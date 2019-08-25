Политика
Стала известна позиция лидеров G7 по вопросу возвращения РоссииГазета.Ru 08:50
Стала известна позиция лидеров G7 по вопросу возвращения России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник. Отмечается, что лидеры "большой семерки" выступают за налаживания диалога с Москвой.
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Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Происшествия
На территории завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
По его данным, горела кровля здания завода. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар. Тогда его площадь составила 50 кв. м.
Обновлено в 08:40
Авто
Chevrolet Crew Cab 1966 года выпуска получил 550-сильный мотор
Взяв за основу пикап Chevrolet Crew Cab 1966 года выпуска, тюнеры из ателье Rtech Fabrications (США, штат Айдахо) создали уникальный автомобиль с 550-сильным двигателем.
Обновлено в 07:52
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на ракетные испытания США
Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны и Министерству иностранных дел проанализировать уровень угрозы и принять меры симметричного характера в ответ на проведенные США испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая до расторжения Договора РСМД была запрещена, сообщает RT.
Обновлено 23 августа в 11:47
Происшествия
Автомобильный мост обвалился в Харькове
Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Космос
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено 23 августа в 08:33
Происшествия
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено вчера в 08:25
Культура
В театре прокомментировали реанимацию Олега Меньшикова
Обновлено в 09:28
Авто
Составлен топ-3 российских военных демилитаризованных машин
Специалисты издания Военное дело назвали ТОП-3 российских военных машин, которые теперь доступны всем желающим.
Обновлено в 08:02
Футбол
«Зенит» показал на видео «Дзюбаманию» в Уфе
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка казаками
Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:12
Политика
Макрон рассказал о позиции стран G7 по Ирану
Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил в разговоре с журналистами, что члены «Большой семёрки» (G7) выступают против появления ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 08:08
Космос
Рогозин рассказал о тренировке экипажа МКС перед перестыковкой «Союза»
Российские космонавты, находящиеся на Международной космической станции (МКС), провели тренировку по перстыковке космического корабля «Союз МС-13», сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Twitter.
Обновлено в 09:22
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Прокативший полицейского на капоте в Шушарах попал на видео
Инцидент, который произошёл в субботу утром в Пушкинском районе Петербурга, попал на камеры наблюдения.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Ранее сообщалось, что в пятницу вечером, 23 августа, мужчина шел домой с 9-летней дочерью и подвергся нападению.
Обновлено в 08:04
Политика
Трамп назвал Бориса Джонсона подходящим человеком для Brexit
Президент США Дональд Трамп счел премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подходящим человеком для осуществления Brexit (выхода Великобритании из Евросоюза).
Обновлено в 07:42
Киберспорт
Команда OG во второй раз подряд выиграла The International по Dota 2
Российская команда Virtus.Pro, занявшая второе место по итогам сезона Dota Pro Circuit, заняла 12-е место, уступив во втором раунде нижней сетки китайскому коллективу Royal Never Give Up и выиграв $674 тыс. Украинская организация Natus Vincere, являющаяся чемпионом The International 2011 года, стала 16-й ($505 тыс.), проиграв в первом раунде нижней сетки филиппинской команде Mineski.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ МП
В Кривом Роге в Ингулецком районе сгорела церковь канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 06:14
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Политика
Страны G7 помогут бороться с пожарами в Амазонии — Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония), готовы оказать помощь странам бассейна Амазонки в связи с ильными лесными пожарами в джунглях.
Обновлено в 08:46
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Порошенко призвал Киев напомнить Европе об «угрозе» России
Экс-президент Украины Петр Порошенко обратился к нынешнем властям страны с призывом напомнить о «российской угрозе» мировым лидерам в ходе встречи в Польше, запланированной на 1 сентября.
Обновлено вчера в 22:32