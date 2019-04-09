Происшествия
Стала известна причина драки с участием Кокорина и МамаеваЖивая Кубань 12:24
Инцидент произошел после того, как водитель Виталий Соловчук назвал футболиста Павла Мамаева и его друзей «петухами». 9 апреля в Пресненском суде Москвы свидетель Карен Григорян рассказал о причине драки с участием футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и водителя Виталия Соловчука.
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