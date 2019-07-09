Политика

Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходкуРИА Новости 15:24

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Мама Габуния в шоке от происходящего вокруг сына

Мать телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габуния, который оскорбил Владимира Путина, была шокирована последующими событиями. Об этом нам рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили.
Московский Комсомолец09:58

Подробнее о событии

СМИ: мать оскорбившего Путина ведущего удивлена скандалом

URA.Ru16:10

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Газета.Ru18:22

Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку

РИА Новости15:24

В Союзе грузин России рассказали о реакции матери Габунии на скандал

News.ru15:46

СМИ узнали реакцию матери Габунии на скандал с матом в адрес Путина

РБК17:59

Стала известна реакция матери обругавшего Путина журналиста на поступок сына

Lenta.ru14:23

Мама Габуния в шоке от происходящего вокруг сына

Московский Комсомолец09:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Происшествия

Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области

Обновлено в 13:54
Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Транспорт

Турбоперекрестки с подсказками могут появиться в России

В России разработали новый стандарт, который предполагает введение новых правил кругового движения и установку квадратных светофоров.
Обновлено в 18:29
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Обновлено в 15:46
Наука

Лучшее за день. 8 июля

Indicator.Ru публикует топ-10 самых читаемых статей «КиберЛенинки» за июнь — о видеоиграх как искусстве, гендерной системе СССР и этике российских чиновников.
Обновлено вчера в 16:43
Происшествия

На «Тверской» женщина упала под поезд метро и выжила

После падения женщины под прибывающий поезд на станции "Тверская" московского метро восстановлено движение на центральном участке зеленой, Замоскворецкой линии.
Обновлено в 15:23
Авто

Официально представлен первый электрический Mini Cooper SE

Компания Mini представила свой первый электромобиль - Cooper SE.
Обновлено в 09:03
Футбол

В сборной России назвали сроки восстановления Черышева

Обновлено в 11:09
Экономика

Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Политика

Трамп назвал британского посла в США «чокнутым»

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter высказался о после Великобритании в Соединённых Штатах Киме Дэрроке после ситуации с утечкой информации о представителях администрации американского лидера.
Обновлено в 09:14
Космос

SpaceX отправит в космос оборудование NASA для изучения чёрных дыр

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с частной аэрокосмической компанией SpaceX на отправку в космос оборудования — визуального рентгеновского поляриметрического исследователя (Imaging X-ray Polarimetry Explorer, IXPE) — для изучения высокоэнергетического излучения чёрных дыр, нейтронных звезд и пульсаров.
Обновлено в 03:46
Экономика

Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт»

В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков.
Обновлено в 12:26
Политика

СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда

Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Кино

Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд Netflix

Сериал "Очень странные дела" установил новый рекорд Netflix.
Обновлено в 10:43
Происшествия

Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку

Gelandewagen футболиста петербургского «Зенита» Александра Кокорина увезли на штрафную стоянку из-за того, что он был неправильно припаркован в Проточном переулке в Москве.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Петербуржец угрожал поджечь чиновников при сносе нелегального кафе

Днем 9 июля сотрудники комитета по контролю за имуществом прибыли в Южно-Приморский парк для сноса незаконного летнего кафе, сообщил 78.ru в пресс-службе ККИ.
Обновлено в 11:06
Авто

ГАЗ начал выпуск автомобилей с ЭПТС

Горьковский автозавод первым среди российских автопроизводителей начал серийный выпуск коммерческих автомобилей с электронными паспортами транспортных средств.
Обновлено в 08:56
Общество

5 чиновников и депутатов Татарстана попали в рейтинг Forbes

Обновлено в 05:51
Хоккей

«Чикаго» обменял Йокихарью в «Баффало» на Нюландера

Состав «Чикаго» пополнил шведский нападающий Александер Нюландер, взамен «клинки» получили финского защитника Хенри Йокихарью.
Обновлено в 16:19
Шоу-бизнес

Марина Александрова показала редкое фото своих детей

Дети Марины Александровой (карусель, листайте вправо) Сегодня Александрова вновь порадовала подписчиков яркими фото с детьми.
Обновлено в 05:25
Общество

В России разрабатывается сервис обжалования штрафов за нарушение ПДД

Цифровой сервис, делающий возможным обжалование водителями неверно выписанных штрафов за нарушение правил дорожного движения через интернет, разрабатывается в России, соответствующее приложение будет доступно пользователям единого портала госуслуг (ЕПГУ).
Обновлено в 14:00
Футбол

В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Политика

Самолет с Владимиром Путиным на борту приземлился в Кольцово

В Екатеринбург прилетел Владимир Путин. Борт № 1, на котором добирался президент, приземлился в Кольцово.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов

Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие

Три человека погибли при ракетном обстреле в провинции Хама

Обновлено в 14:45
Политика

Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Футбол

Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементы

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
Обновлено в 15:53
Здоровье

Младенец отказался от грудного молока и спас маме жизнь

В Ливерпуле младенец отказался пить молоко из правой груди матери и заставил женщину обратиться с этой проблемой к врачам.
Обновлено в 07:01
Общество

Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Происшествия

ЕСПЧ присудил компенсацию жертве домашнего насилия в России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч евро жертве домашнего насилия в России Валерии Володиной.
Обновлено в 06:53
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное