Стала известна причина крупнейшей катастрофы в истории ЗемлиГазета.Ru 03:18

Извержения вулканов привели к одной из крупнейших катастроф биосферы в истории Земли - массовому пермскому вымиранию живых организмов, установили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук.

Авто Транспортный налог 2019. Какие изменения ждут автовладельцев В этом году российских автомобилистов ждет изменение в части транспортного налога. Так, владельцев угнанных машин освободили от его уплаты.

Экономика Правительство разрабатывает законопроект о выплатах многодетным семьям Российское правительство приступило к разработке поправок в законодательство, предусматривающих единовременные выплаты в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки многодетным семьям, а также предоставление льготной ипотеки на покупку новостроек, заявил премьер Дмитрий Медведев в ходе своего отчета перед Госдумой.

Игры Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.

Авто УАЗ начал принимать заказы на «Буханку Трофи», сообщил источник Дилеры Ульяновского автозавода начали принимать заказы на УАЗ 3909 "Комби", называемый в народе "Буханкой" за характерную форму кузова, в версии для бездорожья за 830 тысяч рублей, рассказал РИА Новости источник в компании.

Футбол «Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогут выиграть главный клубный турнир Европы.

Общество Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.

Шоу-бизнес Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.

Здоровье Медики назвали главные причины отвращения к еде Медики назвали главные причины отвращения к еде, указывающие на различные заболевания.

Политика Главный военный прокурор Украины прокомментировал сообщения о «побеге» Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что покидал пределы страны по рабочим вопросам, а не сбежал, как писали СМИ.

Политика Кремль прокомментировал возможный уход Матвиенко из Совета Федерации В Кремле ничего не знают о возможной отставке председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Технологии В Boston Dynamics научили роботов буксировать грузовик Инженерная компания Boston Dynamics презентовала видео, на котором упряжка из 10 роботов SpotMini тянет за собой фуру.

Политика Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.

Общество Ginza вложит 1,7 млрд рублей в новое пространство у Таврического сада Международный ресторанный холдинг Ginza Project намерен инвестировать 1,7 млрд рублей в создание нового общественного пространства возле Таврического сада.

Политика Медведев: Нынешний уровень пенсий не дает достойно жить Нынешний уровень пенсий не дает российским пенсионерам возможность жить достойно.

Происшествия Панкратова-Черного сняли с рейса в Барнауле Известного российского актера Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса, сообщили РИА Новости в справочной аэропорта.

Общество Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки Названы регионы, из которых россияне чаще всего уезжают на заработки. Об этом 17 апреля сообщает «Российская газета».

Политика Жириновский призвал жертвовать деньги на свои храмы, а не на Нотр-Дам По мнению Жириновского, России не стоит быть настолько добрыми и предложил жертвовать деньги на восстановление российских церквей и памятников.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Экономика Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.

Авто Ram HD Kentucky Derby Edition увезет всех ваших лошадей Именно потому 2019 Ram Heavy Duty 2500 и 3500 Limited Kentucky Derby Edition появились не просто так - они названы в честь самых знаменитых скачек Америки и предлагают для больших тяжелых пикапов невиданный уровень роскоши.

Финансы Доллар опустился ниже 64 руб. впервые с 25 марта Доллар США на Московской бирже опустился ниже 64 рублей с 25 марта, евро снизился до 72,32 рубля также впервые с 25 марта.