерпуле младенец отказался пить молоко из правой груди матери и заставил женщину обратиться с этой проблемой к врачам.
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Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Происшествия
ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53