Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории ЗемлиГазета.Ru 03:18
Извержения вулканов привели к одной из крупнейших катастроф биосферы в истории Земли - массовому пермскому вымиранию живых организмов, установили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук.
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Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Пак рассказал в суде, как Кокорин ударил его стулом
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
В России стартовала разработка подлодки пятого поколения
Речь идет о научно-исследовательском проекте «Хаски» Санкт-Петербургского морского бюро машиностроения «Малахит», специалисты которого начали под шифром «Лайка» опытно-конструкторские работы (ОКР) по созданию многоцелевой атомной подлодки пятого поколения.
Обновлено в 04:08
Политика
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии свои предложения по развитию интеграции в рамках Союзного государства.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
Посольство России в Лондоне назвало однобоким доклад британского парламента по ДРСМД
Российское посольство в Великобритании считает однобоким доклад Комитета по обороне Палаты общин по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и категорически отвергает содержащиеся в нем выводы.
Обновлено в 07:37
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Политика
Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге»
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.
Обновлено в 06:44
Игры
Два разработчика игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Агентство Bloomberg оценило в $1,4 млрд состояние каждого из братьев Игоря и Дмитрия Бухмановых из Вологды.
Обновлено в 04:52
Политика
Кремль не подтвердил уход Матвиенко из Совета Федерации
Обновлено в 08:22
Политика
Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама
Премьер Франции Эдуар Филипп заявил об организации международного конкурса среди архитекторов для восстановления шпиля собора Парижской Богоматери, разрушенного пожаром.
Обновлено в 07:01
Экономика
Санкционные госкомпании могут платить дивиденды менее 50% прибыли
Санкционные ограничения могут быть основанием для выплаты дивидендов в размере менее 50% от прибыли, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.
Обновлено в 07:03
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
К официальным дилерам Ульяновского автозавода уже поступили новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено вчера в 05:44
Здоровье
Специалисты Минздрава проведут телеконсилиум по состоянию Быкова
Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова распорядилась провести телемедицинский консилиум с главными внештатными специалистами ведомства по неврологии, анестезиологии и реаниматологии относительно состояния 51-летнего писателя Дмитрия Быкова, который находится в больнице в Уфе.
Обновлено в 07:43
Происшествия
На стройке в Казани рухнула стрела башенного крана
На стройке в Казани рухнула стрела башенного крана, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Вторая жена ушла от Григорьева-Апполонова к баскетболисту
После 17 лет брака супруга певца Марина Банкова ушла от него к баскетболисту клуба "Химки" Андрею Зубкову, пишет "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 05:34
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Кабо раскрыла причину развода с первым мужем
Актриса Ольга Кабо во время эфира на канале "Россия 1" раскрыла причину развода с первым мужем, предпринимателем Эдуардом Василишиным.
Обновлено в 06:03
Экономика
Названы выполнившие майские указы регионы
Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Обухов избил девушку из-за конфликта на дороге. Об этом сообщает «Бизнес-Online».
Обновлено в 06:51
Общество
Дженнифер Лопес стала новой иконой стиля по версии CFDA
Дженнифер Лопес признали новой иконой стиля. Решение по выбору самой стильной женщины года принимал Совет модельеров Америки (CFDA).
Обновлено в 07:37
Происшествия
В Челябинске из-за коммунальной аварии получили ожоги пять человек
В Челябинске организована проверка инцидента при плановых испытаниях тепломагистрали на северо-западе, где из-за разлива горячей воды пять прохожих получили ожоги ног.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Государственная дума приняла закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта
Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Баскетбол
Джален Рейнольдс дисквалифицирован на два матча Единой лиги ВТБ
Центровой «Зенита» Джален Рейнольдс дисквалифицирован на два матча с условной дисквалификацией еще на три игры за инцидент после матча команды против УНИКСа 14 апреля.
Обновлено в 05:18
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco
«АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.
Обновлено в 05:23
Технологии
В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик
Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.
Обновлено в 05:33
Политика
США сделали Турции новое предложение по поставкам систем ПВО
Обновлено в 05:25
Политика
Сербия начала строительство «Турецкого потока»
Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявляла, что разрешение на начало строительства сербской ветки «Турецкого потока» пока нет, но оно будет выдано до конца апреля.
Обновлено в 06:50