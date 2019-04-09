Происшествия

Стала известна причина драки с участием Кокорина и МамаеваЖивая Кубань 12:24

Инцидент произошел после того, как водитель Виталий Соловчук назвал футболиста Павла Мамаева и его друзей «петухами». 9 апреля в Пресненском суде Москвы свидетель Карен Григорян рассказал о причине драки с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и водителя Виталия Соловчука.
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Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и Мамаева

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Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё поспорили по поводу санкций на пленарном заседании V арктического форума.
Обновлено в 09:26
Политика

Штаб Порошенко объяснил плакаты с Путиным

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Обновлено в 15:13
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После прогулки замеряли уровень биомаркеров стресса и оказалось, что наиболее эффективное снижение их наблюдалось после минимум 20-минутной прогулки, причем уровень альфа-амилазы снижался больше всего, если добровольцы неспешно гуляли или просто сидели на природе.
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Обновлено в 11:56
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В России запустили новый телеканал «Победа»

Новый телеканал "Цифрового телесемейства" круглосуточно показывает новейшие российские фильмы и сериалы, классику советского военного кино, документальные программы о Великой Отечественной войне, а также новые циклы программ собственного производства, основанные на ранее неизвестных архивных документах и материалах.
Обновлено в 11:28
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Армия и оружие

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В аэропорту албанской столицы вооруженные налетчики совершили нападение на самолет "Австрийских авиалиний", передает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати со ссылкой на представителя авиаперевозчика.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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