Политика

Экс-президент Египта умер в зале судаКоммерсантъ вчера в 14:01

Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
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Стала известна причина смерти бывшего президента Египта

Lenta.ruвчера в 19:22

Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер в суде

РИА Новостивчера в 12:03

СМИ узнали о запрете властей Египта похоронить Мурси на семейном кладбище

РБКвчера в 21:15

СМИ узнали причину смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси

RT на русскомвчера в 19:10

Стала известна причина смерти бывшего президента Египта Мурси

Коммерсантъвчера в 20:44

Египетское гостелевидение назвало причину смерти экс-президента

Интерфаксвчера в 19:20

СМИ: экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер от сердечного приступа

ТАССвчера в 19:17
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Космос

Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов

Ранее сообщалось, что Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов

Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика

В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения

Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено вчера в 18:07
Политика

Зеленский выступил за ужесточение санкций против России

Украинский лидер Владимир Зеленский считает необходимым сохранять и ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока они не приведут к перемирию на юго-востоке Украины и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Китае произошло мощное землетрясение

По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика

Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика

Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении госсредств

Власти Венесуэлы получили доказательства участия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении госсредств для заказа наемных убийц, сообщает телеканал TeleSur.
Обновлено вчера в 21:44
Культура

Александр Калягин экстренно госпитализирован

Обновлено вчера в 05:34
Общество

Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки

Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Армия и оружие

Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море

Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.
Обновлено вчера в 11:00
Политика

Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров

Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие

США пошлют тысячу военных на Ближний Восток

США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 21:55
Общество

В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора

В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол

Нойштедтер может перейти в «Бешикташ»

Авчи хотел, чтобы я перешел в Истанбул Башакшекир. Сейчас он возглавил Бешикташ, и я, скорее всего, перейду именно туда.
Обновлено вчера в 17:58
Политика

Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия

Кузбасскую шашлычную арестовали за долги

Приставы опечатали здание шашлычной, владелец которой отказался погасить долг по аренде.
Обновлено в 00:19
Общество

В центрах занятости зарегистрированы 2175 безработных предпенсионеров

Как сообщили ИА Saratovnews в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области, на начало июня в регионе зарегистрировано 2175 предпенсионеров, признанных безработными в этом году.
Обновлено 16 июня в 23:45
Происшествия

В Швеции над зданием администрации муниципалитета подняли флаг СССР

В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю подняли флаг СССР. Об этом в понедельник, 17 июня, пишет газета Expressen.
Обновлено вчера в 08:27
Космос

Вернер Фон Браун предсказал войну землян с инопланетянами

Обновлено вчера в 07:09
Общество

Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой

В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27

Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия

В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда

Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

Жительницу Кузбасса заставили вернуть материнский капитал

Районный прокурор через суд заставил женщину вернуть деньги.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия

Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось

Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Армия и оружие

На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения

На авиасалоне в Ле Бурже же был представлен полноразмерный макет истребителя.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию

Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес

Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи

Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено вчера в 02:36
Космос

Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥

В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено вчера в 08:42
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Мухаммед Мурси
Египетский политик
Египетский государственный и политический деятель. Пятый президент Египта с 30 июня 2012 года по 3 июля 2013 года. Являлся председателем Партии свободы и справедливости, которая была образована международной панисламистской организацией Братья-мусульмане 30 апреля 2011 года после революции в Египте. В 2012 году Мурси победил во втором туре президентских выборов. Первый демократически избранный глава государства в истории Египта, он управлял страной немногим более года, до своего свержения в результате военного переворота 3 июля 2013 года...
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