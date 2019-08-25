Политика

Стала известна позиция лидеров G7 по вопросу возвращения РоссииГазета.Ru 08:50

Стала известна позиция лидеров G7 по вопросу возвращения России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник. Отмечается, что лидеры "большой семерки" выступают за налаживания диалога с Москвой.
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