Политика
Экс-президент Египта умер в зале судаКоммерсантъ вчера в 14:01
Экс-президент Египта умер в зале суда В Каире, прямо во время судебного заседания по делу о шпионаже, умер самый известный обвиняемый в стране — экс-президент Мохаммед Мурси.
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Космос
Эксперт рассказал о цене на полет в космос на корабле Boeing для туристов
Ранее сообщалось, что Space Adventures начала сбор заявок от желающих полететь на МКС на кораблях Starliner американской компании Boeing.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
В ООН опубликовали новый прогноз численности мирового населения
Ожидается, что к 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах, среди которых Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Зеленский выступил за ужесточение санкций против России
Украинский лидер Владимир Зеленский считает необходимым сохранять и ужесточать санкции в отношении России до тех пор, пока они не приведут к перемирию на юго-востоке Украины и восстановлению территориальной целостности страны.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Китае произошло мощное землетрясение
По меньшей мере 11 человек погибли, еще 122 получили ранения в результате двух мощных землетрясений, которые произошли в центральной китайской провинции Сычуань вечером в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении госсредств
Власти Венесуэлы получили доказательства участия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении госсредств для заказа наемных убийц, сообщает телеканал TeleSur.
Обновлено вчера в 21:44
Культура
Александр Калягин экстренно госпитализирован
Обновлено вчера в 05:34
Общество
Недостаточно бедных россиян намерены лишить господдержки
Региональные власти сообщили Минтруду о том, что граждане имеющие огород или свободную жилплощадь сами могут обеспечить себя.
Обновлено вчера в 01:58
Армия и оружие
Польский корабль получил пробоину на учениях в Балтийском море
Польский десантный корабль Gniezno получил пробоину во время учений в Балтийском море у побережья Литвы.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Украинский посол обвинил политиков Германии в «предательстве»
Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник раскритиковал немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг за их «пророссийскую» позицию.
Обновлено в 00:40
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
США пошлют тысячу военных на Ближний Восток
США направят дополнительную тысячу военных на Ближний Восток на фоне инцидента в Оманском заливе.
Обновлено вчера в 21:55
Общество
В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора
В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.
Обновлено вчера в 11:27
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
Нойштедтер может перейти в «Бешикташ»
Авчи хотел, чтобы я перешел в Истанбул Башакшекир. Сейчас он возглавил Бешикташ, и я, скорее всего, перейду именно туда.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено вчера в 14:45
Происшествия
Кузбасскую шашлычную арестовали за долги
Приставы опечатали здание шашлычной, владелец которой отказался погасить долг по аренде.
Обновлено в 00:19
Общество
В центрах занятости зарегистрированы 2175 безработных предпенсионеров
Как сообщили ИА Saratovnews в министерстве занятости, труда и миграции Саратовской области, на начало июня в регионе зарегистрировано 2175 предпенсионеров, признанных безработными в этом году.
Обновлено 16 июня в 23:45
Происшествия
В Швеции над зданием администрации муниципалитета подняли флаг СССР
В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю подняли флаг СССР. Об этом в понедельник, 17 июня, пишет газета Expressen.
Обновлено вчера в 08:27
Космос
Вернер Фон Браун предсказал войну землян с инопланетянами
Обновлено вчера в 07:09
Общество
Школьник получил ноль баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астраханской области три школьника получили ноль баллов за ЕГЭ по математике из-за ручек с чернилами не того цвета, сообщили в областном Минобре.
Обновлено вчера в 13:14
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
В Хабаровском крае двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда
Двухлетняя девочка в Хабаровском крае упала на железнодорожные пути во время прохождения рядом поезда, ребенка госпитализировали, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Жительницу Кузбасса заставили вернуть материнский капитал
Районный прокурор через суд заставил женщину вернуть деньги.
Обновлено вчера в 23:19
Происшествия
Убийство несовершеннолетней россиянки в Испании подтвердилось
Тело 13-летней девочки из России обнаружили поздно вечером 16 июня. Она проживала на территории Испании уже год с матерью и братом.
Обновлено вчера в 16:18
Армия и оружие
На Ле-Бурже представили европейский истребитель пятого поколения
На авиасалоне в Ле Бурже же был представлен полноразмерный макет истребителя.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Трамп потребовал от NYT раскрыть источники о кибератаках США на Россию
Американский президент Дональд Трамп потребовал, чтобы газета New York Times раскрыла источники информации о попытках кибератак США на энергетическую систему России.
Обновлено вчера в 22:53
Шоу-бизнес
Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи
Сайт Starhit сообщает о том, что Екатерина Климова разводится с мужем Гелой Месхи.
Обновлено вчера в 02:36
Космос
Посмотрите на Tabletop Whale — полный атлас орбит всех объектов в Солнечной системе 🔥
В Tabletop Whale, помимо Солнца и всех планет, вошли орбиты более 18 тыс. астероидов в Солнечной системе.
Обновлено вчера в 08:42