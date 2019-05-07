Происшествия
Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100Lenta.ru 20:39
6 мая СКР сообщил, что основными версиями крушения лайнера считаются недостаточная квалификация пилотов или диспетчеров, неблагоприятные метеоусловия и неисправность воздушного судна. Также отмечалось, что причиной смерти большинства пассажиров SSJ-100 стало отравление продуктами горения.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 20:58, Ашберн
Футбол
Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них
Обновлено в 11:26
Происшествия
Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде
На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:33
Происшествия
В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек
В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 00:40
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Политика
На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией
Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено в 20:41
Происшествия
Администрация Шереметьево накажет посмеявшихся над авиакатастрофой сотрудников
В Сеть попал видеоролик, на котором некие люди смеются над критической ситуацией в Шереметьево.
Обновлено в 16:32
Происшествия
Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС
Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Политика
Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 18:10
Общество
В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков
Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Общество
Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину
Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец
Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Кино
Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре
Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Общество
Новые правила диспансеризации вступили в силу
Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Экономика
Кабмин РФ обсудит развитие рынка газомоторного топлива
Правительство РФ на заседании во вторник обсудит вопросы развития рынка газомоторного топлива (ГМТ) в стране, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Обновлено в 17:16
Футбол
Манчестер Сити — Лестер 1:0
Обновлено в 14:47
Общество
ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к акции «Бессмертный полк»
К проведению акции "Бессмертный полк" положительно относится 95% россиян, отрицательно лишь 4%. Затруднился ответить 1% респондентов.
Обновлено в 20:31
Политика
Россиян перестали интересовать аресты высокопоставленных чиновников
Треть россиян испытывает удовлетворение от новостей об аресте высокопоставленных чиновников, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
Обновлено в 20:43
Политика
Бельгийский журналист объявил о наступлении «эры Путина»
Еще одним важным аспектом "эры Путина" Уилсон назвал укрепление безопасности России.
Обновлено в 18:22
Политика
Макрон заявил о значимости России для Совета Европы
Президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции с генсеком Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом заявил, что организация нуждается в России, а российской сторона нуждается в СЕ, передает BFMTV.
Обновлено в 20:17
Космос
Компания Ariane Group начала выпуск ракет Ariane-6
Обновлено в 16:15
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Политика
Эмир Катара направит палестинцам из сектора Газа $480 миллионов
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани распорядился выделить 480 миллионов долларов палестинцам из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан на фоне очередной эскалации столкновений между Палестиной и Израилем, говорится в сообщении на сайте МИД Катара.
Обновлено в 19:40
Политика
Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов
В феврале стало известно, что Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц в одноимённой социальной сети и в Instagram, которые якобы связаны с Россией, Ираном, а также Македонией и Косовом.
Обновлено в 16:54
Футбол
«Кельн» спустя год вернулся в Бундеслигу
В игре 32-го тура Второй Бундеслиги "Кельн" на выезде разбил "Гройтер Фюрт" — 4:0, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:16
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Наука
Ученые сняли на видео, как иммунная система убивает бактерии
Ученые Университетского колледжа Лондона смогли снять этот процесс на видео.
Обновлено в 09:07
Общество
Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева
Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.
Обновлено в 09:54