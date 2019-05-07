Происшествия

Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100Lenta.ru 20:39

6 мая СКР сообщил, что основными версиями крушения лайнера считаются недостаточная квалификация пилотов или диспетчеров, неблагоприятные метеоусловия и неисправность воздушного судна. Также отмечалось, что причиной смерти большинства пассажиров SSJ-100 стало отравление продуктами горения.
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«Коммерсантъ»: доминирующая версия в деле о крушении SSJ-100 — ошибка пилотов

Snob.ru20:26

Стала известна приоритетная версия крушения SSJ-100

Lenta.ru20:39

«Коммерсантъ» назвал доминирующую версию в расследовании катастрофы SSJ100

Ведомости19:49

СМИ узнали о доминирующей версии в деле о крушении SSJ-100

РБК19:39

СМИ узнали о приоритетной версии крушения самолета в Шереметьево

URA.Ru20:17

СК рассматривает действия пилотов как главную версию аварии SSJ-100 в «Шереметьево»

Весьма20:06

Следствие рассматривает все версии трагедии в Шереметьево

Коммерсантъ16:23
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Футбол

Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них

Обновлено в 11:26
Происшествия

Кокорин заплакал во время выступления с последним словом в суде

На заседании суда футболист Александр Кокорин, выступая с последним словом, заплакал, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:33
Происшествия

В результате авиакатастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщили в Следственном комитете.
Обновлено в 00:40
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено в 20:41
Происшествия

Администрация Шереметьево накажет посмеявшихся над авиакатастрофой сотрудников

В Сеть попал видеоролик, на котором некие люди смеются над критической ситуацией в Шереметьево.
Обновлено в 16:32
Происшествия

Еще один самолет Аэрофлота подал сигнал о ЧС

Вечером 6 мая борт SU1623 авиакомпании Аэрофлот, следующий по направлению Симферополь-Москва подал сигнал о чрезвычайной ситуации на судне.
Обновлено в 11:53
Политика

Помпео прокомментировал переговоры с Лавровым

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что провел "хороший разговор" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и надеется добиться прогресса в отношениях с Россией, передает агентство Рейтер.
Обновлено в 18:10
Общество

В Пермском крае объявили субботник по сбору человеческих останков

Жителей села Крюково Еловского района Пермского края пригласили на майский субботник "по сбору человеческих останков на берегу реки Камы".
Обновлено в 07:51
Общество

Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину

Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес

У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец

Младший сын принца Уэльского Чарльза и принцессы Дианы принц Гарри — самый популярный среди британцев член королевской семьи — женился на звезде сериала "Форс-мажоры", американке Меган Маркл, 20 мая прошлого года.
Обновлено в 09:43
Кино

Фанатов «Игры престолов» развеселил стакан из Starbucks в кадре

Фанаты сериала «Игра престолов» заметили, что в новой серии в кадр попал картонный стакан с напитком из кофейни Starbucks.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Бортпроводница рассказала о катастрофе Superjet-100 в «Шереметьево»

Обновлено в 05:47
Общество

Новые правила диспансеризации вступили в силу

Вступили в силу новые правила прохождения бесплатной диспансеризации в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 08:22
Экономика

Кабмин РФ обсудит развитие рынка газомоторного топлива

Правительство РФ на заседании во вторник обсудит вопросы развития рынка газомоторного топлива (ГМТ) в стране, сообщает пресс-служба кабинета министров.
Обновлено в 17:16
Футбол

Манчестер Сити — Лестер 1:0

Обновлено в 14:47
Общество

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к акции «Бессмертный полк»

К проведению акции "Бессмертный полк" положительно относится 95% россиян, отрицательно лишь 4%. Затруднился ответить 1% респондентов.
Обновлено в 20:31
Политика

Россиян перестали интересовать аресты высокопоставленных чиновников

Треть россиян испытывает удовлетворение от новостей об аресте высокопоставленных чиновников, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на опрос «Левада-центра».
Обновлено в 20:43
Политика

Бельгийский журналист объявил о наступлении «эры Путина»

Еще одним важным аспектом "эры Путина" Уилсон назвал укрепление безопасности России.
Обновлено в 18:22
Политика

Макрон заявил о значимости России для Совета Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время пресс-конференции с генсеком Совета Европы (СЕ) Турбьерном Ягландом заявил, что организация нуждается в России, а российской сторона нуждается в СЕ, передает BFMTV.
Обновлено в 20:17
Космос

Компания Ariane Group начала выпуск ракет Ariane-6

Обновлено в 16:15
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды России готовится запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 20:10
Политика

Эмир Катара направит палестинцам из сектора Газа $480 миллионов

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани распорядился выделить 480 миллионов долларов палестинцам из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан на фоне очередной эскалации столкновений между Палестиной и Израилем, говорится в сообщении на сайте МИД Катара.
Обновлено в 19:40
Происшествия

В Шереметьево отреагировали на видео с глумлением над горящим SSJ-100

Обновлено в 20:44
Политика

Facebook удалил 97 якобы связанных с Россией аккаунтов

В феврале стало известно, что Facebook удалил более 2,6 тыс. страниц в одноимённой социальной сети и в Instagram, которые якобы связаны с Россией, Ираном, а также Македонией и Косовом.
Обновлено в 16:54
Футбол

«Кельн» спустя год вернулся в Бундеслигу

В игре 32-го тура Второй Бундеслиги "Кельн" на выезде разбил "Гройтер Фюрт" — 4:0, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:16
Политика

Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Наука

Ученые сняли на видео, как иммунная система убивает бактерии

Ученые Университетского колледжа Лондона смогли снять этот процесс на видео.
Обновлено в 09:07
Общество

Самую красивую замужнюю женщину России нашли в Йошкар-Оле

Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес

Василий Селезнев назвался внебрачным сыном Романа Карцева

Оказывается, долгие годы Роман Карцев жил на две семьи. Второй женщиной, в которую был влюблен легендарный актер, была Наталья Селезнева.
Обновлено в 09:54
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Sukhoi Superjet 100
Пассажирский самолёт
Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт узкофюзеляжный, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Также является первым российским самолетом, разработанным в России с использованием исключительно цифровых технологий проектирования. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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